25日午前11時46分ごろ、茨城県、埼玉県、千葉県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は茨城県南部で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.2と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、茨城県の坂東市、埼玉県の春日部市、千葉県の野田市です。

【各地の震度詳細】

■震度3

□茨城県

坂東市





□埼玉県春日部市□千葉県野田市

■震度2

□茨城県

土浦市 茨城古河市 石岡市

下妻市 取手市 つくば市

茨城鹿嶋市 守谷市 筑西市

稲敷市 かすみがうら市 桜川市

行方市 美浦村 八千代町

境町 水戸市 日立市

常陸太田市 笠間市 常陸大宮市

小美玉市 茨城町 城里町

東海村



□埼玉県

さいたま北区 さいたま大宮区 さいたま岩槻区

川越市 北本市 八潮市

蓮田市 幸手市 宮代町

熊谷市 東松山市 羽生市

久喜市



□千葉県

千葉花見川区 市川市 習志野市

柏市 八千代市 鎌ケ谷市

白井市 香取市 芝山町



□栃木県

宇都宮市 栃木市 佐野市

鹿沼市 小山市 真岡市

下野市 益子町 壬生町

野木町 高根沢町



□群馬県

板倉町 邑楽町



□東京都

東京文京区 東京練馬区 東京葛飾区

東京江戸川区

■震度1

□茨城県

結城市 龍ケ崎市 常総市

牛久市 潮来市 神栖市

鉾田市 つくばみらい市 阿見町

五霞町 利根町 高萩市

ひたちなか市 那珂市 大洗町



□埼玉県

さいたま西区 さいたま見沼区 さいたま中央区

さいたま桜区 さいたま浦和区 さいたま南区

さいたま緑区 川口市 上尾市

草加市 越谷市 蕨市

戸田市 朝霞市 志木市

和光市 新座市 桶川市

富士見市 三郷市 坂戸市

吉川市 ふじみ野市 伊奈町

埼玉三芳町 越生町 川島町

杉戸町 松伏町 行田市

加須市 本庄市 鴻巣市

深谷市 滑川町 嵐山町

吉見町 ときがわ町 埼玉美里町



□千葉県

千葉中央区 千葉稲毛区 千葉若葉区

千葉美浜区 船橋市 松戸市

成田市 千葉佐倉市 流山市

我孫子市 浦安市 四街道市

八街市 印西市 富里市

酒々井町 栄町 東金市

旭市 匝瑳市 山武市

神崎町 多古町



□栃木県

足利市 栃木さくら市 那須烏山市

上三川町 茂木町 市貝町

芳賀町 栃木那珂川町 日光市

大田原市 塩谷町



□群馬県

前橋市 桐生市 太田市

館林市 渋川市 みどり市

群馬明和町 千代田町 大泉町

沼田市



□東京都

東京千代田区 東京中央区 東京港区

東京新宿区 東京江東区 東京品川区

東京目黒区 東京大田区 東京世田谷区

東京渋谷区 東京中野区 東京杉並区

東京豊島区 東京北区 東京荒川区

東京板橋区 東京足立区 東京府中市

調布市 国分寺市 狛江市

東大和市 西東京市



□神奈川県

横浜港北区 川崎川崎区 川崎中原区

川崎高津区 川崎宮前区 相模原緑区

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。