¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Þ¤¿¡¢°ÜÌ±¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Ë¤¢¤¿¤ëÏ¢Ë®Åö¶É¤¬È¯Ë¤¤·¡¢ÃËÀ¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«ÃæÀ¾Éô¥ß¥Í¥½¥¿½£¤Î¥ß¥Í¥¢¥Ý¥ê¥¹¤Ç24Æü¡¢°ÜÌ±¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Ë¤¢¤¿¤ëÏ¢Ë®Åö¶É¤Î¿¦°÷¤¬ÃËÀ¤ËÈ¯Ë¤¤·¤½¤Î¸å¡¢ÃËÀ¤Ï»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£»àË´¤·¤¿¤Î¤Ï¶á¤¯¤Ë½»¤à¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃËÀ¡Ê37¡Ë¤Ç¡¢´Ç¸î»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¹ñÅÚ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾Ê¤Ï¡¢ÃËÀ¤¬½Æ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ·ã¤·¤¯Äñ¹³¤·¤¿¤¿¤áÈ¯Ë¤¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃËÀ¤Î°äÂ²¤Ï¡ÖÌÀ¤é¤«¤ËÈà¤Ï½Æ¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µö¤·¤¬¤¿¤¤±³¤À¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ß¥Í¥¢¥Ý¥ê¥¹¤Ç¤Ï¡¢º£·î7Æü¤Ë¤â°ÜÌ±Åö¶É¤ËÈ¯Ë¤¤µ¤ì¤¿½÷À¤¬»àË´¤·¡¢¹³µÄ¥Ç¥â¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£