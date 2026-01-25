【1月24日のB1試合結果】A東京が堅実な攻防で大阪を撃破、天皇杯王者の貫禄見せる…『AICHI CLASSIC SERIES』初戦は名古屋Dに軍配

1月24日、全国各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON」B1リーグ戦第19節の13試合が開催された。

天皇杯で14大会ぶり3回目の優勝を果たしたアルバルク東京は、敵地で大阪エヴェッサと対戦。前半こそ互角の展開が続いたが、後半からA東京が堅守から流れを作り、徐々に主導権をつかむ。終盤はライアン・ロシターのペイントアタックからリードを拡大し、堅実な試合運びを見せたA東京が91－76で白星を手にした。

名称が一新された愛知ダービー『AICHI CLASSIC SERIES』の記念すべき初戦では、名古屋ダイヤモンドドルフィンズとシーホース三河が対戦。試合残り1分で齋藤拓実がスティールからフリースローを獲得すると、直後に今村佳太の3ポイントシュートで一気に名古屋Dが優勢に。最後はファウルゲームに持ち込ませ、83－78で三河を撃破した。

ファイティングイーグルス名古屋は広島ドラゴンフライズをホームで迎え撃ち、試合序盤から激しい点の取り合いに。最終クォーターでは広島の猛追に苦しんだが、同点で迎えた試合残り3秒、並里成がドライブから値千金のフリースローを奪取。確実に2本を沈め、91－89で広島との接戦を制している。

1月24日に行われたB1試合結果は以下のとおり。

■1月24日のB1試合結果



大阪エヴェッサ 76－91 アルバルク東京



名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 83－78 シーホース三河



富山グラウジーズ 75－78 サンロッカーズ渋谷



秋田ノーザンハピネッツ 89－98 川崎ブレイブサンダース



千葉ジェッツ 61－92 琉球ゴールデンキングス



茨城ロボッツ 81－83 越谷アルファーズ



宇都宮ブレックス 77－95 レバンガ北海道



群馬クレインサンダーズ 92－76 滋賀レイクス



アルティーリ千葉 73－85 佐賀バルーナーズ



三遠ネオフェニックス 70－95 長崎ヴェルカ



京都ハンナリーズ 76－63 横浜ビー・コルセアーズ



島根スサノオマジック 76－82 仙台89ERS



ファイティングイーグルス名古屋 91－89 広島ドラゴンフライズ

【動画】名古屋Dvs三河の第1戦ハイライト！