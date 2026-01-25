大胆な“濡れ場”で話題になった韓国女優、活動休止へ「耳鼻咽喉科で手術後、回復が必要な段階」

女優チャ・ジュヨンが、健康上の理由でしばらく活動を休止する。

1月25日、所属事務所ゴーストスタジオは、公式SNSを通じて「チャ・ジュヨンは、健康上の理由で予定されていた公式スケジュールおよび一部の活動に当分参加できなくなった」と発表した。

【画像】チャ・ジュヨンの大胆“濡れ場”

所属事務所は、「長期間繰り返し続いた鼻血の症状で精密検査と治療を受けてきており、医療スタッフの所見により、これ以上先送りすることが難しい耳鼻咽喉科の手術を行うことになった」と説明した。

続けて、「現在は手術後の回復および経過観察が必要な段階で、回復期間中に作品のプロモーション活動を含む公式スケジュールへの参加が難しい点、ご了承願う」と付け加えた。

（写真提供＝OSEN）チャ・ジュヨン

さらに、チャ・ジュヨン側は「不可避な日程調整により、関係者および皆さんにご心配をおかけすることになり、申し訳ない」として、「チャ・ジュヨンの安定的な回復のために当社は最善を尽くして支援し、十分な治療後に健康な姿で再び挨拶する」と伝えた。

なお、チャ・ジュヨンは来る1月28日に韓国で公開される映画『シスター』（原題）に出演する。ただ、手術により、プロモーションに参加できなくなった。

（記事提供＝OSEN）

◇チャ・ジュヨン プロフィール

1990年6月5日生まれ。2016年のドラマ『恋はチーズ・イン・ザ・トラップ』でデビュー。以降、『雲が描いた月明り』『ジャグラス〜氷のボスに恋の魔法を〜』『私を愛したスパイ』などに出演するも大きな注目を集めることはできなかった。そんな彼女は2022年のNetflix『ザ・グローリー〜輝かしき復讐〜』で、校内暴力の加害者チェ・ヘジョン役を熱演。強烈な存在感を放ち、一躍注目を浴びた。さらに2025年の時代劇『元敬（ウォンギョン）〜欲望の王妃〜』で初主演を果たし、劇中の濡れ場も話題を呼び、演技の幅を証明した。