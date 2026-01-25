寒い季節に食べたくなるといえば、鍋料理だ。花王株式会社はこのほど、「My Kao くらしラボ」サイト読者6154人を対象に、好きな鍋料理とおうち鍋での困りごとについて調査を実施、結果を公表した。



【写真】あなたの“推し"は…好きな鍋料理ランキングはこちら

「自宅で食べる鍋料理」について、「好き」と「やや好き」を合わせた95％が「鍋料理が好き」と回答。好きな鍋料理トップ3は、1位が「すき焼き(61％)」、次いで「寄せ鍋(60％)」「おでん(58％)」「キムチ鍋・チゲ鍋(49％)」「しゃぶしゃぶ(46％)」「水炊き(40％)」と続いた。



地域別に見ると、寒さが厳しい東北地方では「キムチ鍋・チゲ鍋」が1位、北海道でも3位にランクイン。北陸地方では日本三大おでんの1つ「金沢おでん」もあることから「おでん」が1位に選ばれた。関東甲信と近畿では「寄せ鍋」が1位になるなど、地域ごとに好みの違いが表れた。



自宅で鍋料理を作る時に困りごとがある人は全体の90％。最も多かったのは「具材が同じものになりがち(60％)」、次いで「味付けがいつも同じ(43％)」といったマンネリ化に伴う悩みが上位となった。また「食べ過ぎる(31％)」「具材が残ってしまう(15％)」といった適量調整の難しさや、「部屋のニオイが気になる(24％)」「鍋・土鍋を洗うのが大変(20％)」「ふきこぼれなどによるコンロの汚れ(13％)」「食卓・テーブルが汚れる(8％)」など、後片付けに関する悩みも挙がった。



（よろず～調査班【ライフ】）