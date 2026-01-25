¡ÚÅßµ¨X¥²¡¼¥à¡Û²®¸¶ÂçæÆ¤¬Ï¢ÇÆ¡ª¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤Î2340¤òºÆ¤Ó¥á¡¼¥¯¤·²÷µóÃ£À®¡¡¸ÞÎØ¤ØÃÆ¤ß
¡¡¡þÅßµ¨X¥²¡¼¥àÂè2Æü¡Ê2026Ç¯1·î24Æü¡¡ÊÆ¥³¥í¥é¥É½£¥¢¥¹¥Ú¥ó¡Ë
¡¡¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉÃË»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØÂåÉ½¤Î²®¸¶ÂçæÆ¡ÊTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬93¡¦66ÅÀ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£»îµ»2²óÌÜ¤ËºòÇ¯¤ÎÂç²ñ¤Ç»Ë¾å½é¤á¤ÆÀ®¸ù¤·¡¢¤½¤Î¸å¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥µ¥¤¥É2340¡Ê6²óÅ¾È¾¡Ë¤òºÆ¤Ó¥á¡¼¥¯¡£½é¤Î¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤âÀª¤¤¤òÉÕ¤±¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²®¸¶¤Ï»îµ»1²óÌÜ¤«¤é²Ì´º¤ËBS2340¤ò»î¤ß¤ë¤â¡¢ÃåÃÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤º¤ËÅ¾ÅÝ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤á¤²¤º¤Ë2²óÌÜ¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¡¢¸«»ö¤Ë¥á¡¼¥¯¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥¦¥¤¥Ë¥ó¥°¥é¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÇ½ª3²óÌÜ¤Ë¤Ï¡¢Á°¿ÍÌ¤Æ§¤Î2520¡Ê7²óÅ¾¡Ë¤Ë¤âÄ©Àï¡£¥á¡¼¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¾ìÆâ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡ÖÍèÇ¯¤Ï2520¤ò¥á¡¼¥¯¤·¤¿¤¤¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤ÈÀä¶«¤·¤¿¡£
¡¡3°Ì¤Ë¤ÏÆ±¤¸¤¯¸ÞÎØÂåÉ½¤Ç¡¢3²óÌÜ¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯1980¤ò¥á¡¼¥¯¤·85¡¦66ÅÀ¤ò½Ð¤·¤¿ÌÚÂ¼°ªÍè¡Ê¥à¥é¥µ¥¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¿Í2¿Í¤¬É½¾´Âæ¤ËÎ©¤Ä²÷µó¤Ç¡¢2·î7Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¸ÞÎØ·è¾¡¤Ç¤ÎÆüËÜÀûÉ÷¤¬¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¿¡£