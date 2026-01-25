遠方からでも行きたいと思う「富山県の道の駅」ランキング！ 2位「ウェーブパークなめりかわ」を抑えた1位は？
近くを通るついでではなく、「わざわざ行きたい」と思わせる道の駅には、それだけの魅力があります。絶景ロケーションやご当地グルメ、ここでしか出会えない体験など、遠方からでも足を運びたくなる理由が満載。
All About ニュース編集部では、2025年10月3〜6日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、道の駅（遠方）に関するアンケートを実施しました。その中から、「遠方からでも行きたいと思う『富山県の道の駅』」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「バーチャルが楽しめるミュージアムがあるし、大好きなホタルイカが売りになっているから」（50代男性／愛知県）、「ほたるいかミュージアムは見逃せないスポット」（50代回答しない／大阪府）、「ほたるイカや刺身が食べられるとのことで、食べてみたいので行ってみたいです」（30代女性／愛知県）、「滑川のコシヒカリを味わえるから」（20代男性／京都府）といった声が集まりました。
回答者からは「立山連峰の絶景を眺められると聞いているので一度行ってみたからです」（40代女性／青森県）、「旬の魚介が並ぶ市場で、寿司や海鮮丼がその場で味わえるし、併設している天然温泉でお湯につかれるし、立山連峰と富山湾の絶景を観ることができるから」（50代男性／広島県）、「富山湾の新鮮な魚介が豊富に揃い、特に冬の『寒ブリ』で全国的に有名。食の魅力だけでなく、立山連峰を望む絶景スポットとしても知られる。漁港直送のグルメをその場で味わえる道の駅は全国的にも貴重で、遠方からでも訪れたいと思える理由になる」（50代女性／宮崎県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年10月3〜6日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、道の駅（遠方）に関するアンケートを実施しました。その中から、「遠方からでも行きたいと思う『富山県の道の駅』」ランキングの結果をご紹介します。
2位：ウェーブパークなめりかわ（滑川市）／32票富山湾岸にある滑川市は、特にホタルイカの群遊海面として有名です。ここにある「道の駅 ウェーブパークなめりかわ」は、滑川ならではの神秘的な魅力をぎゅっと詰め込んだ海辺の観光拠点です。滑川市の特産品であるホタルイカを使った加工品をはじめ、新鮮な海産物や地元の野菜が並んでいます。「ほたるいかバーガー」や、海洋深層水を使った「つべつべ塩ソフト」など、ご当地グルメやスイーツも楽しめ、特にホタルイカのシーズンには、旬の味を求めて多くの観光客が訪れます。富山湾を眺めながら海辺を散策できるので、ついつい長居してしまうような心地よさが魅力のスポットです。
回答者からは「バーチャルが楽しめるミュージアムがあるし、大好きなホタルイカが売りになっているから」（50代男性／愛知県）、「ほたるいかミュージアムは見逃せないスポット」（50代回答しない／大阪府）、「ほたるイカや刺身が食べられるとのことで、食べてみたいので行ってみたいです」（30代女性／愛知県）、「滑川のコシヒカリを味わえるから」（20代男性／京都府）といった声が集まりました。
1位：氷見（氷見市）／65票富山湾越しにそびえる立山連峰という雄大な景色が望める、能越自動車道氷見IC近くにある道の駅が「氷見」です。ここ最大の魅力は、地元の新鮮な魚介類が並ぶ「ひみ番屋街」。海鮮丼や握りすし、旬の魚を味わえる飲食店が軒を連ねています。さらに、源泉かけ流しの天然温泉「氷見温泉郷 総湯」も併設されているので、温泉に浸かりながら富山湾の景色を楽しめます。潮風と番屋の雰囲気に浸れる、富山観光ではぜひ立ち寄ってほしい人気のスポットです。
回答者からは「立山連峰の絶景を眺められると聞いているので一度行ってみたからです」（40代女性／青森県）、「旬の魚介が並ぶ市場で、寿司や海鮮丼がその場で味わえるし、併設している天然温泉でお湯につかれるし、立山連峰と富山湾の絶景を観ることができるから」（50代男性／広島県）、「富山湾の新鮮な魚介が豊富に揃い、特に冬の『寒ブリ』で全国的に有名。食の魅力だけでなく、立山連峰を望む絶景スポットとしても知られる。漁港直送のグルメをその場で味わえる道の駅は全国的にも貴重で、遠方からでも訪れたいと思える理由になる」（50代女性／宮崎県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)