¡¡¥ª¥é¥ó¥À£±Éô¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Î¸µÆüËÜÂåÉ½£Ä£ÆÉÚ°Â·òÍÎ¤¬¡¢£²£´Æü¤Î¥Û¡¼¥à¤Î¥Õ¥©¥ì¥ó¥À¥àÀï¤Ç¥Ù¥ó¥Á¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤·¤¿¤¬¡¢½ÐÈÖ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë»þÂå¤Î£²£´Ç¯£±£°·î£µÆü¤Î¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥óÀï¤òºÇ¸å¤Ë¸ø¼°Àï½Ð¾ì¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢½Ð¾ì¤¹¤ì¤Ð£´£·£¶Æü¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤·¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Ä¹´üÎ¥Ã¦¤«¤é´°Á´Éü³è¤Ë¸þ¤±¤¿ÃÊ³¬¤òÃå¼Â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÉÚ°Â¤ÏºòÇ¯£²·î¤Ë±¦É¨¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢Æ±£··î¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤È¤Î·ÀÌó¤ò²ò½ü¡£Ìµ½êÂ°¤Î¤Þ¤Þ¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯£±£²·î¤Ëº£µ¨½ªÎ»¤Þ¤Ç¤ÎÈ¾Ç¯·ÀÌó¤Ç¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯£±£±·î¤ËÆüËÜÂåÉ½¤Î¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Ï¡¢Ä¹´üÎ¥Ã¦Ãæ¤À¤Ã¤¿£Ä£ÆÉÚ°Â·òÍÎ¡ÊÌµ½êÂ°¡Ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Î¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤Æ¡ÖÈà¤Ï¡Ê£×ÇÕ¤Ë¡Ë´Ö¤Ë¹ç¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤µ¤¨ÎÉ¤±¤ì¤Ð¡¢ÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò·Ð¤Æ¡Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤È³ÎÇ§¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼ÂÀïÉüµ¢¤ò¿ë¤²¤ì¤Ð¡¢£¶·î¤ÎËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¤Ë¸þ¤±¤¿£³·î¤Î²¤½£±óÀ¬¤Ç¤ÎÂåÉ½Éüµ¢¤Î²ÄÇ½À¤â½Ð¤Æ¤¤½¤¦¤À¡£