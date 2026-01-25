メルセデス・ベンツ170 H（1937年）

ドイツ初の量産リアエンジン車はフォルクスワーゲン・ビートルではない。1934年にベルリンでデビューした、130という地味なメルセデス・ベンツ車が先駆けだ。この130の後継として、2年後に170 Hが登場した。Hは「ヘックモーター」、つまりリアエンジンを意味する。130より現代的なデザインを採用し、大型で強力な4気筒エンジンを搭載した。

メルセデス・ベンツは170 Hと並行して170 Vという類似モデルも販売した。HはVより若干高価で、わずかに速かったが、そのスタイリングは好みが分かれるものであった（特にメルセデスの特徴的な直立したグリルがなかった）。また、ボディバリエーションの選択肢もVほど多くなかった。



メルセデス・ベンツ170 H（1937年）

メルセデス・ベンツは1935年から1939年にかけて170 Hを1507台製造した。対照的に、170 Vは6万7579台と大きな差がついている。第二次世界大戦中、ドイツ軍は民間車両を接収したが、当初はリアエンジン車を好まなかったため、170 Hには関心を示さなかった。

このため中古車市場では170Hがすぐに人気を博し、驚くほど多くの車両が戦争を生き延びた。ただし、大半は傷みが激しかった。戦後は近代的なモデルが普及し、170Hは急速に姿を消していった。現存する車両はごくわずかである。



メルセデス・ベンツ170 H（1937年）

シュタイア・タイプ220カブリオレ（1938年）

オーストリアの銃器メーカー、シュタイアは1910年代から1930年代にかけて多様な自動車を製造した。ここで紹介するタイプ220は、直列6気筒エンジン、流線型のボディ、独立式フロントサスペンションを備え、他と一線を画していた。シュタイアのフラッグシップモデルであり、銃器製造と同等の自動車製造能力を持っていることを証明するために開発された、高性能の高級車だ。しかし、第二次世界大戦中にシュタイア工場が爆撃で壊滅したことで生産中止となった。

戦後生産は再開されたが、シュタイアは220の後継車開発を見送った。代わりにフィアット車のライセンス生産を行い、後に受託生産メーカーへと転身した。現在のマグナ・シュタイアは、メルセデス・ベンツGクラスなど複数のモデルを生産している。



シュタイア・タイプ220カブリオレ（1938年）

AFGグレゴワール（1941年）

ジャン＝アルベール・グレゴワール氏（前編で紹介）はトラクタ閉鎖後も自動車業界から離れようとしなかった。ドネ、シェナール＆ワルカー、オチキスなど複数のメーカーで働き、第二次大戦中には密かにこの軽量4人乗り車を開発した。漫画のキャラクターのようなデザインの中に、空冷水平対向2気筒エンジンと独立懸架サスペンション隠している。試作車の重量は400kgで、最高速度は100km/hに達した。

グレゴワール氏は改良を重ね、最終的にパナールに生産を依頼した。次第に形を変え、1948年にダイナXとして発売。1940年代にデザインが進化したが、資料によればグレゴワール氏はそのことに満足していなかったという。しかし、水平対向2気筒エンジンをアルミボディで包み、4人乗りとする彼の基本コンセプトは変わらなかった。



AFGグレゴワール（1941年）

アルゼンス・ウフ（1942年）

自動車よりも鉄道設計で知られるポール・アルゼンス氏（1903-1990）は、1942年にアルミニウムとプレキシガラスを用いた超小型のマイクロカーを製作した。当時、フランスはドイツに占領され燃料が不足していたため、アルゼンス氏が「ウフ（フランス語で卵の意味）」と呼んだこのモデルは、電気モーターで走行する。戦後、彼は重いバッテリー駆動のドライブトレインをプジョー製125cc単気筒エンジンに交換し、最高速度を向上させた。その後、亡くなるまで時折ウフを使用していたという。



アルゼンス・ウフ（1942年）

ブガッティ・タイプ73A（1947年）

エットーレ・ブガッティ氏は、第二次世界大戦中の休止期間を経て自らの自動車メーカーを再始動させるにあたり、タイプ73Aに期待を寄せた。彼はパリ郊外の事務所で開発を進め、性能と高級感を重視したクーペを生み出した。この73Aを基に、さまざまな4気筒エンジンを搭載したフルラインナップを展開する構想だった。

ブガッティ氏は1947年に死去する前に、タイプ73Aを1台だけ製作した。これが、彼が設計した最後の自動車となった。



ブガッティ・タイプ73A（1947年）

パナール・ディナヴィア（1948年）

パナールは多くの競合他社に先駆けて空力学の研究を開始した。ディナヴィアは量産化を目的としたものではなく、ダイナXをベースにしたプロトタイプで、流線型ボディによりCd値0.26という優れた抗力係数を実現した。参考までに、これは現代のジャガーXEと同等である。この奇抜でSF的なデザインが、空力性能の向上に大きく寄与している。

ディナヴィアのパワートレインは空冷の水平対向2気筒エンジンで、28psで前輪を駆動する。4人乗りで最高速度は130km/hに達した。



パナール・ディナヴィア（1948年）

ゴルディーニ・タイプ26S（1953年）

技術者アメデ・ゴルディーニ氏（1899-1979）の名は、ルノー8や12などのチューニングモデルと結びつけられることが多いが、ゼロからレーシングカーを開発・製造もしていた。

このタイプ26Sは1953年のル・マン24時間レースでクラス優勝（総合6位）を果たした。ジャガーCタイプやカニンガムC4-Rなど、より大型で高出力なライバルを抑えての勝利だった。



ゴルディーニ・タイプ26S（1953年）

ゴルディーニ氏は1956年にルノーに加入し、ドーフィンの高性能版を作る際、この経験を活かした。

グレゴワール・スポーツ（1955年）

ジャン＝アルベール・グレゴワール氏（三度目の登場）は、オーストラリアのハートネット社向けに小型のエコノミーカーを開発した後、再び自身のブランドで設計・製造・販売に乗り出した。スポーツはその名の通り性能を追求した2ドアモデルだ。1950年式オチキス・グレゴワールと共通の水平対向4気筒エンジンを搭載し、スーパーチャージャーで123psを引き出した。鋳造アルミニウム製のシャシーを採用し、可変式の先進的な四輪独立懸架サスペンションを備えている。そしてボディは、フランス随一のコーチビルダーであるアンリ・シャプロン氏（1886-1978）が製作した。

スポーツの生産が10台にも満たないうちに、グレゴワール氏はプロジェクトを中止して自動車業界を去ってしまった。ただ、1970年代に小型バン向けの電動パワートレインを設計するため、短期間だけ業界に復帰している。



グレゴワール・スポーツ（1955年）

パナールCD（1962年）

パナールは1962年のル・マン24時間レース向け車両の設計をフランス人技術者シャルル・ドイチュ氏（1911-1980）に依頼した。驚異的な速さで作業を進めたドイチュ氏は5台のCDのプロトタイプを製作。うち1台はスチール製ボディ、残り4台は複合材ボディを採用した。パナールの実績ある空冷水平対向2気筒エンジンの進化版を搭載し、前輪を駆動した。努力は実を結び、4台のうち1台（写真）が同レースでクラス優勝を果たした。後にCDは量産モデルへと発展し、159台が生産された。



パナールCD（1962年）

プジョー205ターボ16（1985年）

プジョーはFIAグループBカテゴリー参戦用に、コンパクトカーの205をラリーモンスターのターボ16へと変貌させた。1984年から1986年にかけて十数回の優勝を収め、当時最も成功したラリーカーの1つとなった。1986年シーズン後にグループBは廃止となったが、ターボ16に引退するつもりはなかった。砂漠レースに向け数点の改良を施され、1987年と1988年のパリ・ダカール・ラリーを連覇したのだ。



プジョー205ターボ16（1985年）

フォードRS200（1986年）

フォードはFIAグループBカテゴリー参戦のためRS200を開発し、前述のプジョー205ターボ16をはじめとする同クラスのマシンと直接対決した。ミドシップエンジン、四輪駆動のモンスタークーペで、リライアント社製のファイバーグラスボディを採用している。リライアントは何十年も地味な三輪車を販売してきた企業だ。フォード・モータースポーツ本部では、エンジニアの手でターボチャージャー付き1.8L直列4気筒エンジンがチューニングされ、最高出力は450psに達した。

RS200は悲劇的な事故を2度起こし、これがきっかけでFIA当局は1986年シーズン終了後にグループBレースを禁止した。フォードは1987年に計画していらエボリューションモデルの開発を中止したが、ホモロゲーション取得に必要な市販モデルを200台生産する時間的余裕はあった。



フォードRS200（1986年）

（翻訳者注：この記事に掲載されている内容は、AUTOCAR英国編集部の訪問時のものです。シテ・ド・ロトモビルの詳細は博物館公式サイトをご参照ください。）