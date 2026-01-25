■天皇杯・皇后杯 2026年全日本卓球選手権（25日、東京体育館）

女子シングルスの準決勝が行われ、初優勝を狙う張本美和（17、木下グループ）は、横井咲桜（21、ミキハウス）をゲームカウント4ー3で下し、決勝進出を果たした。

ジュニアの部で4連覇を達成した張本は、フルゲームの死闘の末、今大会勢いに乗る横井を撃破。決勝は大会4連覇を狙う早田ひな（25、日本生命）と対戦する。

6回戦で伊藤美誠（25、スターツ）を下し、初の決勝進出を狙う横井に対し、張本は第1ゲーム、第2ゲームと奪われ、苦しい展開に。

粘って2ゲーム連取するも、ゲームカウント2ー3で崖っぷちに追い込まれた張本。だが、第6ゲームでは悪い流れを断ち切り、持ち味の強打で11-3とリズムに乗った。最終ゲームもフォア、バックともにしっかりと左右に打ち分けてリード。大接戦を勝ち切った張本は、3大会連続の決勝進出で悲願の初優勝を狙う。

同大会の優勝者は、9月に開催される第20回アジア競技大会（愛知・名古屋）の代表に内定する。

【女子シングルス準決勝】

早田ひな 4ー2 木原美悠

11-4/5-11/11-5/9-11/11-8/11-8

張本美和 4ー3 横井咲桜

8-11/14-16/11-5/11-3/6-11/11-3/11-7