谷口彰悟が豪快ヘディング弾&後藤啓介が決勝アシスト! シントトロイデンを逆転勝利と4連勝に導く
[1.24 ベルギー・リーグ第22節 ラ・ルビエール 1-2 シントトロイデン]
ベルギー・リーグ第22節が24日に開催され、2位シントトロイデンは敵地で13位ラ・ルビエールに2-1で勝利した。DF谷口彰悟は今季初ゴールを記録。FW後藤啓介は決勝点をアシストした。
キャプテンの谷口は0-1の後半18分、右サイドのFKからMFアルブノール・ムヤのクロスに頭で合わせ、豪快にゴール右に押し込んだ。
後半44分には自陣で相手の攻撃を防いだ流れから、後藤が裏へロングパス。抜け出したFWウマル・ディウフが右足でネットを揺らし、逆転となる決勝弾を奪った。
日本人では谷口と後藤に加え、GK小久保玲央ブライアン、DF畑大雅が先発フル出場。同じくスタメン出場したMF伊藤涼太郎は後半43分までプレーし、ベンチスタートのMF松澤海斗は後半24分からピッチに立った。
シントトロイデンはリーグ戦4連勝。次節は31日に行われ、ホームにシャルルロワを迎え撃つ。
