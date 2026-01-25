»Ë¾å4¿ÍÌÜ¤Î4Ï¢ÇÆÌÜ»Ø¤¹ÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡¢ÌÚ¸¶ÈþÍª¤òÇË¤ê5Âç²ñÏ¢Â³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¡ÚÂîµåÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡Û
¡¡¢¡Âîµå¡¡Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡Ê25Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Î½à·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢»Ë¾å4¿ÍÌÜ¤Î4Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹ÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡ÊÆüËÜÀ¸Ì¿¡Ë¡áËÌ¶å½£»Ô½Ð¿È¡á¤¬2023Ç¯Âç²ñ½àÍ¥¾¡¤ÎÌÚ¸¶ÈþÍª¡Ê¥È¥Ã¥×¤ª¤È¤á¥Ô¥ó¥Ý¥ó¥ºÌ¾¸Å²°¡Ë¤ò4¡½2¡Ê11¡½4¡¢5¡½11¡¢11¡½5¡¢9¡½11¡¢11¡½8¡¢11¡½8¡Ë¤ÇÇË¤ê5Âç²ñÏ¢Â³¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Æ±¤¸¤¯25Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢²£°æºéºù¡Ê¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¡Ë¡½Ä¥ËÜÈþÏÂ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤Î¾¡¼Ô¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡Âè1¥²¡¼¥à¡ÊG¡Ë¤Ï¼«ºß¤Ë¥³¡¼¥¹¤òÆÍ¤¯¤Ê¤É½ª»Ï¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤Æ¹¬Àè¤è¤¯Àè¼è¡£Âè2G¤ÏÌÚ¸¶¤Î¶¯Îõ¤Ê¥Õ¥©¥¢¥Ï¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¥Ú¡¼¥¹¤ò°®¤é¤ì¥¿¥¤¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡Âè3G¤Ï½øÈ×¤«¤éÃå¼Â¤Ë²ÃÅÀ¡£ºÇ¸å¤ÏÀµ³Î¤Ë¥³¡¼¥¹¤òÆÍ¤¤¤¿¥Õ¥©¥¢¤Ç·è¤á¤¿¡£Âè4G¤Ï8¡½4¤«¤é¤Î5Ï¢Â³¼ºÅÀ¤¬¶Á¤¤¤ÆµÕÅ¾¤òµö¤·¤ÆºÆ¤ÓÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Âè5G¤Ï7¡½8¤È¶ì¤·¤¤Å¸³«¤À¤Ã¤¿¤¬ÃÏÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¡¢¹ÅÆð¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇµÕÅ¾¤·¤Æ²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£¶¥¤ê¹ç¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿Âè6G¤â¼è¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢Æ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿2024Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹½à¡¹·è¾¡¤ÇÄË¤á¤¿º¸ÏÓ¤¬²óÉüÅÓ¾å¤Ê¤¬¤é¤âÊ³Æ®¡£·è¾¡¤Ç¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤Î´é¹ç¤ï¤»¤À¤Ã¤¿À®Ä¹Ãø¤·¤¤Ä¥ËÜÈþÏÂ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤òÂà¤±¤¿¡£ºòÇ¯11·î¤Ë¤Ï¡ÖWTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡×¤ÇÍ¥¾¡¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¸å¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¹ñºÝÂç²ñ¤òÀ©¤·¡¢´°Á´Éü³è¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤ÆÄ©¤ó¤Àº£Ç¯¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ï1992¡Á97Ç¯¤Ë6Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¾®»³¤Á¤ì°ÊÍè¤Ç»Ë¾å4¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Î4Ï¢ÇÆ¤¬·ü¤«¤ë¤Û¤«¡¢ÎòÂå3°Ì¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë5ÅÙÌÜ¤ÎÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃË»Ò½à·è¾¡¤ÏÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¾¾Åçµ±¶õ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤È2Âç²ñ¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦Ä¥ËÜÃÒÏÂ¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¡¢6²óÀï¤Ç2024Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½¤Î¸Í¾åÈ»Êå¡Ê°æÂ¼²°¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤òÇË¤Ã¤¿Ã«³ÀÍ¤¿¿¡Ê°¦ÃÎ¹©Âç¡Ë¤È¼ÄÄÍÂçÅÐ¡Ê°¦ÃÎ¹©Âç¡Ë¤Î´é¹ç¤ï¤»¡£
¢¡ÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡¦Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢Á°²ó¹õÀ±°Ê¹ß¤ÎÂÀ×
¢§2022Ç¯
¡¡·è¡¡¾¡¡¡1¡ü4¡¡°ËÆ£¡¡ÈþÀ¿¡Ê¥¹¥¿¡¼¥Ä¡Ë
¢§2023Ç¯
¡¡4²óÀï¡¡4¡»1¡¡ÂçÀî¡¡¿¿¼Â¡Ê°¦ÃÎ¹©Âç¡Ë
¡¡5²óÀï¡¡4¡»0¡¡ÌÌÅÄ¡¡ºÓÌ¦¡ÊÂçºå¡¦»ÍÅ·²¦»û¹â¡Ë
¡¡6²óÀï¡¡4¡»1¡¡Ä¥ËÜ¡¡ÈþÏÂ¡ÊÌÚ²¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ë
½à¡¹·è¾¡¡¡4¡»0¡¡Ê¿Ìî¡¡Èþ±§¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë
¡¡½à·è¾¡¡¡4¡»0¡¡ÀÐÀî¡¡²Â½ã¡ÊÁ´ÇÀ¡Ë
¡¡·è¡¡¾¡¡¡4¡»2¡¡ÌÚ¸¶¡¡ÈþÍª
¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊJOC¥¨¥ê¡¼¥È¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼/Åìµþ¡¦À±ÜÌ¡Ë
¢§2024Ç¯
¡¡4²óÀï¡¡4¡»0¡¡ÃÝÁ°ÍµÈþ»Ò¡Ê¥¨¥¯¥»¥Ç¥£¡Ë
¡¡5²óÀï¡¡4¡»0¡¡¸¶¡¡¡¡²ê°á¡ÊÂçºå¡¦»ÍÅ·²¦»û¹â¡Ë
¡¡6²óÀï¡¡4¡»1¡¡¼ÇÅÄ¡¡º»µ¨¡Ê¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¡Ë
½à¡¹·è¾¡¡¡4¡»0¡¡Ä¹ºê¡¡ÈþÍ®¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë
¡¡½à·è¾¡¡¡4¡»0¡¡ÀÖ¹¾¡¡²ÆÀ±¡Ê¥Ç¥ó¥½¡¼¡Ë
¡¡·è¡¡¾¡¡¡4¡»0¡¡Ä¥ËÜ¡¡ÈþÏÂ¡ÊÌÚ²¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ë
¢§2025Ç¯
¡¡4²óÀï¡¡4¡»1¡¡²ÃÆ£¡¡°¡¼Â
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê½½Ï»¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ë
¡¡5²óÀï¡¡4¡»2¡¡ÌÌ¼ê¡¡¡¡ÑÛ¡Ê²¬»³¡¦»³ÍÛ³Ø±à¹â¡Ë
¡¡6²óÀï¡¡4¡»1¡¡»°Â¼¡¡Í¥²Ì¡Ê¥µ¥ó¥ê¥Ä¡Ë
½à¡¹·è¾¡¡¡4¡»1¡¡¼ÇÅÄ¡¡º»µ¨¡Ê¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¡Ë
¡¡½à·è¾¡¡¡4¡»0¡¡ÂçÆ£¡¡º»·î¡Ê¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¡Ë
¡¡·è¡¡¾¡¡¡4¡»0¡¡Ä¥ËÜ¡¡ÈþÏÂ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë
¢§2026Ç¯
¡¡4²óÀï¡¡4¡»1¡¡¹â¿¹¡¡°¦±û¡ÊÂçºå¡¦»ÍÅ·²¦»û¹â¡Ë
¡¡5²óÀï¡¡4¡»1¡¡ÌðÅç¡¡ºÓ°¦¡Ê¥ì¥¾¥Ê¥Ã¥¯¡Ë
¡¡6²óÀï¡¡4¡»2¡¡ÀÖ¹¾¡¡²ÆÀ±¡ÊÆüËÜÀ¸Ì¿¡Ë
½à¡¹·è¾¡¡¡4¡»0¡¡º´Æ£¡¡¡¡Æ·
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÆüËÜ¥Ú¥¤¥ó¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ë
¡¡½à·è¾¡¡¡4¡»2¡¡ÌÚ¸¶¡¡ÈþÍª
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¥È¥Ã¥×¤ª¤È¤á¥Ô¥ó¥Ý¥ó¥ºÌ¾¸Å²°¡Ë
¡ÚÃí¡Û½êÂ°¤Ê¤É¤ÏÅö»þ