²ÃÆ£¹À¼¡¡¢Ç¾²Ê³Ø¼Ô¤Ë¼«¸ÊÉ¾²Á¤Î¹â¤µ¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¡Ö¿Í¤«¤é¤¢¤ì¤À¤±¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡Ä¡×
¶Ë³Ú¤È¤ó¤Ü²ÃÆ£¹À¼¡¡Ê56¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤¬MC¤Î24ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¹â¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å11»þ30Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥²¥¹¥È¤Ë¥¤¥¸¤é¤ì¤¿¡£
¥²¥¹¥È¤ÏÇ¾²Ê³Ø¼Ô¤ÎÃæÌî¿®»Ò»á¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ÇTBS¤Î±§²ì¿À¥á¥°¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê30¡Ë¤¬²ÃÆ£¤ò¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë»þ·×¤ÎÉ½¼¨¤¬¼«Ê¬¤ÎÃÂÀ¸Æü¤À¤È¡¢¥é¥Ã¥¡¼¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¡©¤È»×¤¦¡Ä¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
²ÃÆ£¤Ï¡ÖËÍ¡ÊÃÂÀ¸Æü¤¬¡Ë¡¢4·î26Æü¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢4»þ26Ê¬¡Ê¤ò¸«¤ë¤È¡Ë¡¢¤ä¤Ã¤¿¡ª¤Ã¤Æ»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿ÃæÌî»á¤¬¡Ö¤½¤ì¡¢ËÜÅö¤Ë±¿¤¬¤¤¤¤¿Í¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¤è¡£¼«Ê¬¤òÉ½¤¹¿ô»ú¤¬¹¥¤¤«¤É¤¦¤«¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ã¤ÆÀøºßÅª¼«¸ÊÉ¾²Á¤Î¹â¤µ¤Ç¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¥µ¥Ð¥ó¥Ê¹â¶¶ÌÐÍº¡Ê49¡Ë¤¬¡Ö¤½¤ì¤¬´î¤Ù¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤ä¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢²ÃÆ£¤Ï¡Ö¤¢¤é¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤³¤È¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡×¤ÈÃæÌî»á¤ÎÊý¤ò¸þ¤¤¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÃæÌî»á¤«¤é¡Ö¿Í¤«¤é¤¢¤ì¤À¤±¸À¤ï¤ì¤Æ¤âÈ±¤ò¿¤Ð¤·Â³¤±¤ë¤È¤«¡Ä¡×¤È¥í¥óÌÓ¤ò¥Í¥¿¤Ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤ò¥¤¥¸¤é¤ì¤¿¡£²ÃÆ£¤ÏÂ¨ºÂ¤ËÇú¾Ð¤·¤¿¡£