西尾隆矢は血気盛ん。RB大宮の新リーダー候補は「当たり前に全勝できるくらい圧倒的な力」でハーフシーズンに臨む
2025年はJ１昇格プレーオフ準決勝で惜しくも敗退し、26-27シーズンまでJ２での戦いを強いられるRB大宮アルディージャ。昨年９月から采配を振るう宮沢悠生監督が続投したが、ファビアン・ゴンザレス（→湘南）や津久井匠海（→千葉）らが移籍。加藤聖や山本桜大ら即戦力を補強し、チームのブラッシュアップを図っている真っ最中だ。
そのRB大宮が沖縄キャンプ最終日の１月24日に挑んだのが、J１の名古屋グランパスとのトレーニングマッチ。格上相手にどこまで通用するか。試合は45分×３本で行なわれ、３−２で勝利した。
「結果として１本目と２本目は落としましたけど、選手たちはやろうとしていたことにチャレンジしてくれましたし、自信を持って大宮に帰りたい」と指揮官は自身初の沖縄キャンプに満足感を覚えた様子だ。
杉本健勇やオリオラ・サンデーら主力級が出場した１本目で大きな存在感を示したのが、最終ラインを統率した西尾隆矢だ。
ご存じの通り、彼は2024年パリ五輪日本代表のDF。A代表候補合宿での招集歴もある実績の持ち主だ。そういう選手がU-15時代から過ごしたセレッソ大阪を離れる決断を下したことは、多くの人々に衝撃を与えた。
「みんなに驚かれました」と名古屋戦後に苦笑いした西尾は、今の偽らざる胸の内を吐露した。
「昨季は自分にとって良いシーズンじゃなかったと感じています。セレッソは“第二の家”。居心地もすごく良かった分、どこかで甘えがあるのかなという思いもありました。
そんな時にRB大宮アルディージャから良いオファーをいただいて、『これはチャレンジするタイミングなのかな』と感じた。もう一度、厳しい環境でやらないといけないと思って決断しましたね」と彼はしみじみと言う。
とはいえ、RB大宮はJ２。これまでのプロ生活でJ１しか知らない西尾にとっては未知なる世界。初めての挑戦となる。
「カテゴリーが下がることに関しては少し悩みましたけど、サッカー選手である以上、試合に出ることが大事。RB大宮の試合を何回か見ましたけど、J１にいるべきチームだと思いましたし、自分も力になりたいと感じた。
来たからには、覚悟を持ってJ２優勝・J１昇格に尽力したい。この決断が良い方に転ぶようにやっていきたいと思います」とも発言。名古屋戦でも最終ラインから積極的に声をかけ、チーム全体を統率するなど、「自分が勝たせるんだ」という気迫を前面に押し出したのだ。
昨季までのキャプテン市原吏音のオランダ１部AZ行きが有力視されるなか、宮沢監督もチームメイトも新リーダーの出現を待ち望んでいる。西尾のピッチ内外の立ち振る舞いは、市原に代わるけん引役として十分な資質を感じさせた。
西尾が出場した１本目のRB大宮は１失点してしまったが、彼の気迫と闘争心があれば、ここから改善を図っていけるはず。そこは期待していいだろう。
「宮沢さんのサッカーはアグレッシブにボールを奪いに行く、そしてボールを保持しながら積極的にゴールを狙いに行くサッカーなので、僕もやっていて楽しい。チームとしても明るい未来が見えますね。
センターバックもハードワークや運動量を求められますけど、海外を見ても、そういうところは当たり前。自分もキャンプを通して徐々に合わせていけましたし、コンディションも良くなってきた。ポジション柄、僕はチームを引っ張らないといけない立場なので、そういう意識を強く持ってやっていきます」と西尾は大いに意気込んでいた。
RB大宮が入ったJ２・J３百年構想リーグのイーストBは、彼らと同じく昨季のJ１昇格プレーオフ準決勝で敗れたジュビロ磐田、J１での経験豊富な北海道コンサドーレ札幌などJ２勢が６チームも含まれていて、やりがいも注目度も高いグループだ。そういう中で切磋琢磨しつつ、底上げを図っていけば、夏から始まる新シーズンは本当に優勝もあり得る。
西尾は「ハーフシーズンは全勝」という目標を掲げて頂点に上り詰める構えだ。
「どのチームが相手だろうが、本当に勝点３、勝ちだけにこだわっています。このハーフシーズンは昇格はないですけど、当たり前に全勝できるくらい圧倒的な力を見せて、昇格につなげたい。僕らも自信を持っているので、結果で実証したいですね」
鼻息の荒い24歳が圧倒的なインパクトを残し、失点を最小限に抑えることができれば、RB大宮のジャンプアップも叶うだろう。新天地で輝かしいキャリアを築き上げるべく、西尾は貪欲に、泥臭く高みを追い求めていくに違いない。
取材・文●元川悦子（フリーライター）
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集
そのRB大宮が沖縄キャンプ最終日の１月24日に挑んだのが、J１の名古屋グランパスとのトレーニングマッチ。格上相手にどこまで通用するか。試合は45分×３本で行なわれ、３−２で勝利した。
杉本健勇やオリオラ・サンデーら主力級が出場した１本目で大きな存在感を示したのが、最終ラインを統率した西尾隆矢だ。
ご存じの通り、彼は2024年パリ五輪日本代表のDF。A代表候補合宿での招集歴もある実績の持ち主だ。そういう選手がU-15時代から過ごしたセレッソ大阪を離れる決断を下したことは、多くの人々に衝撃を与えた。
「みんなに驚かれました」と名古屋戦後に苦笑いした西尾は、今の偽らざる胸の内を吐露した。
「昨季は自分にとって良いシーズンじゃなかったと感じています。セレッソは“第二の家”。居心地もすごく良かった分、どこかで甘えがあるのかなという思いもありました。
そんな時にRB大宮アルディージャから良いオファーをいただいて、『これはチャレンジするタイミングなのかな』と感じた。もう一度、厳しい環境でやらないといけないと思って決断しましたね」と彼はしみじみと言う。
とはいえ、RB大宮はJ２。これまでのプロ生活でJ１しか知らない西尾にとっては未知なる世界。初めての挑戦となる。
「カテゴリーが下がることに関しては少し悩みましたけど、サッカー選手である以上、試合に出ることが大事。RB大宮の試合を何回か見ましたけど、J１にいるべきチームだと思いましたし、自分も力になりたいと感じた。
来たからには、覚悟を持ってJ２優勝・J１昇格に尽力したい。この決断が良い方に転ぶようにやっていきたいと思います」とも発言。名古屋戦でも最終ラインから積極的に声をかけ、チーム全体を統率するなど、「自分が勝たせるんだ」という気迫を前面に押し出したのだ。
昨季までのキャプテン市原吏音のオランダ１部AZ行きが有力視されるなか、宮沢監督もチームメイトも新リーダーの出現を待ち望んでいる。西尾のピッチ内外の立ち振る舞いは、市原に代わるけん引役として十分な資質を感じさせた。
西尾が出場した１本目のRB大宮は１失点してしまったが、彼の気迫と闘争心があれば、ここから改善を図っていけるはず。そこは期待していいだろう。
「宮沢さんのサッカーはアグレッシブにボールを奪いに行く、そしてボールを保持しながら積極的にゴールを狙いに行くサッカーなので、僕もやっていて楽しい。チームとしても明るい未来が見えますね。
センターバックもハードワークや運動量を求められますけど、海外を見ても、そういうところは当たり前。自分もキャンプを通して徐々に合わせていけましたし、コンディションも良くなってきた。ポジション柄、僕はチームを引っ張らないといけない立場なので、そういう意識を強く持ってやっていきます」と西尾は大いに意気込んでいた。
RB大宮が入ったJ２・J３百年構想リーグのイーストBは、彼らと同じく昨季のJ１昇格プレーオフ準決勝で敗れたジュビロ磐田、J１での経験豊富な北海道コンサドーレ札幌などJ２勢が６チームも含まれていて、やりがいも注目度も高いグループだ。そういう中で切磋琢磨しつつ、底上げを図っていけば、夏から始まる新シーズンは本当に優勝もあり得る。
西尾は「ハーフシーズンは全勝」という目標を掲げて頂点に上り詰める構えだ。
「どのチームが相手だろうが、本当に勝点３、勝ちだけにこだわっています。このハーフシーズンは昇格はないですけど、当たり前に全勝できるくらい圧倒的な力を見せて、昇格につなげたい。僕らも自信を持っているので、結果で実証したいですね」
鼻息の荒い24歳が圧倒的なインパクトを残し、失点を最小限に抑えることができれば、RB大宮のジャンプアップも叶うだろう。新天地で輝かしいキャリアを築き上げるべく、西尾は貪欲に、泥臭く高みを追い求めていくに違いない。
取材・文●元川悦子（フリーライター）
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集