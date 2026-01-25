¡ÖÃËÀ¤¬½Ð·ì¤·¤ÆÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ò¤Æ¨¤²¤«¡Ä63ºÐÃËÀ»àË´¡¡¸½¾ì¤Ë¤Ï¡È¼ÖÎ¾¤ÎÉôÉÊ¡É¡¡°ñ¾ë¡¦¹ÔÊý»Ô
°ñ¾ë¸©¹ÔÊý»Ô¤ÎÏ©¾å¤Ç24ÆüÌë¡¢·ì¤òÎ®¤·ÅÝ¤ì¤¿ÃËÀ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤½¤Î¸å»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï»àË´¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
24Æü¸á¸å9»þÈ¾¤´¤í¡¢¹ÔÊý»Ô»³ÅÄ¤Î¸©Æ»¤Ç¡ÖÃËÀ¤¬½Ð·ì¤·¤ÆÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¾×ÆÍ²»¤òÊ¹¤¤¤¿ÃËÀ¤Î²ÈÂ²¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¶á¤¯¤Ë½»¤àÊÕÅÄ°ìÂ§¤µ¤ó¡Ê63¡Ë¤¬¼ÖÆ»¤ÇÆ¬¤«¤é·ì¤òÎ®¤·¤ÆÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤Ë¤Ï¼ÖÎ¾¤ÎÉôÉÊ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢·Ù»¡¤Ï»àË´¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£