£Æ£Á£Î£Ô£Á£Ó£Ô£É£Ã£Ó¡¦º´Æ£Âç¼ù¡¢³¨ËÜ½ÐÈÇ¤Ë´¶³´¡ÖÅ·¹ñ¤Î¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ËÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×
¡¡£Æ£Á£Î£Ô£Á£Ó£Ô£É£Ã£Óº´Æ£Âç¼ù¤¬£²£µÆü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸³¨ËÜ¡Ö¤ª¤¤¤Ç¤è¡¡¤¦¤Ñ¤´¤í¤¦¡×¡ÊÁÐÍÕ¼Ò¡Ë¤Î½ÐÈÇµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡Í§Ã£¤òºî¤ê¤¿¤¤¡Ö¤¦¤Ñ¤´¤í¤¦¡×¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤ê²°¤Î¡Ö¤ª¤Ë¤´¤í¤¦¡×¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¡£³¨ËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æº´Æ£¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬Êú¤¨¤Æ¤ë¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤È¤«¤Ç°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤»¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¾®¤µ¤¤¿Í¤¿¤Á¤ËÂ¿¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÍ¦µ¤¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ëºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡³¨ËÜ¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÁÛ¡£¡Öº£¤ÏÅ·¹ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶³´¤Ë¿»¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£