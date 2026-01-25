¡Ö²¶Ã£¤Ï»÷¤Æ¤ë¤«¤Ê¡©¡×ÀîºêËãÀ¤¤È¥¤¥±¥á¥ó¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¡Ö·»Äï¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã»÷¤Æ¤ë¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀîºêËãÀ¤¤¬24Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¤¥±¥á¥ó¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã»÷¤Æ¤ë¡×¡Ö·»Äï¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀîºêËãÀ¤¤È¥¤¥±¥á¥ó¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¡È·»Äï¤ß¤¿¤¤¡É¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡Àîºê¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎJOY¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥¥·¡¼¥É»Ñ¤ÎÀîºê¤È¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÎJOY¤¬ÃçÎÉ¤¯¾Ð´é¤ÇÊÂ¤ÖÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤ÎÃæ¤ÇÀîºê¤Ï¡Ö¿ÈÄ¹190cm¤ÎJOY·¯¤È182cm¤Î²¶¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡Ö¤Û¤ó¤È¤ËºÇ¶á¤ÎÊý¡¹¤ÏÇØ¤¬¹â¤¤¡£¾¼ÏÂ»þÂå¤Ï²¶¤è¤ê¤â¹â¤¤ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ï185cm¤ÎÁð´¢ÀµÍº¤µ¤ó¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖJOY·¯¤¬¡ÖËÍÀÎ¤«¤éËãÀ¤¤µ¤ó¤Ë»÷¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤Ã¤Æ¡¢²¶Ã£¤Ï»÷¤Æ¤ë¤«¤Ê¡©¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¤Á¤Ê¤ß¤ËÇ¯Îð¤Ï²¶¤È21ºÐ°ã¤¦¤«¤éºÊ¤ÈÆ±¤¤Ç¯¤é¤·¤¤¡×¥Õ¥¡¥ó¤ËÅê¤²¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Àîºê¤ÈJOY¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã»÷¤Æ¤ë¡×¡Ö·»Äï¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥Ñ¥Ñ¤ÈÂ©»Ò¤ß¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÀîºêËãÀ¤¡Ê¤«¤ï¤µ¤ ¤Þ¤è¡Ë
1963Ç¯3·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£¥¹¥«¥¦¥È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë1977Ç¯¤Ë²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£°Ê¹ß¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ·àÃÄ»Íµ¨¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥¥ã¥Ã¥Ä¡Ù¤äÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØËÌ¾ò»þ½¡¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¡¢±Ç²è¡ØæÆ¤ó¤Çºë¶Ì ¡ÁÈüÇÊ¸Ð¤è¤ê°¦¤ò¤³¤á¤Æ¡Á¡Ù¤Ê¤É¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÀîºêËãÀ¤¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷mayokawasaki¡Ë
¢¨ÀîºêËãÀ¤¤Î¡Öºê¡×¤Î»ú¤ÏÀµ¤·¤¯¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×
