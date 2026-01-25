MBS¡Ö¤³¤ï¤¤¡×ÀÚ¤êÈ´¤³È»¶¡¡¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥ÈÂ¦¤¬ÎäÀÅÈ½ÃÇµá¤á¤ë¡Ö¤Þ¤µ¤ËËÜ°Õ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¡×
¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥ÈÉðÅÄ°ì¸²»á¤Î¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤¬24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¿·¤¿¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢MBS¥Æ¥ì¥Ó¡ÊÂçºåÉÜ¡Ë¤¬Æ±¶É¡Ö¤è¤ó¥Á¥ã¥óTV¡×¤Ç¼Õºá¤·¤¿ÆâÍÆ¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÉðÅÄ»á¤Î¡ÖËÜ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¡×¤òÀÚ¤êÈ´¤Æ°²è¤È¤·¤Æ³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢ÎäÀÅ¤ÊÈ½ÃÇ¤òµá¤á¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ï22Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¡¢½°±¡Áª¤Ë¸þ¤±¤¿ÉðÅÄ»á¤Î¸«²ò¤È¤·¤Æ¡¢¼«Ì±¡¦°Ý¿·¡¦»²À¯¤ò¡Ö¶¯¤¯¤Æ¤³¤ï¤¤ÆüËÜ¡×¤ÈÊ¬Îà¤Å¤±¤¿¥Õ¥ê¥Ã¥×¤òÉ½¼¨¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢23Æü¤ÎÈÖÁÈËÁÆ¬¤Ç¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤«¤é¡ÖÂçÊÑÉÔÅ¬ÀÚ¤Ç¡¢¤·¤«¤âÉðÅÄ¤µ¤ó¤¬°Õ¿Þ¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¼ê¤´¤ï¤¤ÆüËÜ¡Ù¤ÈÉðÅÄ¤µ¤ó¤ÏÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È»ö¾ð¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ½Ð±é¤·¤¿ÉðÅÄ»á¤â¡Ö¤³¤Î¡Ø¤³¤ï¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¹ñÌ±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶¼°Ò¤È¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼þÊÕ½ô¹ñ¡¢¤È¤ê¤ï¤±·³È÷¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¹ñ¤ä¥í¥·¥¢¡¢ËÌÄ«Á¯¤Ê¤É¤«¤é¸«¤Æ¼ê¤´¤ï¤¯¡¢´ÊÃ±¤Ë¤Ï¤¢¤Ê¤É¤ì¤Ê¤¤ÆüËÜ¤ò»Ö¸þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ÇÍÑ¤¤¤¿É½¸½¤Ç¤·¤¿¡×¤È¼áÌÀ¤·¤¿¡£²ÏÅÄÄ¾Ìé¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡ÖÁªµóÁ°¤ÎÂçÊÑ½ÅÍ×¤Ê»þ´ü¤Ë¡¢¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤ÎÊüÁ÷¤ò°ìÉôÄûÀµ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤Û¤ó¤È¤¦¤ËÉÔÅ¬ÀÚ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áªµó¤Î´Ø·¸¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
º£²ó¡¢ÉðÅÄ»á¤ÎX¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ç¤¹¡£ÎäÀÅ¤Ê¤´ÂÐ±þ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¿·¤¿¤Ë½Ð¤ÆÍè¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ëÀÚ¤êÈ´¤Æ°²è¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ØËÜ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¡Ù¤ÎÅöÆü¤Î±ÇÁü¤Ç¤¹¡£ÉðÅÄ¤Î±³¤Ä¤¸Æ¤Ð¤ï¤ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÂçºå¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¤³¤Î±ÇÁü¤ÎÊÔ½¸¤ä¥Õ¥ê¥Ã¥×¤Î¤Þ¤È¤áÊý¤¬ÉðÅÄ¤ÎËÜ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¡¢MBS¤¬¼Õºá¤ÈÄûÀµ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ØËÜ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¡Ù¤Ç¤¹¡£ºÆ±ê¾åÉ¬¿Ü¤È¤Î¸«½Ð¤·¤Ç¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ë¤ª½ñ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤¾ÎäÀÅ¤Ê¤´È½ÃÇ¤ò¤ª´ê¤¤¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤Þ¤¿¡¢¥Æ¥ì¥Ó±ÇÁü¤Î2¼¡»ÈÍÑ¤ÏË¡¤Ë¿¨¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¤´ÇÛÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÃí°Õ´µ¯¤·¤¿¡£
Â³¤¯Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö³§ÍÍ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤´°Õ¸«¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇMBS¤Ë¤è¤ëÄûÀµ¡¦¼Õºá¤ª¤è¤Ó¥ê¥Ï¥Ã¥¯À¸ÇÛ¿®¤Ë¤Æ¾Ü¤·¤¯¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡Ö°ì»þÅª¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤òÊÄ¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
ÉðÅÄ»á¤Ï¸µTBS¤ÇËÌµþÆÃÇÉ°÷¤ä¹ñ²ñÃ´Åö¡¢ÊóÆ»¶ÉÊÔ½¸Ä¹¤Ê¤É¤òÌ³¤á¥Õ¥ê¡¼¤ËÅ¾¿È¡£ÆüÃæ¤ÎÀ¯¼£¤Ë¾Ü¤·¤¯¡Ö¤è¤ó¥Á¥ã¥óTV¡×¤Ç¤Ï¶âÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ÈÖÁÈ¤ÎÉ½¸½¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Î¾¾Àî¤ë¤¤ÂçºåÉÜÏ¢²ñÄ¹¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÆ£ÅÄÊ¸Éð¶¦Æ±ÂåÉ½¡¢»²À¯ÅÞ¤Î¿ÀÃ«½¡Ê¾ÂåÉ½¤é¤¬¶ì¸À¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤¿¡£