ËõÃã¤¬¹¥¤¤¹¤®¤ë¡ªÆ£°æÁïÂÀ²¦¾¡¢ËõÃã»°Ëæ¤Î¤ª¤ä¤Ä¤Ë¥Õ¥¡¥ó¶½Ì£ÄÅ¡¹¡Ö¤¦¡¢¤¦¤Þ¤½¤¦¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤Í¤³¤ì¡×
¡¡¾´ý¤ÎÆ£°æÁïÂÀ²¦¾¡ÊÎµ²¦¡¢Ì¾¿Í¡¢²¦°Ì¡¢´ýÀ»¡¢´ý²¦¡¢23¡Ë¤Ë±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¡Ê33¡Ë¤¬Ä©Àï¤¹¤ë¡Ö°Ï¸ë¾´ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë ALSOKÇÕÂè75´ü²¦¾Àï¼·ÈÖ¾¡Éé¡×¤Ï1·î25Æü¡¢µþÅÔ»Ô¤Î¡ÖÉú¸«°ð²ÙÂç¼Ò¡×¤ÇÂè2¶É2ÆüÌÜ¤ÎÂÐ¶É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸áÁ°10»þ¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤¿¤ª¤ä¤Ä¤Ë¤Ï¡¢Æ£°æ²¦¾¤¬¤³¤³¤Ç¤âËõÃã¤ò»È¤Ã¤¿¥Ç¥¶¡¼¥È¤òÃíÊ¸¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡ÖËõÃã¤ª¹¥¤¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛËõÃã¤¬Ç»¤¤¡ªÆ£°æ²¦¾¤¬Áª¤ó¤À¤¼¤ó¤¶¤¤
¡¡µþÅÔ»Ô¤òÉñÂæ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÃíÌÜ¤Î¥·¥ê¡¼¥ºÂè2¶É¡£Æ£°æ²¦¾¤Ï¸áÁ°¤Î¤ª¤ä¤Ä¤Ë¡¢¡ÖÇ»¤¤ËõÃã¤¼¤ó¤¶¤¤¡×¤È±§¼£ÀùÃã¡Ö°ð²Ù»³¡×¤òÃíÊ¸¤·¤¿¡£
¡¡Æ£°æ²¦¾¤Ï¡¢23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Á°Ìëº×¤Ç¡ÖËõÃã¤¬¹¥Êª¤Ê¤Î¤Ç¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤È¸ø¸À¡£¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ë¡¢1ÆüÌÜ¤Î¤ª¤ä¤Ä¤Ë¤ÏÀ¸²Û»Ò¡ÖÃã¤Î¼Â¡×¡¢¡ÖËõÃã¥Ö¥é¥¦¥Ë¡¼¡×¤òÃíÊ¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Àë¸ÀÄÌ¤ê¤ÎËõÃã»°Ëæ¤Î¤ª¤ä¤Ä¥ª¡¼¥À¡¼¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â¶½Ì£ÄÅ¡¹¡£¡ÖËõÃã¤ª¹¥¤¤Í¡×¡Ö¤¦¡¢¤¦¤Þ¤½¤¦¡×¡Ö¤¼¤ó¤¶¤¤ÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤¼¤ó¤¶¤¤¡×¡ÖÇß¤Î²Ö¤Î¤è¤¦¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤Í¤³¤ì¡×¡Ö¤¦¤Þ¤½¤¦¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢±ÊÀ¥¶åÃÊ¤Ï¡¢À¸²Û»Ò¡ÖÃã¤Î¼Â¡×¤ÈËõÃã¤Î¡ÖÀé¼÷¡×¡¢¥Û¥Ã¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÃíÊ¸¡£¤³¤Á¤Á¤é¤âËõÃã¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤à¥á¥Ë¥å¡¼¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
