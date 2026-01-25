1»ù¤ÎÊì¡¦»³ËÜÈþ·î¡Ö²æ¤¬²È¤Î¥á¥»¥ó¤Î²Ö¡×¡¡¡È¤Û¤Î¤Ü¤Î¡ÉÆü¾ï¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡ÖÌþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡¼¡ª¡×¡¡É×¤ÏÀ¥¸Í¹¯»Ë
¡¡ÇÐÍ¥¤Î»³ËÜÈþ·î¡Ê34¡Ë¤¬24Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¼Ì¿¿¤Î¿ô¡¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¡Ö²æ¤¬²È¤Î¥á¥»¥ó¤Î²Ö¡×¡È¤Û¤Î¤Ü¤Î¡É¤·¤¿Æü¾ï¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿»³ËÜÈþ·î
¡¡¡ÖFlower.¡×¡Ö¤¹¤º¤á¤Î¤ª¤Á¤ê¤«¤ï¤¤¤¤¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î²Ö¤ÎÁ°¤Ç¥¥ã¥Ã¥×¤Ë¥Þ¥¹¥¯»Ñ¤Î»³ËÜ¤¬¼Ì¤ë¼Ì¿¿¤ä¡¢ÌÚ¤Ë»ß¤Þ¤ë¥¹¥º¥á¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö²æ¤¬²È¤Î¥á¥»¥ó¤Î²Ö¡×¡Ö¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥×¤¬Áá¤¯¤â´é¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë ´¨¤¯¤Ê¤¤¤Î¡©Âç¾æÉ×¡©¡×¤ÈÂç»ö¤½¤¦¤Ë°é¤Æ¤ë¿¢Êª¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡½Õ¤Îµ¤ÇÛ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡ÖÈþ·î¤Á¤ã¤ó¤â¿ý¤Á¤ã¤ó¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡¼¡ª¡×¡ÖÌþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö´¨¤¤Ãæ¤Ç¤â½Õ¤¬Íè¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³ËÜ¤Ï2020Ç¯8·î¤ËÇÐÍ¥¡¦À¥¸Í¹¯»Ë¡Ê37¡Ë¤È·ëº§¡£23Ç¯5·î¤ËÂè1»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
