【AFC U23アジアカップ】U-23日本代表 4−0 U-23中国代表（日本時間1月25日／プリンス・アブドゥッラー・アル・ファイサル・スタジアム）

【映像】大関友翔の「超速フィニッシュ弾」

U-23日本代表のMF大関友翔（川崎フロンターレ）が、圧巻の先制ゴールを決めた。素早く振り抜いた右足からの一撃にファンたちが歓喜している。

U-23日本代表は1月25日、AFC U23アジアカップの決勝でU-23中国代表と対戦。今大会ここまで5試合で無失点と“鉄壁”を誇った相手に4−0で勝利し、大会史上初となる連覇を達成した。

ゴールラッシュの幕開けは、12分に大関が放った一撃だった。相手陣内に押し込む日本代表は、右サイドのFW古谷柊介（東京国際大）が裏を取り、マイナス方向へグラウンダーのパスを通した。ボックス内で受けた大関は右足でトラップすると、すぐに右足を一閃。ブロックに入ったDFポン・シャオに当たったボールが、ゴールの左隅へと吸い込まれた。

「コントロールしてからシュートまで無駄がない」の声も

今大会初失点に中国守備陣が唖然とする中、DAZNで解説を務めた佐藤寿人氏は、「コントロールからフィニッシュまで上手く身体を反転させて、あとは最後のミート。コンパクトな振りで、力強く振り抜きました。スペースメイキングも上手かったですね」と一連のプレーを絶賛した。

この先制点には、ファンたちも大盛り上がり。ABEMAのコメント欄やSNSでは、「横綱昇進だ」「大関半端ないって！」「中国初失点だ」「トラップ後の足の振りが速い！」「振りまで速い！」「エグいって」「上手いねぇ」「コントロールしてからシュートまで無駄がない」「ファーストタッチうめえ」「万里の長城を大関が破った」「大関のコンパクトなシュートがうますぎた」「トラップからシュートまでが完璧なんよ」など絶賛の嵐となった。

このゴールで勢いに乗った日本代表は、MF小倉幸成（法政大）の強烈なミドルシュートで2点リードとして試合を折り返す。後半も、大会MVPと得点王（4ゴール）に輝いたMF佐藤龍之介のPK、小倉のミドルシュートで追加点を奪う。中国の連続ラフプレーにも動じず、ゴールラッシュでアジアの頂点に駆け上がった。

（ABEMA de DAZN／AFC U23アジアカップ）

