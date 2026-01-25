¡Ö¼Õ¤ì¤è¡ª¡×Ãæ¹ñÂåÉ½DF¡¢ÆüËÜÂåÉ½DF¤Ë¡È¸åÆ¬Éô¥Ø¥Ã¥É¥Ð¥Ã¥É¡É¡Ö¤Õ¤¶¤±¤ë¤Ê¡×¡Ö¿³È½¤µ¤ó¤É¤³¸«¤Æ¤ë¡©¡×¥é¥Õ¥×¥ì¡¼¡õ¤Þ¤µ¤«¤ÎÈ½Äê¤Ë¥Õ¥¡¥ó·ãÅÜ¡ÚU23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¡Û
¡¡U-23ÆüËÜÂåÉ½¤ÎDF»Ô¸¶Íù²»¡ÊRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¡Ë¤¬¡¢Ãæ¹ñÂåÉ½Áª¼ê¤Î´í¸±¤Ê¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤òÍá¤Ó¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¹³µÄ¤·¤¿MF¾®ÁÒ¹¬À®¡ÊË¡À¯Âç¡Ë¤Ë¤Ï¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤¬½Ð¤µ¤ì¤ë¤â¡¢Áê¼ê¤Ï¤ªÒë¤á¤Ê¤·¡£¥é¥Õ¥×¥ì¡¼¥È¤ÈÈ½Äê¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤âÅÜ¤ê¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡U-23ÆüËÜÂåÉ½¤Ï1·î25Æü¡¢AFC U23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Î·è¾¡¤ÇU-23Ãæ¹ñÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£MFÂç´ØÍ§æÆ¡ÊÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡Ë¤ÎÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤Ë¡¢¾®ÁÒ¤Î¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È2È¯¡¢MFº´Æ£Î¶Ç·²ð¡ÊFCÅìµþ¡Ë¤ÎPKÃÆ¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç5»î¹ç¡¦Ìµ¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¡ÈÅ´ÊÉ¡É¤òÊø¤·¤Æ4¡Ý0¤Ç¾¡Íø¤·¡¢Âç²ñ»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡½ª»ÏÁê¼ê¤ò°µÅÝ¤·¤¿ÆüËÜ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥é¥Õ¥×¥ì¡¼¤Ë»¯¤µ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¡£¤½¤Î1¤Ä¤¬¡£2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿45Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£±¦CK¤«¤é¥·¥ç¡¼¥È¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò»È¤Ã¤ÆFW¥ï¥ó¡¦¥æ¡¼¥É¥ó¤¬Æþ¤ì¤Æ¤¤¿¥¯¥í¥¹¤Ë»Ô¸¶¤¬ÂÐ±þ¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ÇÍî²¼ÅÀ¤ËÆþ¤ê¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Ø¥Ã¥É¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¤½¤é¤·¤¿¡£
¡¡¼¡¤Î½Ö´Ö¡¢¸å¤í¤«¤éDF¥Ý¥ó¡¦¥·¥ã¥ª¤¬Àª¤¤¤è¤¯ÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤Æ»Ô¸¶¤Î¸åÆ¬Éô¤ËÆ¬¤¬Ä¾·â¡£»Ô¸¶¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÃÏÌÌ¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤À¡£Â¨ºá¤Ë¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÎÅ«¤³¤½ÌÄ¤Ã¤¿¤¬¡¢¾®ÁÒ¤¬¿È¿¶¤ê¼ê¿¶¤ê¤ÇÅÜ¤ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¤¹¤ë¤È¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¿Í¤Î¥Õ¥¡¥¤¥µ¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ð¥é¥¦¥£¼ç¿³¤Ï¡¢¾®ÁÒ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤òÄó¼¨¡£¤·¤«¤·¥Ý¥ó¡¦¥·¥ã¥ª¤ËÂÐ¤¹¤ë¤ªÒë¤á¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾®ÁÒ¤Ï¥Ý¥ó¡¦¥·¥ã¥ª¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¼Õ¤ì¤è¡ª¡×¤Î¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É°ì¿¨Â¨È¯¤ÎÊ·°Ïµ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
²òÀâ¤â¡Ö°¼Á¤Ë¸«¤¨¤¿¡×¤È¶ì¸À
¡¡°ìÏ¢¤Î¥·¡¼¥ó¤ËDAZN¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿º´Æ£¼÷¿Í»á¤â¡¢¡Ö¤¤¤ä¡¼¤³¤ì¤Ï¡Ä¡×¤ÈÉÔËþ¤ÊÍÍ»Ò¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤Þ¤º¤Ï»Ô¸¶¤ËÂÐ¤·¤Æ¼Õ¤ì¤È¤¤¤¦¾®ÁÒ¤Îµ¤»ý¤Á¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Û¤É¶¯¤¯¹³µÄ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë»Ô¸¶¤ËÂÐ¤¹¤ë¥×¥ì¡¼¤¬°¼Á¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤â¡¢ABEMA¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤äSNS¤Ç¥Ý¥ó¡¦¥·¥ã¥ª¤Î¥×¥ì¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¥¦¥½¤ä¤í¡×¡Ö¼Õ¤ì¤è¡ª¡×¡Ö¥«¥ó¥Õ¡¼¤¹¤ë¤Ê¤è¡×¡Ö¸åÆ¬Éô¤ä¤ó¡×¡Ö¤Þ¤¸Ãæ¹ñ¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ä¤Ê¡×¡Ö¤Ê¤¼¼Õ¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖÀÖ¤ä¤í¡ª¡×¡Öº£¤Î´í¸±¤¹¤®¤ä¤í¡×¡Ö¤³¤ï¤¤¤³¤ï¤¤Âç¾æÉ×¤«¡ª¡©¡×¤ÈÅÜ¤êÇúÈ¯¡£¤µ¤é¤Ë¼ç¿³¤ÎÈ½Äê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ç¥«¡¼¥É¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¡×¡Ö¤¢¤ê¤¨¤ó¡×¡Ö¤Ï¡©¾®ÁÒ¥¤¥¨¥í¡¼¡©¡×¡Ö¾®ÁÒ¤¬Àè¤¸¤ã¤Í¤¨¤À¤í¡×¡Ö¤Õ¤¶¤±¤ë¤Ê¡×¡Ö¿³È½¤µ¤ó¤É¤³¸«¤Æ¤ë¡©¡×¡ÖÁê¼ê¤â¥«¡¼¥É¤À¤í¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î·ù¤ä¤Ê¤¡¡×¤ÈÉÔËþ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª»Ô¸¶¤Ï¡¢¥×¥ì¡¼¤òÂ³¹Ô¤·¤Æ¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£¤½¤Î¸å¤âÃæ¹ñ¤Î¥é¥Õ¥×¥ì¡¼¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÆüËÜ¤¬¥´¡¼¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤Ç¥¢¥¸¥¢¤ÎÄºÅÀ¤Ø¤È¾å¤êµÍ¤á¤¿¡£
