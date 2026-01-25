ÆüËÜ¤òÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¡ÉÂç³ØÀ¸¡É¡Ö¤¹¤ó¤²¤§¡×¡¡¥¨¥ê¥¢³°¤«¤é°µ´¬¥ß¥É¥ë2È¯¡ÖÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë¥×¥ì¡¼¡×
U-23ÆüËÜÂåÉ½MF¾®ÁÒ¹¬À®¤¬°µ´¬2È¯
¡¡U-23ÆüËÜÂåÉ½¤Ï1·î24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿AFC U-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Î·è¾¡¤ÇÃæ¹ñÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¡¢4-0¤Ç¾¡Íø¤·¤ÆÂç²ñÏ¢ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·è¾¡¤Ç¤ÏË¡À¯ÂçMF¾®ÁÒ¹¬À®¤¬2ËÜ¤Î¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤Æ¡¢¾¡Íø¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿Á°È¾20Ê¬¡¢ÆüËÜ¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¤«¤éMFº´Æ£Î¶Ç·²ð¤¬FW¥ó¥ï¥Ç¥£¥±¡¦¥¦¥Á¥§¡¦¥Ö¥é¥¤¥¢¥óÀ¤Íº¤Ë¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤òÆþ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÃæ¹ñDF¤ËÄ·¤ÍÊÖ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ò²ó¼ý¤·¤¿Ãæ¹ñ¤ÎÁª¼ê¤«¤é¾®ÁÒ¤¬¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¡£¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤ÊÖ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¹ª¤ß¤ËÁê¼ê¤È¥Ü¡¼¥ë¤Î´Ö¤ËÂÎ¤òÆþ¤ì¤Ä¤Ä¡¢¥·¥å¡¼¥È¥³¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤È¸«¤ë¤äÌÂ¤ï¤º¤Ë±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¤¤Æ¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤ò¥´¡¼¥ëº¸¤ËÆÍ¤»É¤·¤¿¡£¤³¤Î¥´¡¼¥ë¤Ë¤ÏÆüËÜÂåÉ½FWº´Æ£¼÷¿Í»á¤â¡Ö¥ß¥É¥ë¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÎ¤ÎÆþ¤ìÊý¤¬´°àú¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¡¢¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¤«¤é¤Î°ìÏ¢¤ÎÆ°¤¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡¼¯Åç¥æ¡¼¥¹½Ð¿È¤Î¾®ÁÒ¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë1ÅÀ¤ò²Ã¤¨¤¿¸å¤Î¸åÈ¾31Ê¬¤Ë¤â¡¢DF¤¬¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¨¥ê¥¢³°¤«¤é¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¥·¥å¡¼¥È¡£Áê¼ê¤ËÅö¤¿¤ê¤Ê¤¬¤é¥´¡¼¥ë±¦¤Ë·è¤Þ¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Î¾¡Íø¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë4ÅÀÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£Âç²ñÃæ¡¢¥·¥å¡¼¥È¤¬ÏÈ¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¾®ÁÒ¤À¤¬¡¢º£Âç²ñ·è¾¡¤Þ¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¤«¤é2¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤ë³èÌö¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥é¥ó¥Ñ¡¼¥É¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Ê¤È¡£º£¸å¤¬³Ú¤·¤ß¡×¡Ö³Ê¤Î°ã¤¤¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¹âÆñÅÙ¤Î¥·¥å¡¼¥È¡×¡ÖÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤È¤¤¤¤¡¢¥·¥å¡¼¥È´°àú¤¹¤®!!¡×¡Ö¥¨¥°¤¹¤®¡×¡Ö¤¹¤ó¤²¤§!!¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¥´¡¼¥ë!!¡×¡Ö¿¼Ìë¤ËÀä¶«¤·¤Æ¤ë¤ï!!¡×¡ÖÏÂÀ½¥í¥É¥ê¤¤¤ë¤ä¤ó¡×¡Ö¶½Ê³¤·¤¹¤®¤Æ¿´Â¡¥Ð¥¯¥Ð¥¯¤¹¤ë!!¡×¡ÖÃ¥¤Ã¤Æ¤«¤é¥´¡¼¥ë¾å¼ê¤¹¤®¤ë¡×¡Ö·è¾¡¤ÇÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë¥×¥ì¡¼¸«¤»¤é¤ì¤Æ¡¢¿´Ã¥¤ï¤ì¤¿¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¾®³Þ¸¶¤µ¤ó¤Î¶µ¤¨»Ò¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¥ß¥É¥ë¥¬¥ó¥¬¥óÂÇ¤Ä¤Ù¤¤À¤ï¡×¡Ö¤³¤ÎÀè10Ç¯ÆüËÜ¤Î¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ï°ÂÂÙ¤À¤Ê¡×¡Ö¤É¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö·è¾¡¡¢¥¢¥ó¥«¡¼¤Ç2¥´¡¼¥ë¤Ï¼çÌò¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë