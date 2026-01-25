2児の母・渡辺美奈代、長男へ作ったすき焼き弁当を公開「めっちゃ美味しそうです」「彩りが綺麗」 食欲そそる見た目が話題
元おニャン子クラブのメンバーで歌手・タレントの渡辺美奈代（56）が21日、自身のブログを更新。長男・矢島愛弥（28）のために作ったという手作りのすき焼き弁当を公開した。
【写真】「彩りが綺麗で美味しそう」渡辺美奈代が長男へ作った“豪華”すき焼き弁当
渡辺は、ブログで「今日の愛弥のお弁当は すき焼き弁当でした！」と報告。牛肉やしらたき、ねぎ、ゆで卵、飾り切りされたにんじん、豆腐など、具材がバランスよく盛り付けられた、長男へ作った弁当が掲載されている。
照りのあるすき焼きと、丁寧に詰められた彩り豊かなおかずが印象的で、見た目にも食欲をそそる仕上がりとなっていた。
コメント欄には「彩りが綺麗で美味しそう」「すき焼き弁当 めっちゃ美味しそうです」「愛弥くん、嬉しいですね」「絶対に美味しい 見ただけで わかっちゃう」「たべたいよー」といった声が寄せられている。
渡辺は1996年に昌樹氏と結婚し、2人の子どもを出産。長男は愛弥、次男はタレントの矢島名月（22）。
