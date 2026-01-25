白洲迅の妻・竹内渉「お鍋ごとオーブンで」冬バージョンのパプリカポタージュ披露「天才すぎる」「ローストビーフも美味しそう」の声
【モデルプレス＝2026/01/25】俳優・白洲迅の妻でタレントの竹内渉が1月24日、自身のInstagramストーリーズを更新。冬仕様にアレンジしたこだわりの手料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】イケメン俳優の39歳妻「鍋ごとオーブンは天才」野菜たっぷりの温かパプリカポタージュ
竹内は「いつも夏に作ってるパプリカの冷製ポタージュを 温かいバージョンでレシピ変えて作ってみる」とつづり、色鮮やかなパプリカやたまねぎが鍋いっぱいに入った様子を投稿。一緒に食卓を彩る調理中のローストビーフも投稿し、季節に合わせたメニュー作りに取り組む様子を公開した。さらに「もっと簡単にできないかな…とお鍋ごとオーブンでやってみた」と、手軽さを追求した独自の調理法も紹介。仕上げに撹拌し、温かそうで濃厚な仕上がりのパプリカのポタージュを披露している。
この投稿に、ファンからは「パプリカのポタージュもローストビーフも美味しそう」「鍋ごとオーブンは天才すぎる」「大量の野菜が食べられて良い」「ご家族が羨ましい」「真似して作ってみたい」「料理のセンスがすごい」といった声が寄せられている。
白洲と竹内は2022年4月に結婚を発表。2024年1月に第1子となる長男、2025年4月に第2子となる長女が誕生した。（modelpress編集部）
