¡ÖÃª¾å¤²¡×²ò¾Ã¡© È¾¤ÐÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÊÆ³¤·³¤Î¡È¼¡À¤Âåµ¡¡É¤Ä¤¤¤Ë¤½¤Î»Ñ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë!?
·×²è¤¬¼Â»Ü¤Ç¤¤ë¤Û¤É¤ÎÍ½»»¤¬ÄÉ²Ã
¡¡2026Ç¯1·î20Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¿³µÄÃæ¤Î¿·¤¿¤Ê¹ñ²ÈÍ½»»¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«³¤·³¤Î¼¡À¤Âå´Ï¾åÀïÆ®µ¡·×²è¡ÖF/A-XX¡×¤Ë Ìó9²¯¥É¥ë¡ÊÌó1400²¯±ß¡Ë¤Î¿·µ¬Í½»»¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤¨¡¢µ¡ÂÎ¾åÉô¤ËÆæ¤Î¹½Â¤Êª!? ¤³¤ì¤¬¥Î¡¼¥¹¥í¥Ã¥×¡¦¥°¥é¥Þ¥ó¤ÎF/A-XX¤Ç¤¹
¡¡F/A-XX ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢2025Ç¯6·î¤Ë¹ñËÉÁí¾Ê¤¬ F-47 ¤Î³«È¯¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»ö¼Â¾åÃª¾å¤²¤¹¤ë·×²è¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÊý¿Ë¤¬·ÑÂ³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹Îã¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯Ëö¤Ë¹ñËÉ¸¢¸ÂË¡¡ÊNDAA¡Ë¤Ç¾µÇ§¤µ¤ì¤¿Í½»»¤¬¡¢¹ñËÉÁí¾Ê¤ÎÅö½éÍ×µá³Û7400Ëü¥É¥ë¡ÊÌó115²¯±ß¡Ë¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤ÎÍ½»»°Æ¤ÇÌó9²¯¥É¥ë¤ÎÄÉ²Ã»ñ¶â¤¬·×¾å¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢F/A-XX ·×²è¤Î¿Ê¹Ô¤Ï²ÃÂ®¤µ¤ì¡¢¶¥ÁèÆþ»¥¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ½ªÅª¤Ë¾¡¼Ô¤¬ÁªÄê¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡F/A-XX¤Ï¡¢2030Ç¯Âå¤ËÂÑÍÑÇ¯¿ô¤ò·Þ¤¨¤ëF/A-18E/F¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Û¡¼¥Í¥Ã¥È¡×¤äE/A-18¡Ö¥°¥é¥¦¥é¡¼¡×¤Î¸å·Ñµ¡¤È¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«³¤·³¤¬·×²è¤·¤Æ¤¤¤ëÀïÆ®µ¡¤Ç¤¹¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¥Î¡¼¥¹¥í¥Ã¥×¡¦¥°¥é¥Þ¥ó¤È¥Ü¡¼¥¤¥ó¥° ¤Î2¼Ò¤¬Àµ¼°ºÎÍÑ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¶¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÂè6À¤ÂåÀïÆ®µ¡¡×¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Î¡¼¥¹¥í¥Ã¥×¡¦¥°¥é¥Þ¥ó¤ä¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°¤¬¸ø³«¤·¤¿²èÁü¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥ë¥¹À¤ò°Õ¼±¤·¤¿ÀöÎý¤µ¤ì¤¿µ¡ÂÎ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
