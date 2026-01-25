日向坂46が2曲ランクイン！歌詞注目度ランキングはKing Gnuが2週連続1位に

歌詞検索サービス「歌ネット」が、1月22日付の「歌ネット注目度ランキング」を発表した。

注目度ランキングは、「発売前の楽曲」のみのランキングで、「歌詞閲覧数」＋「いいね！クリック数」の割合でランキングが決定する。通常の歌詞アクセスランキングとも違う、まさに「これから発売される、歌詞が注目されている楽曲」のランキングだ。

今回のランキングでは1位に、King Gnuの「AIZO」が輝いた。2026年2月11日にリリースされるニューシングルのタイトル曲であり、TVアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」OPテーマ曲だ。2週連続での首位記録となる。息つく暇もないほど目まぐるしい展開の最新型ロックチューン。MVは、PERIMETRON・OSRINが監督を務めた。スタイリッシュなスーツ姿に身を包んだメンバーによる実写演奏シーンと、ゲームのキャラクターに扮したメンバーがそれぞれ躍動する衝撃的なCGシーンが、圧倒的スピード感で交差する新感覚の映像作品になっている。

2位と4位には、日向坂46の「クリフハンガー」と「君と生きる」がそれぞれランクイン。いずれも2026年1月28日にリリースされるニューシングルの収録曲だ。「君と生きる」は、ひなた坂46（日向坂46アンダーメンバーの呼称）メンバーによる共通カップリング楽曲。センターは、三期生・上村ひなのが務める。MVは、様々なシチュエーションでの別れの瞬間を描くことで大切な“君”と生きる幸せを際立たせた作品となっている。

5位には、ヤングスキニーの「悪い人」が初登場。2026年2月11日にリリースされるMajor 3rd Full Album『理屈で話す君と、感情論の僕』収録曲であり、作詞・作曲を手がけるかやゆー（Vo＆Gt）が、戦慄かなのに提供した楽曲のセルフカバーだ。ひとりの男性に振り回される女性の本音をリアルに描き、感情の揺らぎや割り切れなさを生々しく切り取った1曲となっている。

6位には、天童よしみの「旅路」が初登場。2026年1月28日にリリースされるニューシングルのタイトル曲だ。天童の新たなステージの幕開けとなる今作。「昭和かたぎ」「昭和ごころ」では各種カラオケ賞を受賞、カラオケファンの心をガッチリ掴んだ作品になったが、「旅路」も必聴の一曲だ。作詞は水木れいじ、作曲は水森英夫が手掛けた。新たな世界観でもしっかりと天童節を発揮している。

8位と10位には、中島健人の「XTC」と「結唱」がそれぞれランクイン。いずれも2026年2月18日にリリースされる2ndアルバム『IDOL1ST』収録曲だ。「XTC」は、中島が作詞・作曲に携わった楽曲。“仮面”という言葉から構想を広げ、少年隊「仮面舞踏会」のサンプリングやインターポレーションを織り交ぜた楽曲へと展開し、“アイドル・中島健人”のヴェールを脱ぎ去った、中島の裏に存在する“神秘的な影”を表現している。

【2026年1月22日付、歌ネット注目度ランキング】

1位 AIZO／King Gnu2位 クリフハンガー／日向坂463位 Dangerous Key／岩橋玄樹4位 君と生きる／日向坂465位 悪い人／ヤングスキニー6位 旅路／天童よしみ7位 月に向かって撃て／星街すいせい8位 XTC／中島健人9位 キャラメルポップコーン／福島清香10位 結唱／中島健人