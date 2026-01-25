ダルビッシュ有、自身の「引退報道」に言及 現状を説明
MLBサンディエゴ・パドレスのダルビッシュ有（39）が日本時間25日朝、自身のXを更新し、「引退報道」について説明した。
【画像】ダルビッシュ有、自身の言葉で「引退報道」を説明（全文）
ダルビッシュは「自分の引退の報道が出ているので簡単に説明します」と切り出し、「パドレスとは昨年から契約破棄する方向で話をしていますが引退はまだ決めていません」と伝えた。現時点では、パドレス、選手会、代理人と話が詰められていないとした。
「自分としてはしっかりリハビリをやり抜き、心身ともに試合で投げられるなと思えばまた一から勝負したいなと考えています」とし、「今年に関してはペトコパークにも行ってリハビリもし、スプリングトレーニングにも少し行く予定です」とつづった。
ダルビッシュは、東北高校を経て、北海道日本ハムファイターズで活躍。アメリカに渡って、MLBでも勝ち星を積み重ね、日米通算200勝を達成している。
