¡Ö»ä¤Î°¦¤¹¤ëºÊ¡¦¿¿Èþ»Ò¡¢»ä¤ÎÌ¼¡¢¥Ç¥³¥¤¡×ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬NYÈÕ¤µ¤ó²ñ¤Ç¡È¤Ï¤Ë¤«¤ß¡É±Ñ¸ì¥¹¥Ô¡¼¥Á¡Ö¤¤¤Ä¤â¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡Ä¡×

ÂçÃ«¤¬Á´ÊÆÌîµåµ¼Ô¶¨²ñ¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÈÕ¤µ¤ó²ñ¤Ë½ÐÀÊ(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö1·î24Æü¡¢¡ÖÁ´ÊÆÌîµåµ¼Ô¶¨²ñ¡ÊBBWAA¡Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»ÙÉô¼çºÅ¤ÎÈÕ¤µ¤ó²ñ¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£ÂçÃ«¤Ïº°¤Î¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤â¹õ¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡ØFoul Territory¡Ù¤ÏX¤Ç¡¢ÂçÃ«¤¬ÈÕ¤µ¤ó²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òÆ°²è¤Ç¸ø³«¤·¡¢¡Ö¾Ð´é¤¬¤Ï¤¸¤±¤ë¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¤µ¤é¤ËÆ±ÈÖÁÈ¤ÎYouTube¤Ç¤Ï¡¢ÈÕ¤µ¤ó²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤·¡¢ÂçÃ«¤Î±Ñ¸ì¥¹¥Ô¡¼¥Á¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¡¢¤Ï¤Ë¤«¤ß¤Ê¤¬¤é¡ÖÆüËÜ¤Î»ä¤Î²ÈÂ²¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¤âÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢»ä¤Î°¦¤¹¤ëºÊ¡¦¿¿Èþ»Ò¡¢»ä¤ÎÌ¼¡¢¥Ç¥³¥¤¡Ê¥Ç¥³¥Ô¥ó¡Ë¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È±Ñ¸ì¤Ç´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
