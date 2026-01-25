¡Ö²°³°µëÅò´ï¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×½»Âð3Åï¤¬¾Æ¤±¤ë²Ð»ö¡Ä²Ð¸µ¤Î½»Âð¤ÏÁ´¾Æ¡¡¾Æ¤±À×¤«¤é¹âÎðÃËÀ¤Î°äÂÎ¸«¤Ä¤«¤ë¡¡ºë¶Ì¡¦½êÂô»Ô
ºë¶Ì¸©½êÂô»Ô¤Ç½»Âð3Åï¤¬¾Æ¤±¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é¹âÎðÃËÀ¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
25Æü¸áÁ°3»þÈ¾²á¤®¡¢½êÂô»Ô¶¹»³¥±µÖ¤Î2³¬·ú¤Æ½»Âð¤Ç¡¢¡Ö²°³°µëÅò´ï¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶á½ê¤ÎÃËÀ¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð¤ÏÌó3»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²Ð¸µ¤Î½»Âð¤¬Á´¾Æ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¼þÊÕ¤Î½»Âð2Åï¤â¾Æ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î²Ð»ö¤Ç¾Æ¤±À×¤«¤é¹âÎðÃËÀ¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð¸µ¤Î½»Âð¤Ë½»¤àÃËÀ¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢·Ù»¡¤¬°äÂÎ¤Î¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢½Ð²Ð¤Î¾Ü¤·¤¤¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£