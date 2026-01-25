»³¸ý»Ô¤Ç½»Âð²ÐºÒ ½»¿Í¤ÎÃËÀ¤ÏÆ¨¤²½Ð¤·¤Æ¤±¤¬¤Ê¤É¤Ï¤Ê¤· ¸½¾ì¤Ï°Ý¿·É´Ç¯µÇ°¸ø±à¶á¤¯¤Î½»Âð³¹
25ÆüÌ¤ÌÀ¡¢»³¸ý»Ô¤Ç½»Âð1Åï¤¬Ç³¤¨¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î²È¤Ë½»¤àÃËÀ¤ÏÆ¨¤²½Ð¤·¤±¤¬¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»³¸ý»ÔµÈÉß²¼Åì¤Ë¤¢¤ë2³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð¤Ç¤¹¡£
¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢25Æü¸áÁ°4»þÈ¾¤´¤í¡¢¤³¤Î²È¤Ë½»¤àÃËÀ¤«¤é¡Ö1³¬¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ë¾Ã²Ð³èÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢²Ð¤Ï¡¢ÄÌÊó¤«¤é¤ª¤è¤½2»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÌÊó¤·¤¿ÃËÀ¤¬Æ¨¤²½Ð¤·¤±¤¬¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤Ï°Ý¿·É´Ç¯µÇ°¸ø±à¶á¤¯¤Î½»Âð³¹¤Ç¡¢·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤Ç½Ð²Ð¸¶°ø¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£