¡Ú Number_i ¡¦¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ ¡Û¡¡ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡¡¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¿À¤¯¤óÁÇÅ¨¡×¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡¡È±·¿¤â¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡¡¥Õ¥¡¥óÈ¿¶Á
Number_i¤Î¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
£Ì£ÁÈ¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖAMIRI¡×¤Î2026-27½©Åß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú Number_i ¡¦¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ ¡Û¡¡ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡¡¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¿À¤¯¤óÁÇÅ¨¡×¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡¡È±·¿¤â¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡¡¥Õ¥¡¥óÈ¿¶Á
¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¤µ¤ó¤Ï¡ÖAMIRI Autumn-Winter 2026¡×¤È¡¢ÄÖ¤ë¤È¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿²èÁü¤Ç¤Ï¡¢¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¤µ¤ó¤¬¡¢¹õ¤Î¸÷Âô¤¢¤ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ËÁ¯¤ä¤«¤ÊÀÖ¥·¥ã¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¹õ¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤ÈÌÏÍÍ¤ÎÆþ¤Ã¤¿Çò¤¤¥Ö¡¼¥Ä¤È¤¤¤¦¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ÇÐÊ¤à»Ñ¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Î¸ú¤¤¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤¿É½¾ð¤Ç¡¢Âç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÉº¤ï¤»¤ë¿ÀµÜ»û¤µ¤ó¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤¬¥¹¥´¤¤¤Ç¤¹♥ÁÇÅ¨¡×¡¦¡Ö¿À¤¯¤óÅê¹Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦♥¥ª¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡¡È±·¿¤â¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡¦¡Ö¿À¤¯¤ó¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤♥¥ï¥¤¥ë¥É¿À¤¯¤óÁÇÅ¨¡×¡¦¡Ö¤¢¤¡¿À¤¯¤ó¡Ä¤«¤Ã¤³ÎÉ¤¹¤®¤À¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀèÆü¡¢¡ÖAMIRI (¥¢¥ß¥ê)¡×¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¡¢¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¤µ¤ó¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ËÍ¤¬¾ðÇ®¤ò·¹¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤È¤·¤Æ¤â¶¯ÎÏ¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼êÃÊ¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¾ï¤ËËÍ¼«¿È¤Ç¤¢¤ê¡¢¸ÄÀ¤äÁÏÂ¤À¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤òÉ½¸½¤¹¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ß¥ê¡¢¤½¤·¤ÆÂº·É¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥¤¥¯¡¦¥¢¥ß¥ê¤È¶¦¤Ë¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û