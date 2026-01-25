¶ÚÎÏ¤¬Äã¤¤Ãæ¹âÇ¯¤ÏÇ§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤¬È½ÌÀ
Ê¿¶Ñ¼÷Ì¿¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸½Âå¤Ç¤ÏÇ§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Î¿ô¤âÁý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÈÂ²¤ä°åÎÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢Ç§ÃÎ¾É¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤¤¿Í¤ò¸«¤Ä¤±¤ÆÍ½ËÉ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤Ê¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¶ÚÎÏ¤Î¼å¤¤Ãæ¹âÇ¯¤Ï¶ÚÎÏ¤¬¶¯¤¤Æ±Ç¯Âå¤Î¿Í¤ËÈæ¤Ù¤ÆÇ§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤Î·ë²Ì¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Association between muscle strength and dementia in middle-aged and older adults: A nationwide longitudinal study - ScienceDirect
Weak muscles linked to higher dementia risk in middle-aged and older adults
https://www.psypost.org/weak-muscles-linked-to-higher-dementia-risk-in-middle-aged-and-older-adults/
Ç§ÃÎ¾É¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤¤¿Í¤òÁá´üÈ¯¸«¤¹¤ë»ØÉ¸¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡¢²ÃÎð¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¹ü³Ê¶Ú¤ÎÎÌ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¶ÚÎÏ¤ä¿ÈÂÎµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¥µ¥ë¥³¥Ú¥Ë¥¢¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¿ÈÂÎ¤Îµõ¼å¤µ¤ÈÇ¾¤Î·ò¹¯¤È¤Î´Ö¤Ë´ØÏ¢¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î´ØÏ¢À¤òÂ¬Äê¤¹¤ë»î¤ß¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¸Ä¿Í´Ö¤ÎÂÎ³Êº¹¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¤½¤³¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Î¿·¶¿°å²ÊÂç³Ø¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢ÂÎ½Å¤äÂÎÀÑ¤òÄ´À°¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¶ÚÎÏ¤ÎÄã²¼¤ÈÇ§ÃÎ¾É¥ê¥¹¥¯¤Ë´ØÏ¢¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÄ´¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸¦µæ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¶ÚÎÏ¤Î»ØÉ¸¤È¤·¤Æ°®ÎÏ¤òÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï²¼È¾¿È¤Î¶ÚÎÏ¤Ë¤âÃåÌÜ¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢50ºÐ°Ê¾å¤Î¥¤¥®¥ê¥¹¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼ý½¸¤µ¤ì¤¿English Longitudinal Study of Ageing(¥¤¥®¥ê¥¹½ÄÃÇÏ·²½¸¦µæ)¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÍÑ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ê¬ÀÏÂÐ¾Ý¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤ÏÌó6000¿Í¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÉÀ×´ü´Ö¤ÎÃæ±ûÃÍ¤ÏÌó9Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£ÄÉÀ×´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢Á´ÂÎ¤ÎÌó3.3¡ó¤ËÁêÅö¤¹¤ë197¿Í¤¬Ç§ÃÎ¾É¤òÈ¯¾É¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Èï¸³¼Ô¤é¤Ï¾åÈ¾¿È¤Î¶ÚÎÏ¤òÂ¬Äê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢·ÈÂÓ·¿¤Î¶ÚÎÏ·×¤òÍÑ¤¤¤Æ°®ÎÏ¤òÂ¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ºÂ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤«¤éÁÇÁá¤¯5²óÎ©¤Á¾å¤¬¤ë»þ´Ö¤òÂ¬¤ë¥Æ¥¹¥È¤Ë¤è¤ê¡¢²¼È¾¿È¤Î¶ÚÎÏ¤âÂ¬Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤ÏÈï¸³¼Ô¤Î¥Ü¥Ç¥£¥Þ¥¹»Ø¿ô(BMI)¤ÈÂÎ½Å¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¶ÚÎÏ¤ÎÂ¬ÄêÃÍ¤òÄ´À°¤·¡¢ÂÎ³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¿Í¡¹¤Î´Ö¤Ç¤â¶ÚÎÏ¥¹¥³¥¢¤ò¸øÊ¿¤ËÂ¬Äê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¬ÀÏ¤Î·ë²Ì¡¢¶ÚÎÏÄã²¼¤ÈÇ§ÃÎ¾É¤ÎÈ¯¾É¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤ëÌÀ³Î¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀäÂÐÅª¤Ê°®ÎÏ¤¬ºÇ¤âÄã¤¤Èï¸³¼Ô¤Ï°®ÎÏ¤¬ºÇ¤â¶¯¤¤Èï¸³¼Ô¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢Ç§ÃÎ¾É¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤ÏÌó2.8ÇÜ¤â¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£BMI¤ÇÉ¸½à²½¤·¤¿¶ÚÎÏ¤Ç¤â¤³¤Î·¹¸þ¤¬»ýÂ³¤·¡¢ÂÎ³Ê¤ËÂÐ¤¹¤ë¶ÚÎÏ¤¬ºÇ¤âÄã¤¤Èï¸³¼Ô¤ÏºÇ¤â¹â¤¤Èï¸³¼Ô¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢Ç§ÃÎ¾É¥ê¥¹¥¯¤¬2ÇÜ°Ê¾å¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢²¼È¾¿È¤Î¶ÚÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î·ë²Ì¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡¢°Ø»Ò¤«¤éÁÇÁá¤¯5²óÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤Î¤ËºÇ¤â»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿Èï¸³¼Ô¤Ï¡¢ºÇ¤â»þ´Ö¤¬Ã»¤«¤Ã¤¿Èï¸³¼Ô¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÇ§ÃÎ¾É¥ê¥¹¥¯¤¬Ìó2.75ÇÜ¤À¤Ã¤¿¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÏ¢¤Î·ë²Ì¤ÏÃË½÷¤È¤â¤Ë°ì´Ó¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ÚÎÏÄã²¼¤ÈÇ§ÃÎ¾É¥ê¥¹¥¯¾å¾º¤Î´Ø·¸À¤ÏÄ¾ÀþÅª¤Ç¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸¦µæ³«»Ï¤«¤é2Ç¯°ÊÆâ¤ËÇ§ÃÎ¾É¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¿Í¤ò½ü³°¤·¡¢¡ÖÌ¤¿ÇÃÇ¤ÎÇ§ÃÎ¾É¤Î¤»¤¤¤Ç¶ÚÎÏ¤¬Äã¤«¤Ã¤¿Èï¸³¼Ô¡×¤ò¾Ê¤¤¤¿Ê¬ÀÏ¤Ç¤â·ë²Ì¤Ï¤Û¤ÜÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î·ë²Ì¤òÀâÌÀ¤Ç¤¤ëÀ¸Êª³ØÅª¥á¥«¥Ë¥º¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÇ¾¤ÎÇò¼Á¤ËÀ¸¤¸¤ëÉÂÊÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶ÚÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤¿Àâ¡×¡ÖÇ§ÃÎ¾É¤È¤È¤â¤Ë¶ÚÆù¤òÀ©¸æ¤¹¤ë¿À·Ð·ÐÏ©¤ÎÂ»½ý¤¬µ¯¤¤¿Àâ¡×¡ÖËýÀÅª¤Ê±ê¾É¤¬¶ÚÎÏÄã²¼¤ÈÇ§ÃÎ¾É¤ÎÎ¾Êý¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿Àâ¡×¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢º£²ó¤Î¸¦µæ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¶ÚÎÏÄã²¼¤ÈÇ§ÃÎ¾É¥ê¥¹¥¯¾å¾º¤Î´Ø·¸À¤òÄ´¤Ù¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¶ÚÎÏ¤¬Äã¤¤¤«¤éÇ§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÖÇ§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¶ÚÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°ø²Ì´Ø·¸¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Èï¸³¼Ô¤¬¥¤¥®¥ê¥¹¤Ë½»¤à50ºÐ°Ê¾å¤Î¿Í¡¹¤È¸ÂÄêÅª¤À¤Ã¤¿ÅÀ¤ä¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Î¼ïÎà¤ò¶èÊÌ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤âº£²ó¤Î¸¦µæ·ë²Ì¤Ï¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ëÃæ¤Ç¤â¶ÚÎÏ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°å»Õ¤é¤¬¶ÚÎÏ¥Æ¥¹¥È¤ÇÇ§ÃÎ¾É¥ê¥¹¥¯¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿´Íý³Ø·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎPsyPost¤Ï¡¢¡Ö²Ê³Ø¼Ô¤Ï¡¢¶ÚÎÏ¶¯²½¤¬Ç§ÃÎ¾É¤ÎÈ¯¾É¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÃÙ¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖÁ´¿È¤Î¶ÚÎÏ¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿²ðÆþ¤Ï¡¢Ç¾¤Î·ò¹¯¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¸ú²ÌÅª¤ÊÊýË¡¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£