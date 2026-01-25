Æü¥Æ¥ìNEWS NNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡ÚÁ´¹ñ¤Î¤­¤ç¤¦¤ÎÅ·µ¤¡Û

»³±¢¤«¤éËÌ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤Ï¡¢Àã¤¬¹ß¤êÂ³¤­¡¢¤Õ¤Ö¤¯½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÏÅßÀ²¤ì¤Ç¤¹¤¬¡¢Åì³¤¤ä¶áµ¦¤ÎÊ¿ÃÏ¤Ç¤âÀã¤ÎÀÑ¤â¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£

¡ÚÁ´¹ñ¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¡Û

À¾ÆüËÜ¤äÅìÆüËÜ¤â10¡î¤ò²¼²ó¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¸·¤·¤¤´¨¤µ¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÌ¤è¤ê¤ÎÉ÷¤¬¿á¤¯¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¿ô»ú¤è¤ê¤µ¤é¤Ë´¨¤¤ÂÎ´¶¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£

¡ÚÁ´¹ñ¤Î½µ´ÖÍ½Êó¡Û

Âçºå¤«¤éÆáÇÆ¤Ç¤¹¡£Ä»¼è¤Ê¤ÉÆüËÜ³¤Â¦¤Ï¡¢¤³¤ÎÀè¤âÀã¤ä±«¤Î¹ß¤ëÆü¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

Â³¤¤¤Æ¡¢»¥ËÚ¤«¤éÌ¾¸Å²°¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ³¤Â¦¤ÎÂçÀã¤Ï¡¢26Æü¤Ë¤Ï¤ª¤µ¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢27Æü°Ê¹ß¤âÀã¤Î¹ß¤ëÆü¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Åìµþ¤äÌ¾¸Å²°¤Ê¤ÉÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ï¡¢¶õµ¤¤Î´¥¤¤¤¿ÅßÀ²¤ì¤È¡¢¸·¤·¤¤´¨¤µ¤¬Â³¤­¤½¤¦¤Ç¤¹¡£