¡ÖËÀ¤¬ÀÞ¤ì¤Á¤Þ¤Ã¤¿¡×ÂçË½¤ì¤¹¤ëµðÂç¥ï¥Ë¤ò·Ù»¡´±¤¬Êá³Í¤ËÂç¶ìÀï¡¡½»Âð³¹¤Ç¤Ï¡È¤ª¤È¤Ê¤·¤¤¡É¥Ë¥ï¥È¥êÌµ»ö³ÎÊÝ¡Ä¼Â¤Ï9ºÐ½÷¤Î»Ò¤Î¥Ú¥Ã¥È¡¡¥¢¥á¥ê¥«
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Õ¥í¥ê¥À½£¤Ç·Ù»¡´±¤¬µðÂç¥ï¥Ë¤òÊá³Í¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¥«¥á¥é¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤¿¡£¥ï¥Ë¤Ï·ã¤·¤¯Äñ¹³¤·¡¢Êá³ÍÍÑ¤ÎÆ»¶ñ¤ÏÇË²õ¡£·Ù»¡´±¤Ï¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¸µÆ°Êª±à¿¦°÷¤ÎÆ±Î½¤È¶¨ÎÏ¤·¤ÆÊá³Í¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¥³¥í¥é¥É½£¤Ç¤Ï½»Âð³¹¤Ë¥Ë¥ï¥È¥ê¤¬¸½¤ì¡¢·Ù»¡´±¤¬Êá³Í¤ËÊ³Æ®¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢»ô¤¤¼ç¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢²È¤Ëµ¢¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
µðÂç¥ï¥Ëvs·Ù»¡´±¡Ä¶ÛÇ÷¤Î¹¶ËÉ
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Õ¥í¥ê¥À½£¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Âç¤¤¯¸ý¤ò¤¢¤±¡¢°Ò³Å¤¹¤ëµðÂç¤Ê¥ï¥Ë¤À¡£¶î¤±¤Ä¤±¤¿ÃËÀ·Ù»¡´±¤ÏË½¤ì¤ë¥ï¥Ë¤Ë¡¢¡ÖÃ¯¤«¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡ª¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ë¡£
Êá³ÍÍÑ¤ÎËÀ¤ò¤Ò¤Ã¤«¤±¤¿¤¬¡¢¥ï¥Ë¤Ï¼í¤ê¤ÎºÝ¤Ë³ÍÊª¤ò²Ã¤¨¤Æ²óÅ¾¤¹¤ëÉ¬»¦µ»¡È¥Ç¥¹¥í¡¼¥ë¡É¤ÇÂçË½¤ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÃËÀ·Ù»¡´±¤Ï¡ÖËÀ¤¬ÀÞ¤ì¤Á¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡×¤ÈÊòÁ³¤È¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¶ìÀï¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢½÷À·Ù»¡´±¤È¡Ö¤»¡¼¤Î¡ª¤¤¤Á¡¢¤Ë¡¢¤µ¤ó¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¡£¼Â¤Ï·Ù»¡´±¤ÎÃæ¤ËÆ°Êª±à¤Î¸µ¿¦°÷¤¬¤¤¤Æ¡¢¥ï¥Ë¤ò¤Ê¤ó¤È¤«Êá³Í¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
½»Âð³¹¤Ç¤Ï¥Ë¥ï¥È¥êÁûÆ°¤âËÖÈ¯
°ìÊý¡¢¥³¥í¥é¥É½£¤Î½»Âð³¹¤Ç¤â¡¢¤¢¤ëÆ°Êª¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë·Ù»¡¤¬½ÐÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
·Ù»¡´±¤Ï¡¢¡Ö¥Ë¥ï¥È¥ê¤À¡Ä¡×¤ÈÒì¤¤Ê¤¬¤é¡¢½»ÂðÁ°¤Ë¤¤¤¿¥Ë¥ï¥È¥ê¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿¡£¡Ö¤É¤³¤Î²È¤Î¤â¤Î¤«Ã¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢º¤ÏÇ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¥Ë¥ï¥È¥êÂÐ·Ù»¡´±¤Î¹ÔÊý¤Ï¡©¼Â¤Ï¥Ë¥ï¥È¥ê¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÆ¨¤²¤è¤¦¤È¤»¤º¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê·èÃå¤·¤¿¡£
¤Ê¤¼¿Í¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ë¥ï¥È¥ê¤Î»ô¤¤¼ç¤Ï9ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¤Ç¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿»þ¤«¤é¥Ú¥Ã¥È¤È¤·¤Æ»ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁûÆ°¤Î¸å¡¢Ìµ»ö¤ËÊÖ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡× 1·î22ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë