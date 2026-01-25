Æ²°ÂÎ§¥Õ¥ë½Ð¾ì¤Î¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¾å°Ì¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥à¤ËµÕÅ¾Éé¤±
[1.24 ¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè19Àá ¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È 1-3 ¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥à]
¡¡¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè19Àá¤¬24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢MFÆ²°ÂÎ§¤¬½êÂ°¤¹¤ë7°Ì¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç3°Ì¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥à¤Ë1-3¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¥ê¡¼¥°Àï5»î¹ç¾¡¤Á¤Ê¤·(3Ê¬2ÇÔ)¡£Æ²°Â¤Ï3-4-2-1¤Î¥·¥ã¥É¡¼¤ÇÀèÈ¯¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤ÏÁ°È¾18Ê¬¤Ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤éFW¥¢¥ë¥Î¡¼¡¦¥«¥ê¥à¥¨¥ó¥É¤¬·è¤á¤ÆÀèÀ©¡£¤·¤«¤·¡¢¸åÈ¾7Ê¬¤Ë¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥à¤ÎFW¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥â¥¢¥¹¥Æ¥Ã¥È¤Ë¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÃ¡¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢Æ±15Ê¬¤Ë¤ÏCK¤ÎÎ®¤ì¤«¤éDF¥ª¥¶¥ó¡¦¥«¥Ð¥¯¤ËÆ¬¤Ç²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¡¢1-2¤ÈµÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¸åÈ¾20Ê¬¡¢MF¥Ö¥é¥Ç¥£¥ß¡¼¥ë¡¦¥Ä¥©¥¦¥Õ¥¡¥ë¤Î¥¯¥í¥¹¤¬DF¥ª¡¼¥ì¥ë¡¦¥¢¥á¥ó¥À¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤Ç3¼ºÅÀÌÜ¡£¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ï1-3¤Ç¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¤ò·Þ¤¨¡¢¸ø¼°Àï¤Ç¤Ï2Ï¢ÇÔ¤Ç6»î¹çÌ¤¾¡Íø(3Ê¬3ÇÔ)¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
