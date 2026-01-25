È¬Â¼ÎÝ¡¡2ËÜ¤Î3P¥·¥å¡¼¥È·è¤á¤¿¡ªÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÇÁ°È¾10ÆÀÅÀ¤ÎÌöÆ°¡¡¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤Ï¥Þ¥Ö¥¹Áê¼ê¤Ë13ÅÀ¥ê¡¼¥É
¡¡¡þNBA¡¡¥ì¥¤¥«¡¼¥º¡¼¥Þ¡¼¥Ù¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê2026Ç¯1·î24Æü¡¡¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¥º¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤ÎÈ¬Â¼ÎÝ¡Ê27¡Ë¤¬24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¥Þ¡¼¥Ù¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¡£Á°È¾½ªÎ»»þÅÀ¤Ç2ËÜ¤Î3P¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É10ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤â65¡½52¤È¥ê¡¼¥É¤·¤ÆÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡Á°²ó¤Î»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¥¯¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¥ºÀï¤Ç¤Ï¡¢Âè1Q½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¥Ö¥¶¡¼¥Ó¡¼¥¿¡¼3P¥·¥å¡¼¥È¤ä¸åÈ¾¤Ë¥¢¥ê¥¦¡¼¥×¥À¥ó¥¯¤òÃ¡¤¹þ¤à¤Ê¤ÉÆùÎ¥¤ì¤«¤éÉüµ¢¸åºÇÂ¿12ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥Á¡¼¥à¤ÏºÇÂç26ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤«¤éºÇ½ªQ¤Ë2ÅÀº¹¤Þ¤ÇµÍ¤á´ó¤ë¤¬¡¢¾¡¤Á±Û¤·¤³¤È¤Ï½ÐÍè¤º¡ÈLAÂÐ·è¡É¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡º£½µ¤ÏÅÁÅý¤¢¤ë¥é¥¤¥Ð¥ëÂÐ·è¡¢¶áÇ¯¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à´Ö¡¢Áª¼ê´Ö¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖNBA¥é¥¤¥Ð¥ë¥¦¥£¡¼¥¯¡×¡£»î¹çÁ°¤Î²ñ¸«¤ÇJJ¡¦¥ì¥Ç¥£¥Ã¥¯HC¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥ê¡¼¥Ö¥¹¤¬Éüµ¢¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¥ì¥Ö¥í¥ó¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¢¥ë¥«¡¦¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¡¢¥Ç¥£¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥¨¥¤¥È¥ó¡¢¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥é¥ì¥¤¥Ó¥¢¡¢¥Þ¡¼¥«¥¹¡¦¥¹¥Þ¡¼¥È¤Î5¿Í¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤ò¸ÇÄê¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥ê¡¼¥Ö¥¹¤¬Éüµ¢¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤òºÆ¸¡Æ¤¤·¤Æ¡¢Æ±»þ¤ËÈ¬Â¼¤¬¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌá¤ë¤«¤É¤¦¤«·è¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤â¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÈ¬Â¼¡£Âè1Q»Ä¤ê6Ê¬8ÉÃ¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢»Ä¤ê2Ê¬18ÉÃ¤Ë¹ë²÷¥Ö¥í¥Ã¥¯¡£¹¥¼éÈ÷¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£»Ä¤ê1Ê¬¤Çº¸¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¤é3P¥·¥å¡¼¥È¤òÄÀ¤á¤Æº£µ¨½éÆÀÅÀ¡£»Ä¤ê47ÉÃ¤Ë¤ÏÂ®¹¶¤«¤é¥¢¥ê¥¦¡¼¥×¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤ÆÏ¢Â³ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡Âè2Q¤â°ú¤Â³¤½Ð¾ì¡£»Ä¤ê10Ê¬23ÉÃ¤Ç¤Ï±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤«¤é¥·¥ç¡¼¥È¥Õ¥§¥¤¥¯¤«¤é¥ï¥ó¥É¥ê¥Ö¥ë¡£¥×¥ë¥¢¥Ã¥×¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤¿¡£»Ä¤ê9Ê¬3ÉÃ¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¡£»Ä¤ê1Ê¬52ÉÃ¤«¤éºÆ¤Ó¥³¡¼¥È¤ËÌá¤ë¤È¡¢»Ä¤ê1Ê¬26ÉÃ¤Ç±¦¥¦¥¤¥ó¥°ÉÕ¶á¤«¤é3P¥·¥å¡¼¥È¤òÄÀ¤á¤Æ¡¢Á°È¾¤Î»þÅÀ¤Ç2·åÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡Á°È¾10Ê¬57ÉÃ½Ð¾ì¤·¤¿È¬Â¼¡£10ÆÀÅÀ3¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¥·¥å¡¼¥È¤Ï7ËÜ»îÅê¤Ç4ËÜÀ®¸ù¡£FGÀ®¸ùÎ¨¤Ï57.1¡ó¡£3P¥·¥å¡¼¥È¤Ï3ËÜ»îÅê¤Ç2ËÜÀ®¸ù¡£3PÀ®¸ùÎ¨¤Ï66.7¡ó¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤¿¡£