¡Ø¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥¤¥É¥ë¡¦É´ÌëÎ¦²¦¿·¶Ê¡¢Á´ÊÔ¥é¥¤¥Ö¥·¡¼¥ó¤ÎMV¤ò¸ø³«
Åì±ÇÆÃ»£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö(TTFC)¤Ï¡¢1·î25ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡ÙÂè47ÏÃ¤Ç½éÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡¢ÎëÌÚ½¨æû±é¤¸¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥¤¥É¥ë¡¦É´ÌëÎ¦²¦¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥½¥ó¥°Âè2ÃÆ¡ÖNever ending shine¡×¤ÎÁ´ÊÔ¥é¥¤¥Ö¥·¡¼¥ó¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¡¢TTFCÆÈÀê¤Ç¤Î²ñ°÷¸«ÊüÂêÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼Êä¥¸¥å¥¦·×²è¡Ù¤è¤ê¡¢Âè37ÏÃÊä¥¸¥å¥¦·×²è¡Ö¤ë¤ó¤ë¤ó¤ï¤¯¤ï¤¯¤Ô¤«¤Ô¤«Øò²ù¼¼¡×¡¢Âè38ÏÃÊä¥¸¥å¥¦·×²è¡ÖÇ®·ì! ¥¢¡¼¥¤¡¼¹ÖºÂ¡×¤â1·î25Æü¤è¤êTTFC²ñ°÷¸«ÊüÂêÇÛ¿®¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤µ¤é¤Ë¥¢¥×¥ê¤ä¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤Î¡Ø¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¾ðÊó¤â¸ø³«¤¹¤ë¡£
¡û¥´¥¸¥å¥¦¥ì¥ª¥ó¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥½¥ó¥°Âè2ÃÆ¡ÖNever ending shine¡×
¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼Æ±»Î¤Î»ØÎØÁèÃ¥Àï¤¬Â³¤¯¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡ÙÂè47ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢10»þ´Ö°Ê¾å¤ËµÚ¤ÖË½¿ÀÎµµ·VSÉ´ÌëÎ¦²¦¤È¤ÎÀï¤¤¤¬Â³¤¯¤¬¡¢¤½¤Î·èÃå¤Ï¤Ê¤¼¤«Îµµ·¤È¥Ö¡¼¥±¤ÎÁè¤¤¤Ë!?
¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡ÙÂè47ÏÃ¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥¤¥É¥ë¡¦É´ÌëÎ¦²¦¤Î¿·¶Ê¡ÖNever ending shine¡×¥é¥¤¥Ö¥·¡¼¥ó¤ò¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤È¤·¤ÆºÆÊÔ½¸¤·¤¿Åì±ÇÆÃ»£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö(TTFC)ÆÈÀê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë±ÇÁü¡Ø¡ÖNever ending shine¡×MUsicVideo¡Ù¤ò²ñ°÷¸«ÊüÂêÇÛ¿®¡£É´ÌëÎ¦²¦¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥½¥ó¥°Âè1ÃÆ¡ÖÌîÀ¸¤Î¥«¥ó¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤âTTFC¤ÇÇÛ¿®Ãæ¡£¥á¥¤¥¥ó¥°¤ä¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼±ÇÁü¤âTTFCÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¡£¥ê¥¯¥ª¥Ë¥¹¥È¤Î´üÂÔ¤ËTTFC¤¬±þ¤¨¤ë¡£
¡û¡Ø¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼Êä¥¸¥å¥¦·×²è ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óØò²ù¼¼¡ÙÂè37ÏÃÊä¥¸¥å¥¦·×²è/Âè38ÏÃÊä¥¸¥å¥¦·×²è
1·î25Æü¤è¤ê¡Ø¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼Êä¥¸¥å¥¦·×²è ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óØò²ù¼¼¡ÙÂè37ÏÃÊä¥¸¥å¥¦·×²è/Âè38ÏÃÊä¥¸¥å¥¦·×²è¤ÎTTFC²ñ°÷¸«ÊüÂêÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡ûÂè37ÏÃÊä¥¸¥å¥¦·×²è¡Ö¤ë¤ó¤ë¤ó¤ï¤¯¤ï¤¯¤Ô¤«¤Ô¤«Øò²ù¼¼¡×
Âè37ÏÃÊä¥¸¥å¥¦·×²è¡Ö¤ë¤ó¤ë¤ó¤ï¤¯¤ï¤¯¤Ô¤«¤Ô¤«Øò²ù¼¼¡×¤Ë¤Ï¡¢ÌÚÂ¼³¡´õ¡Ê·§¼ê¿¿Çò Ìò¡Ë¡¢»°ËÜÌÚÂçÊå¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥ä¥¥ã¥ó¥É¥ë Ìò¡Ë¡¢¤Þ¤ë¤Ô¡Ê¥Ö¡¼¥± Ìò¡Ë¤¬½Ð±é¡£
37ÏÃËÜÊÔ¤ÇÆÍÇ¡¸½¤ì¤¿²¶ÍÍ¥¥ã¥é·§¼ê¤ÎÊÌ¿Í³Ê¡¢¥Ï¥Ô¥Í¥¹·§¼ê¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Õ¥¡¥¤¥ä¥¥ã¥ó¥É¥ë&¥Ö¡¼¥±¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¥«¥ª¥¹¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÃÌµÄ¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡£Ææ¥¥ã¥é¡¦¥Ï¥Ô¥Í¥¹·§¼ê¤òÁê¼ê¤Ë¥Ö¥é¥¤¥À¥ó¤ÎÌ¾¥³¥ó¥Ó¤Ï¤É¤¦Î©¤Á¸þ¤«¤¦¤Î¤«¡¢¥Ö¡¼¥±¤Î°á¾Ø¤Ë±£¤µ¤ì¤¿ÈëÌ©¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¡£
¡ûÂè38ÏÃÊä¥¸¥å¥¦·×²è¡ÖÇ®·ì! ¥¢¡¼¥¤¡¼¹ÖºÂ¡×
Âè38ÏÃÊä¥¸¥å¥¦·×²è¡ÖÇ®·ì! ¥¢¡¼¥¤¡¼¹ÖºÂ¡×¤Ç¤Ï¡¢¾¾ËÜ ¿Î¡ÊÌÔ¸¶¶Ù¼¡Ïº Ìò¡Ë¡¢»°ËÜÌÚÂçÊå¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥ä¥¥ã¥ó¥É¥ë Ìò¡Ë¡¢¤Þ¤ë¤Ô¡Ê¥Ö¡¼¥± Ìò¡Ë¤¬½Ð±é¡£
38ÏÃËÜÊÔ¤Ç¥¢¡¼¥¤¡¼¸ì¤¬ÏÃ¤»¤º»Í¶ìÈ¬¶ì¤·¤¿¶Ù¼¡ÏºÊ±¤¹¤ë¿·¿Í¥¢¡¼¥¤¡¼¤ò¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ä¥¥ã¥ó¥É¥ë¤È¥Ö¡¼¥±¤¬Ç®·ì»ØÆ³¡£¸·¤·¤¤½¤¹Ô¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿²Ì¤Æ¤Ë¡¢¥¢¡¼¥¤¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¾ÍÀ¡Ö¶â¤Î¥Ù¥ë¥á¥Ã¥È¡×¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
(C)¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦Åì±ÇAG¡¦Åì±Ç
¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼Êä¥¸¥å¥¦·×²è¡Ù¤è¤ê¡¢Âè37ÏÃÊä¥¸¥å¥¦·×²è¡Ö¤ë¤ó¤ë¤ó¤ï¤¯¤ï¤¯¤Ô¤«¤Ô¤«Øò²ù¼¼¡×¡¢Âè38ÏÃÊä¥¸¥å¥¦·×²è¡ÖÇ®·ì! ¥¢¡¼¥¤¡¼¹ÖºÂ¡×¤â1·î25Æü¤è¤êTTFC²ñ°÷¸«ÊüÂêÇÛ¿®¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤µ¤é¤Ë¥¢¥×¥ê¤ä¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤Î¡Ø¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¾ðÊó¤â¸ø³«¤¹¤ë¡£
¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼Æ±»Î¤Î»ØÎØÁèÃ¥Àï¤¬Â³¤¯¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡ÙÂè47ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢10»þ´Ö°Ê¾å¤ËµÚ¤ÖË½¿ÀÎµµ·VSÉ´ÌëÎ¦²¦¤È¤ÎÀï¤¤¤¬Â³¤¯¤¬¡¢¤½¤Î·èÃå¤Ï¤Ê¤¼¤«Îµµ·¤È¥Ö¡¼¥±¤ÎÁè¤¤¤Ë!?
¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡ÙÂè47ÏÃ¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥¤¥É¥ë¡¦É´ÌëÎ¦²¦¤Î¿·¶Ê¡ÖNever ending shine¡×¥é¥¤¥Ö¥·¡¼¥ó¤ò¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤È¤·¤ÆºÆÊÔ½¸¤·¤¿Åì±ÇÆÃ»£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö(TTFC)ÆÈÀê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë±ÇÁü¡Ø¡ÖNever ending shine¡×MUsicVideo¡Ù¤ò²ñ°÷¸«ÊüÂêÇÛ¿®¡£É´ÌëÎ¦²¦¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥½¥ó¥°Âè1ÃÆ¡ÖÌîÀ¸¤Î¥«¥ó¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤âTTFC¤ÇÇÛ¿®Ãæ¡£¥á¥¤¥¥ó¥°¤ä¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼±ÇÁü¤âTTFCÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¡£¥ê¥¯¥ª¥Ë¥¹¥È¤Î´üÂÔ¤ËTTFC¤¬±þ¤¨¤ë¡£
¡û¡Ø¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼Êä¥¸¥å¥¦·×²è ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óØò²ù¼¼¡ÙÂè37ÏÃÊä¥¸¥å¥¦·×²è/Âè38ÏÃÊä¥¸¥å¥¦·×²è
1·î25Æü¤è¤ê¡Ø¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼Êä¥¸¥å¥¦·×²è ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óØò²ù¼¼¡ÙÂè37ÏÃÊä¥¸¥å¥¦·×²è/Âè38ÏÃÊä¥¸¥å¥¦·×²è¤ÎTTFC²ñ°÷¸«ÊüÂêÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡ûÂè37ÏÃÊä¥¸¥å¥¦·×²è¡Ö¤ë¤ó¤ë¤ó¤ï¤¯¤ï¤¯¤Ô¤«¤Ô¤«Øò²ù¼¼¡×
Âè37ÏÃÊä¥¸¥å¥¦·×²è¡Ö¤ë¤ó¤ë¤ó¤ï¤¯¤ï¤¯¤Ô¤«¤Ô¤«Øò²ù¼¼¡×¤Ë¤Ï¡¢ÌÚÂ¼³¡´õ¡Ê·§¼ê¿¿Çò Ìò¡Ë¡¢»°ËÜÌÚÂçÊå¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥ä¥¥ã¥ó¥É¥ë Ìò¡Ë¡¢¤Þ¤ë¤Ô¡Ê¥Ö¡¼¥± Ìò¡Ë¤¬½Ð±é¡£
37ÏÃËÜÊÔ¤ÇÆÍÇ¡¸½¤ì¤¿²¶ÍÍ¥¥ã¥é·§¼ê¤ÎÊÌ¿Í³Ê¡¢¥Ï¥Ô¥Í¥¹·§¼ê¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Õ¥¡¥¤¥ä¥¥ã¥ó¥É¥ë&¥Ö¡¼¥±¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¥«¥ª¥¹¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÃÌµÄ¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡£Ææ¥¥ã¥é¡¦¥Ï¥Ô¥Í¥¹·§¼ê¤òÁê¼ê¤Ë¥Ö¥é¥¤¥À¥ó¤ÎÌ¾¥³¥ó¥Ó¤Ï¤É¤¦Î©¤Á¸þ¤«¤¦¤Î¤«¡¢¥Ö¡¼¥±¤Î°á¾Ø¤Ë±£¤µ¤ì¤¿ÈëÌ©¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¡£
¡ûÂè38ÏÃÊä¥¸¥å¥¦·×²è¡ÖÇ®·ì! ¥¢¡¼¥¤¡¼¹ÖºÂ¡×
Âè38ÏÃÊä¥¸¥å¥¦·×²è¡ÖÇ®·ì! ¥¢¡¼¥¤¡¼¹ÖºÂ¡×¤Ç¤Ï¡¢¾¾ËÜ ¿Î¡ÊÌÔ¸¶¶Ù¼¡Ïº Ìò¡Ë¡¢»°ËÜÌÚÂçÊå¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥ä¥¥ã¥ó¥É¥ë Ìò¡Ë¡¢¤Þ¤ë¤Ô¡Ê¥Ö¡¼¥± Ìò¡Ë¤¬½Ð±é¡£
38ÏÃËÜÊÔ¤Ç¥¢¡¼¥¤¡¼¸ì¤¬ÏÃ¤»¤º»Í¶ìÈ¬¶ì¤·¤¿¶Ù¼¡ÏºÊ±¤¹¤ë¿·¿Í¥¢¡¼¥¤¡¼¤ò¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ä¥¥ã¥ó¥É¥ë¤È¥Ö¡¼¥±¤¬Ç®·ì»ØÆ³¡£¸·¤·¤¤½¤¹Ô¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿²Ì¤Æ¤Ë¡¢¥¢¡¼¥¤¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¾ÍÀ¡Ö¶â¤Î¥Ù¥ë¥á¥Ã¥È¡×¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
(C)¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦Åì±ÇAG¡¦Åì±Ç