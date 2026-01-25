¡Úµð¿Í¡Û³ÚÅ·¤Ë¿ÍÅªÊä½þ¤Ç°ÜÀÒ¤ÎÅÄÃæÀéÀ²¤¬£Çµå¾ì¤Ø¡¡¡Ö¼ä¤·¤¤µ¤»ý¤Á¡×¤â¡Ö¾¡Éé¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡¡¡Ö²Î¥¥ã¥é¡×¤â·ÑÂ³
¡¡³ÚÅ·¤«¤é³¤³°£Æ£ÁÀë¸À¤·¤Æµð¿Í¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿Â§ËÜ¹·ÂçÅê¼ê¡Ê£³£µ¡Ë¤Î¿ÍÅªÊä½þ¤Ç³ÚÅ·¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÄÃæÀéÀ²Åê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤¬¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤ËË¬¤ì¡¢²ÙÊªÀ°Íý¤ä´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¿Í¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¼ä¤·¤¤¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæÀé¤Ï£²£´Ç¯¥ª¥Õ¤Ë±¦Éª¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢ºòÇ¯¤Ï£±·³ÅÐÈÄ¤Ê¤·¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢£²·³¤Ç¤Ï£³£¶ÅÐÈÄ¡¢ËÉ¸æÎ¨£±¡¦£µ£±¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡££±£µ£°¥¥íÂæ¤ÎÎÏ¶¯¤¤Â®µå¡¢½Ä¤Ë±Ô¤¯Íî¤Á¤ë¥Õ¥©¡¼¥¯¤¬Éð´ï¤ÎËÜ³ÊÇÉ¡£¡ÖÌîµå¤È¤·¤Æ¤ÏËÍ¤Î¿¿¤Ã¤¹¤°¤È¥Õ¥©¡¼¥¯¤ÇÆÃ¤Ë¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ê¤ó¤Ç¾¡Éé¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊý¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤ò½Ð¤»¤Ð£±·³¤ÇÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¤Ç¤ÏÈþÀ¼¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É²Î¤Ë¤â¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡£¡ÖÊÑ¤ï¤é¤º²Î¥¥ã¥é¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÂ§ËÜ¤È¤âÂÐÌÌ¡£¡ÖËÍ¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È»×¤Ã¤Æ¹Ô¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£