¡ÚÂîµåÁ´ÆüËÜ¡Û²£°æºéºù¡¢Ä¥ËÜÈþÏÂ¤È¤Î·ãÆ®¤ËÇÔ¤ì¤ÆÎÞ¡ÖÁê¼ê¤ÎÊý¤¬°ì¤Ä¾å¤À¤Ã¤¿¡×¡¡½é¤Î·è¾¡¿Ê½ÐÆ¨¤¹
¡¡¡þÂîµåÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¥·¥ó¥°¥ë¥¹ºÇ½ªÆü¡Ê2026Ç¯1·î25Æü¡¡ÅìµþÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡Âîµå¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤¬25Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢°ìÈÌ½÷»Ò¤ÎÉô½à·è¾¡¤Ç²£°æºéºù¡Ê¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤Ï3¡½4¤ÇÄ¥ËÜÈþÏÂ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤ËÇÔ¤ì¤Æ½é¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡Âè1¥²¡¼¥à¤ò11¡½8¤ÇÀè¼è¡£Âè2¥²¡¼¥à¤âÁê¼ê¤ÎÇ´¤ê¤ò¿¶¤êÀÚ¤ê16¡½14¤ÇÀ©¤¹¤ë¡£Âè3¡¢4¥²¡¼¥à¤òÍî¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Âè5¥²¡¼¥à¤ò11¡½6¤ÇÃ¥¼è¡£¥ê¡¼¥É¤·Â³¤±¤¿¤¬¡¢Âè6¡¢7¥²¡¼¥à¤ÇµÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤ÏÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¡ÖÁê¼ê¤ÎÊý¤¬°ì¤Ä¾å¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡ÖÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤âÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ï6²óÀï¤Ç°ËÆ£ÈþÀ¿¡Ê¥¹¥¿¡¼¥Ä¡Ë¡¢½à¡¹·è¾¡¤Ç¼ÇÅÄº»µ¨¡ÊÆüËÜ¥Ú¥¤¥ó¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤ò·âÇË¡£ÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤¿ÆüËÜ°ì¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°7°Ì¤ÎÄ¥ËÜÈþ¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¤Ê¤É¿Ê²½¤ò¼¨¤·¤¿¡£