¡ÖÆ¬¤«¤éÌý¤òÈï¤ë´¶³Ð¡×¤È¤ó¤«¤Ä²°¤Ç°ÛÊÑ¡£³°¿©¤¬ÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤¿½÷À¤ò¶ì¤·¤á¤¿ÍÄ¾¯´ü¤Î¡Ö´°¿©»ØÆ³¡×
¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢¿Í¤È²ñ¿©¤¹¤ë¤È¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ø³°¿©¤¬¤³¤ï¤¤ ²ñ¿©¶²ÉÝ¾É¤À¤Ã¤¿»ä¤¬ ¾Ð´é¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡Ù¤Ç²áµî¤Î¼ÂÂÎ¸³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤Ê¤Ä¤á¤â¤â¤³¤µ¤ó¡£10Ç¯¤Ë¤âµÚ¤ó¤ÀÄÌ±¡¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢°û¿©Å¹¤Ç¤Î¤´¤¯ÉáÄÌ¤Ê½ÐÍè»ö¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û³°¿©¤¬ÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤¿Åö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤òÌ¡²è¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¡ÊÁ´30Ëç¡Ë
¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Î»ä¤¬¡Ä
¨¡¨¡ ¤â¤È¤â¤È¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Ê¤Ä¤á¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö³°¿©¤¬¤³¤ï¤¤¡×¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÎ¿Í¤È¤Î¿©»ö¤ÇË¬¤ì¤¿¤È¤ó¤«¤Ä²°¤µ¤ó¤Ç¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¿©¤Ù¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤È¤« ¡£
¤Ê¤Ä¤á¤µ¤ó¡§¤Ï¤¤¡£¤È¤ó¤«¤Ä¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤¬¡Ä¤Ê¤¼¤À¤«µ¤»ý¤Á°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¡ÖÆ¬¤«¤éÌý¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ß¤¿¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¡Ö»Å»ö¤¬Ë»¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Í½Ãû¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤Ê¤Ä¤á¤µ¤ó¡§»ä¤Î¾ì¹ç¤ÏÅö»þ¡¢ÆÃ¤ËÍ½Ãû¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤ëÆü¡¢ÆÍÁ³¡Ä¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é»Å»ö¤ÎË»¤·¤µ¤Ê¤É¡¢´Ä¶Åª¤ÊÍ×°ø¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ä¤Î°Õ¼±¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
²È¤Ç¤ÏÂç¾æÉ×¡¢¿ÍÁ°¤Ç¤Ï¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤³ëÆ£
¨¡¨¡ ÍâÆü¡¢²È¤ÇÄ«¿©¤ò¤È¤ë¤â¿©Íß¤Ï¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¡£¶»¤ä¤±¤Î¤è¤¦¤Ê¶ì¤·¤µ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤´ÈÓ¤ÏÉáÄÌ¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤·¤«¤·¤Þ¤¿ÌäÂê¤¬¡Ä¡©
¤Ê¤Ä¤á¤µ¤ó¡§¤Ï¤¤¡£ÊÌ¤Îµ¡²ñ¤Ë³°¿©¤ò¤·¤¿¤È¤¤â¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿©»ö¤É¤³¤í¤«¡¢¤ª¿å¤ò°û¤à¤³¤È¤µ¤¨Æñ¤·¤¯¤Æ¡Ä¡£
¨¡¨¡ ³Ú¤·¤¤¤Ï¤º¤ÎÃ¯¤«¤È¤Î¿©»ö¤¬¶ì¤·¤¤»þ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸ÍÏÇ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¿Í¤È¿©»ö¤ò¤¹¤ë¤È¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¡×¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¤Ê¤Ä¤á¤µ¤ó¡§¡Ö¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿©»ö¤Î¾ì¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤ê¤¤í¤¦¤«¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿¾Ç¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤´¤Þ¤«¤½¤¦¤«¤È¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÎÁÍý¤¬¼è¤êÊ¬¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¯¤Æ¡¢Â¾¤Î¥Æー¥Ö¥ë¤ËÏÃ¤Ë¹Ô¤¯¤Õ¤ê¤ò¤·¤ÆÀÊ¤òÎ©¤Ã¤¿¤ê¡£¤½¤³¤Ç¡¢¡Ö»ä¤Ï²¿¤«¤ª¤«¤·¤¤¤ß¤¿¤¤¤À¡×¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¡Ö°û¤ß²ñ¤¬¶ì¼ê¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¤Ï°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤Ê¤Ä¤á¤µ¤ó¡§¤Ï¤¤¡£¤¿¤À²ñ¼Ò¤Î½¸¤Þ¤ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ãç¤¬¤¤¤¤Áê¼ê¤ä°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¤Áê¼ê¤Ç¤â¡¢²ñ¿©¤Î¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¤É¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¸ÆµÛ¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Õ¤ë¤¨¤¿¤ê¡¢¤½¤Î¾ì¤«¤éÆ¨¤²½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÅÀ¤¬»ä¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤â¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡Ö»Ä¤¹¤Ê¡×¤ÎÀ¼¤ÈÍÄ¾¯´ü¤Îµ²±
¨¡¨¡¡Ö¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾É¾õ¤«¤é¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÆâ²Ê¤È¾Ã²½´ï²Ê¤Î¤¢¤ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ê¤Ä¤á¤µ¤ó¡§¤½¤³¤Ç¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö°ßÄ²µ¡Ç½¤Ç¤Ê¤¯¡¢Àº¿ÀÅª¤ÊÉôÊ¬¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢ºÇ½é¤Ï¼«Ê¬¤Î¶ì¤·¤ß¤¬°å»Õ¤Ë¤¦¤Þ¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ÏÃ¤òÂ³¤±¤ë¤Ê¤«¤Ç¡Ö¾É¾õ¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ï³°¿©¤Î¤È¤¤À¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¥Ï¥Ã¤È¤·¤Æ¡£
¨¡¨¡ °å»Õ¤«¤éÀº¿ÀÅª¤ÊÉôÊ¬¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢ÍÄ¤¤¤³¤í¤ËÉã¿Æ¤«¤é¡Ö»Ä¤¹¤Ê¿©¤Ù¤í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¾É¾õ¤Ë´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¡¢¤¢¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ê¤Ä¤á¤µ¤ó¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÍÄ¾¯´ü¤Î¤³¤í¡¢¿©»ö¤ò»Ä¤¹¤ÈÉã¿Æ¤«¤é¡Ö»Ä¤µ¤º¿©¤Ù¤í¡×¤È¤¤Ä¤¯¸À¤ï¤ì¡¢¿©¤Ù¤é¤ì¤º¤Ëµã¤¯¤È¡Ö¤¦¤ë¤µ¤¤¡ª¿©»öÃæ¤Ëµã¤¯¤Ê¡ª¡×¤È¼¸¤é¤ì¡¢²È¤Î³°¤Ë½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï¤Ï¤Ã¤¤êÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾É¾õ¤¬½Ð¤¿¸¶°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ ¹ï¤Þ¤ì¤¿¡ÖÍÄ¾¯´ü¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¡×¤¬°¤¤¤«¤¿¤Á¤Ç½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£º£¤Ï¤½¤Î²áµî¤ò¤É¤¦¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¤Ê¤Ä¤á¤µ¤ó¡§Éã¤¬À¸¤¤Æ¤¤¿¤Î¤ÏÀï¸å¤ÎÉÏ¤·¤¤»þÂå¡£Åö»þ¤âÉã¤Ê¤ê¤Ë¤¤Ã¤È¡¢¿©¤ÙÊª¤¬¤É¤ì¤Û¤Éµ®½Å¤À¤Ã¤¿¤Î¤«ÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿©»ö¤ÎÂº¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î¡Ö»Ä¤¹¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¹¤®¤ë»×¤¤¤¬¡¢»ä¤Ë¤Ï¶²ÉÝ¤Ç¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¿©»ö¤Î¾ì¤¬³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤À¤È»×¤¨¤ë¤Î¤¬»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÍýÁÛ¡¢»Ä¤¹¤³¤È¤Ëºá°´¶¤ò¤â¤Á¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖºÇ¸å¤ÎÄÌ±¡¡×¤ò½ª¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿10Ç¯
¨¡¨¡ ¤Ê¤Ä¤á¤µ¤ó¤ÎÂÎ¤Ë°ÛÊÑ¤¬µ¯¤¤Æ¤«¤éÄÌ±¡¤ò½ª¤¨¤ë¤Þ¤Ç¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë10Ç¯¤Î·îÆü¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ó¤ÊÆü¡¹¤ò¤ª¤¯¤ê¤Ê¤¬¤é²þÁ±¤Ø¤È¸þ¤«¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤Ê¤Ä¤á¤µ¤ó¡§»ä¤Î¾ì¹ç¡¢Éô½ð¤ò°ÛÆ°¤·¤Æ¥Ïー¥É¤Ê´Ä¶¤Ç»Å»ö¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¾É¾õ¤ÈÀ¸³è¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÀ°Íý¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÂà¿¦¤·¡¢¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¦¤ó¤ÈµÙ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¾É¾õ¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¤¤Î¤«¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¼«Ê¬¤òÍý²ò¤·¡¢¡ÖÂç¾æÉ×¡×¤È»×¤¨¤ë¾ìÌÌ¤òÁý¤ä¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼£ÎÅ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
³°¿©¤¬ÉÝ¤¤¤È»×¤¤»Ï¤á¤¿Åö½é¤Ï¤½¤ì¤ò±£¤½¤¦¤È¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿Æ¤·¤¤¿Í¤Ë¼«Ê¬¤¬¤Î¾õ¶·¤òÏÃ¤·¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë´Ä¶¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤â¡¢¤¤¤¤Í×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ º£¤«¤é2Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡¢ÄÌ±¡¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ê¤Ä¤á¤µ¤ó¤Ï¡Ö²ñ¿©¶²ÉÝ¾É¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë½Ð¹ç¤¤¡¢¼«¿È¤Î¾É¾õ¤¬Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¡Öº£¡¢¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¤¬µß¤ï¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö¾É¾õ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤Êý¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤Î»×¤¤¤«¤é¡¢¼«¿È¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¤È¤·¤Æ¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤¿¤È»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¤Ê¤Ä¤á¤µ¤ó¡§Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤òÄ¹Ç¯Êú¤¨¤Æ¤¤¤¿»ä¤âºÇ¶áÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¡¢¡Ö²ñ¿©¶²ÉÝ¾É¡×¤Ï¤Þ¤ÀÇ§ÃÎÅÙ¤¬Äã¤¤¤¿¤á¡¢Åö»ö¼Ô¤¬¼þ¤ê¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÇÊú¤¨¹þ¤à¤È¡¢¿©»ö¤Î¾ì¤òÈò¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¼þ°Ï¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò±ß³ê¤Ë¤È¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¡¢¸ÉÎ©¤·¤¿¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÂ±¡¤ÎÀèÀ¸¡¢¤´²ÈÂ²¡¢¤´Í§¿Í¤Ê¤É¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ê¤éÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¡×¤È¤¤¤¦¿®Íê¤Ç¤¤ëÊý¤Ë¤É¤¦¤«Íê¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£¤Ï¡Ö²ñ¿©¶²ÉÝ¾É¡×¤ÎÅö»ö¼ÔÆ±»Î¤¬Çº¤ß¤òÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¾ì¤ÇÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤«¤Ò¤È¤ê¤ÇÇº¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¿©¤ÙÊª¤òÁÆËö¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¿©¤Ù¤Æ¡¢¾æÉ×¤ÊÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È»Ò¤É¤â¤ËÂÐ¤·¤Æ¿Æ¤ä¼þ°Ï¤ÎÂç¿Í¤¬»×¤¦¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤·¤¿¸ÀÍÕ¤òÅê¤²¤«¤±¤ëºÝ¤Ë¡¢¾¯¤·¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¸ÀÍÕ¤¬¡¢ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤Ë¿©»ö¤Î»þ´Ö¤«¤éÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤«¤È¡£¿©»ö¤Ï¿´¤âÂÎ¤âËþ¤¿¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¿©»ö¤òÄÌ¤·¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ë¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡×¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡Ö³Ú¤·¤¤¡×¡Ö¹¬¤»¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§²Ä»ù½ãÆà¡¡²èÁü¡§¤Ê¤Ä¤á¤â¤â¤³