¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¤¬¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È°ÛÎã¤Î·ÀÌóÇË´þ¤â¡¡°úÂàÊóÆ»¤ÏÈÝÄê¡ÄÆüËÜ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÊÆ¹ñ¤ÎÊ¸²½¤Ç»ö¾ð¤¬Ê£»¨¤Ë
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¦¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¡Ê£³£¹¡Ë¤¬¡¢»Ä¤ê£³Ç¯¤¬»Ä¤Ã¤¿¥Ñ·³¤È¤Î·ÀÌó¤òÇË´þ¤¹¤ëÊý¸þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò£²£´Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£µÆü¡Ë¡¢¼«¿È¤Î¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¥æ¥Ë¥ª¥ó¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥ó¡×¤Î£Ë¡¦¥¢¥·¡¼µ¼Ô¤¬¡¢¡Ö¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ÎÅê¼ê¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¤³¤ì°Ê¾åÅê¤²¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡££³£¹ºÐ¤Î±¦ÏÓ¤Ç¡¢¤³¤Î»þÂå¤òÂåÉ½¤¹¤ëÀèÈ¯Åê¼ê¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï¡¢·ÀÌó¤¬»Ä¤ê£³Ç¯£´£³£°£°Ëü¥É¥ë¤¢¤ëÃæ¤Ç°úÂà¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¡¢µåÃÄÂ¦¤ËÅÁ¤¨¤¿¡×¤È°úÂà¤ÎÊý¸þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÆ±»æÅÅ»ÒÈÇ¤ÇÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï¼«¿È¤Î¡Ö£Ø¡×¤Ç¡Ö¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤ÏºòÇ¯¤«¤é·ÀÌóÇË´þ¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬°úÂà¤Ï¤Þ¤À·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¡¢¸½ÌòÂ³¹Ô¤òÌÜ»Ø¤¹»×¤¤¤âµ¤·¤¿¡£
¡¡£²£³Ç¯¤«¤é¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È£¶Ç¯Áí³Û£±²¯£¸£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£´£°²¯±ß¡á·ÀÌóÅö»þ¤Î¥ì¡¼¥È¡Ë¤Ç·ÀÌó¤ò±äÄ¹¡££´£²ºÐ¤È¤Ê¤ë£²£¸Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤Ç¤È¸À¤¦¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ç¤Ï°ÛÎã¤ÎÄ¹´ü·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡££²£²Ç¯¤Ë¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿¤ËÊÂ¤Ö£±£¶¾¡¤òµó¤²¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï£¸¡¢£·¡¢£µ¾¡¡£ºòÇ¯£±£±·î¤Ë¤Ï±¦Éª¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢º£µ¨¤ÏÁ´µÙ¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Î°Õ¸þ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤Ï·ÀÌóÇË´þ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤â¸½ÌòÂ³¹Ô¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÂ³¤±¡¢Åê¤²¤é¤ì¤ë¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é·ÀÌó¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤¹¤ó¤Ê¤ê¤È¤³¤È¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÊÆ¹ñ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢Ä¹´ü·ÀÌó¤ÎÅÓÃæ¤Ë¸Î¾ã¤Ê¤É¤Ç°úÂà¤äÂàÃÄ¤ÎÆ»¤òÁª¤ÖÁª¼ê¤â¤¤¤ë¡£¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥ì¥ó¥É¥ó¤Ï¡¢¸Î¾ã¤¬Â³¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢·ÀÌó¤ò£±Ç¯»Ä¤·¤Æº£¥ª¥Õ¤Ë°úÂà¤ò·èÃÇ¡£¤À¤¬¡¢·ÀÌó¤òÇË´þ¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿Êó½·¤Ï¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤â¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤éÍ½ÄêÄÌ¤ê¤ÎÇ¯Êð¤ò¼õ¤±¼è¤ëÆ»¤â¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÁíÇ¯Êð¤ËÂÐ¤·¤Æ°ìÄê³Û¤òÄ¶¤¨¤ë¤ÈìÔÂôÀÇ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¾¡Íø¤ò´ê¤¦¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î·ÀÌó¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÇÊä¶¯¤ËÀ©¸Â¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò·üÇ°¤·¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤ÎÅê¹Æ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÁª¼ê²ñ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â½Ð¤Æ¤¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤ÏÁª¼ê²ñ¤âÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸Î¾ã¤òÍýÍ³¤Ë¤·¤¿·ÀÌóÇË´þ¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£°ìÅÙ·ë¤ó¤À·ÀÌó¤Î³ÛÌÌ¤ò¤¹¤Ù¤Æ¼õ¤±¼è¤ë¤Î¤ÏÁª¼êÂ¦¤Î¸¢Íø¡£º£¸åÍÍ¡¹¤ÊÍýÍ³¤Ç»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬¡¢·ÀÌóÇË´þ¤òÇ÷¤é¤ì¤ëÁ°Îã¤òºî¤ë¤³¤È¤Ï¡¢º£¸å¤ÎÁª¼ê¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤âËÉ¤®¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¡£
¡¡£Î£Ð£Â¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¿Ø¤ÏÃ±Ç¯·ÀÌó¤¬Â¿¤¯¡¢Ê£¿ô·ÀÌó¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£¶â¤ò¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤â¸¶Â§¤È¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢ÊÆ¹ñÆÃÍ¤Î»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢£³£¹ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸½ÌòÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¸þ¤Ï¡¢°ÛÎã¤À¡£