¡ÖÅìµþ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤éÃÎ¤é¤Ê¤¤ÃË¤Î¿Í¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡×ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬·ù¤¤¤Ê¹â3¾¯½÷¤¬¡Ö»à¤ó¤Ç¤â¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ï¥±
¡¡°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤Ç¡Ö¥Á¡¼¥Èµé¥Ü¥Ç¥£¡¼¡×¤È¿Íµ¤¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀÄ°æ½Õ¡Ê27¡Ë¡£¸½ºß»¨»ï¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç³èÌö¤¹¤ëÈà½÷¤À¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¥°¥é¥Ó¥¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÀÅª·ù¤¬¤é¤»¤ËÁø¤¤¡¢·ÝÇ½³¦¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿²áµî¤ò»ý¤Ä¡£
¡Ú²èÁüÂ¿¿ô¡Û¡Ö»à¤ó¤Ç¤â¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Î¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡Ä¡Èµ¬³Ê³°¥Ü¥Ç¥£¡É¤È¿Íµ¤¤ÎÀÄ°æ½Õ¤µ¤ó¡Ê27¡Ë¤Î¥ª¥ó¡¦¥ª¥Õ¼Ì¿¿¤ò°ìµ¤¤Ë¸«¤ë
¡¡¤½¤â¤½¤â¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó·Ï¤Î»Å»ö¤Ë¤Ä¤¯¤³¤È¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤¿ÀÄ°æ¤Ï¡¢¤Ê¤¼¡Ö»à¤ó¤Ç¤â¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¥°¥é¥Ó¥¢¤Î»Å»ö¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î·Ð°Þ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊÁ´3²ó¤Î1²óÌÜ¡¿Â³¤¤òÆÉ¤à¡Ë
ÀÄ°æ½Õ¤µ¤ó¡¡©»Ö¿åÎ´¡¿Ê¸éº½Õ½©
¢¡¢¡¢¡
6ºÐ¤«¤é·àÃÄ¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤â¡¢·ÝÇ½¿Í¤òÌÜ»Ø¤¹¾ì½ê¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤ÆÂàÃÄ
¡½¡½ÀÄ°æ¤µ¤ó¤ÏÂçºå½Ð¿È¤Ç¤¹¡£»Ò¶¡¤Îº¢¤Ï¤É¤ó¤Ê»Ò¤Ç¤·¤¿¡©
ÀÄ°æ½Õ¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢ÀÄ°æ¡Ë¡¡²¿¤è¤ê¤âÌÌÇò¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê»Ò¤Ç¤·¤¿¡£¥Þ¥Þ¤Ë¤¤¤Ä¤â¡Ö»ä¡¢ÌÌÇò¤¤¡©¡¡ÌÌÇò¤¤¡©¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥Þ¤«¤é¤Ï¤¤¤Ä¤â¡Ö¤Ê¤ó¤â¤ª¤â¤ó¤Ê¤¤¤ï¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¥Þ¥Þ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤â¤º¤Ã¤È¸ý¤ò³«¤±¤Æ¤Ý¤±¡¼¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ÆÃ¯¤¬¸«¤Æ¤â¥¢¥Û¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¢¤ó¤¿¤Ï²¿¤µ¤»¤Æ¤â¤Ç¤¤Ø¤ó»Ò¤ä¤Ã¤¿¤Ê¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½ÍÄ¾¯´ü¤Ï¤¹¤´¤¯½¬¤¤»ö¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡£
ÀÄ°æ¡¡²ÚÆ»¡¢ÃãÆ»¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢½¬¤¤»ö¤ÏÂ¿Ê¬15¸Ä¤°¤é¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£Ëå¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£»ä¤ÈËå¤Ï¹â¹»¤¬°ì½ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤Ï·ë¹½ÌäÂê»ù¤È¤¤¤¦¤«°ÌÜÎ©¤Á¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ëå¤¬Æþ³Ø¤¹¤ëºÝ¤Ë¥Þ¥Þ¤¬¤ï¤¶¤ï¤¶³Ø¹»¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡Ö»Ð¤È¤ÏÁ´¤¯ÊÌÊª¤Ê¤ó¤Ç°Â¿´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£6ºÐ¤«¤é·àÃÄ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¤É¤ó¤Ê·ÝÇ½³èÆ°¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
ÀÄ°æ¡¡¾®³Ø¹»2Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë¶µ²Ê½ñ¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤ÏÉñÂæ¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½·àÃÄ¤ËÆþ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ï¤¤¤¸¤á¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
ÀÄ°æ¡¡ÍÄÃÕ±à¤Îº¢¤«¤é¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»ä¡¢3·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤è¤ê¤Û¤Ü1Ç¯À®Ä¹¤¬ÃÙ¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤âËÜÅö¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¥Î¥í¥Þ¤À¤È¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢É®È¢¤ò±£¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¼ê¤òÆ§¤Þ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ï¾®³Ø¹»¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£¿´ÇÛ¤·¤¿¥Þ¥Þ¤¬³Ø¹»°Ê³°¤ÇÍ§Ã£¤òºî¤é¤»¤è¤¦¤È¡¢¿·Ê¹¤Î¹¹ð¤Ë¤¢¤Ã¤¿·àÃÄ¤Ë±þÊç¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À»ä¤Ï6ºÐ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢·àÃÄ¤¬²¿¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·ÝÇ½³¦¤òÌÜ»Ø¤¹»Ò¤¿¤Á¤¬ÄÌ¤¦¾ì½ê¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¹â¹»2Ç¯À¸¤Î¤È¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤µ¤¹¤¬¤ËÃÙ¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¡ª¡©
ÀÄ°æ¡¡¤½¤ì¤Þ¤Ç²¿¤ò¼«Ê¬¤¬¤ä¤é¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Î¤«¡¢¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡£¤¿¤À¥ì¥Ã¥¹¥óÃæ¤ËÀèÀ¸¤¬¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Î¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢¼þ¤ê¤Ï¤ä¤¿¤é¤á¤Ã¤¿¤é·ÝÇ½¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¬¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¡Ö¤Ø¡¼¤Ã¡¢¤ß¤ó¤Ê¤½¤ó¤Ê¤Ë·ÝÇ½¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤ó¤ä¡×¤¯¤é¤¤¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¹â¹»2Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë·àÃÄ¤¬·ÝÇ½¿Í¤òÌÜ»Ø¤¹¾ì½ê¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¡Ö¤¨¤Ã¡¢¤½¤ì¤À¤Ã¤¿¤é¼¤á¤ë¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½·ÝÇ½¿Í¤òÌÜ»Ø¤¹¾ì½ê¤À¤«¤é¼¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
ÀÄ°æ¡¡¤Ï¤¤¡£»ä¡¢ÌÜÎ©¤Á¤¿¤¬¤ê²°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡¢É½¤ËÎ©¤Á¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£¤À¤Ã¤¿¤é·àÃÄ¤ËÄÌ¤¦¤Î¤â¤ª¶â¤ÎÌµÂÌ¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¼¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Àè¤Û¤É¤Î¤ªÏÃ¤À¤È¶µ²Ê½ñ¤äÉñÂæ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£³Ø¹»¤ÇÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡£
ÀÄ°æ¡¡¤½¤ÎÃíÌÜ¤¬¤¹¤´¤¯·ù¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Åìµþ¤¸¤ã¤Ê¤¯Âçºå¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼þ¤ê¤Ë·ÝÇ½¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤Ï1¿Í¤â¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£ÈþÍÆ¼¼¤Î¹¹ð¤ä¥Á¥é¥·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤â¤¢¤ó¤Þ¤ê¤¤¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡Ö¤¢¤¤¤Ä¡¢¤ä¤¿¤éÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Ê¡×¤È°ã¤¦´¶¤¸¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¹â¹»À¸¤Îº¢¤Ë¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤¬¡Ö¥µ¥¤¥ó¤·¤Æ¡×¤È»ä¤¬ºÜ¤Ã¤¿¥Á¥é¥·¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÆü¤ÎÊü²Ý¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ¢¤í¤¦¤È¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¥´¥ßÈ¢¤ÎÁ°¤Ë¤°¤Á¤ã¤°¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¥Á¥é¥·¤¬¼Î¤Æ¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¹¥¤¤Ç¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò³«»Ï
¡½¡½ÀÄ°æ¤µ¤ó¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¹¥¤¤Ç¡¢°ì»þ´ü¤Ï¤½¤Á¤é¤Ë¿Ê¤â¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
ÀÄ°æ¡¡ÍÄÃÕ±à¤Îº¢¤«¤é¤ª¤·¤ã¤ì¤¬¤¹¤´¤¤¹¥¤¤Ç¡¢¿Í·Á¤Î¡Ö¤Ý¤Ý¤Á¤ã¤ó¡×¤Ë¥Þ¥Ë¥¥å¥¢¤Ç¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£Êª¿´¤Ä¤¤¤¿º¢¤«¤é¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Éþ¾þ¤ÎÃ»Âç¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¹â¹»3Ç¯À¸¤Ç¿ÊÏ©´õË¾¤ò½Ð¤¹º¢¤Ë¡¢¥á¥¤¥¯¤âÈ±·¿¤âÉþ¤â¡¢Á´ÉôÈþÍÆ¼¼¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç°ì¤«¤é¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤òºî¤ê¾å¤²¤ë´ë²è¤Ë±þÊç¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢±¿ÎÉ¤¯¤½¤ì¤Ë¼õ¤«¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë½Ð¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢´ØÀ¾¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¿À¸Í¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë½Ð¤¿¤ê¤È¥â¥Ç¥ë¤ÎÀ¸³è¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤ÎÅö»þ¤Ï»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÀÄ°æ¡¡¤¤¤ä¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤Ö¤ó¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã½é´ü¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½Ð¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤ÎTwitter¡Ê¸½X¡Ë¤Ç²¿Ëü¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡´Ø¥³¥ì¤Î°éÀ®½ê¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢ÆÃÂÔÀ¸¤ÇÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¢¤È¤ÏÄÌÈÎ¤Î¥â¥Ç¥ë¤ä»¨»ï¡Ö¥Ý¥Ã¥×¥Æ¥£¡¼¥ó¡×¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ü¡¼¥¤¥º¡×¤Î»£±Æ¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡£Í¥¹á¤Á¤ã¤ó¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë°ì½ï¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤Ë¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¹¥¤¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤â´Ø¤ï¤ë»Å»ö¤À¤·³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤âË»¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
ÀÄ°æ¡¡¤á¤Ã¤Á¤ãË»¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¹â¹»3Ç¯À¸¤Îº¢¤Ï¡¢½µ3²ó¤ÏÁáÂà¤·¤Æ»Å»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤¢¤ëÆü¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î¿Í¤¬¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ËË»¤·¤¤¤ó¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢»öÌ³½êºî¤Ã¤Æ´ÉÍý¤·¤¿¤ë¡×¤È»ä¤Î»öÌ³½ê¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö»à¤ó¤Ç¤â¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Î¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼
¡½¡½ºÇ½é¤Ï¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¥°¥é¥Ó¥¢¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÀÄ°æ¡¡¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¬¤¢¤ëÆü¡¢ÆÍÁ³¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÅìµþ¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£¤¿¤À»ä¤ÏÅö»þ¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤âË»¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡ÖÅìµþ¤Ê¤ó¤«¹Ô¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ø¤ó¡¢ÀäÂÐÌµÍý¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï²¡¤·ÀÚ¤é¤ì¤ÆÅìµþ¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡Åìµþ¤Ç¤ÏÁ´Á³ÃÎ¤é¤Ê¤¤ÃË¤Î¿Í¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¿Í¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¤Æ½ÐÈÇ¼Ò¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¿åÃå¤òÃå¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¡¢½ÐÈÇ¼Ò¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤Î¿Í¤Ë¡Ö¤¸¤ã¤¢Íè·î»£±Æ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ç¡Ö¤Ï¤ë¤«¤¼.¡×¤Î·ÝÌ¾¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
ÀÄ°æ¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤«¤é¤·¤¿¤é¥Þ¥¸¤ÇÌõ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤â¤½¤â¿åÃå¤ÏÃå¤¿¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï»à¤ó¤Ç¤â¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Îº¢¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¤ÈAV¤Î°ã¤¤¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£¡ÖÀäÂÐ¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤º¤Ã¤ÈÄñ¹³¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÀÄ°æ¤µ¤ó¤Î°Õ»×¤Ï¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤Î¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤éÅöÁ³Äñ¹³¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ÀÄ°æ¡¡»ä¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖYES¡×¤È°ì²ó¤â¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤É¤ó¤É¤ó¼þ¤ê¤¬¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢Åö»þ¤Ï¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤ä¤ë¤«¤éÀäÂÐ¹õÈ±¤Ë¤·¤Æ¡£¥Í¥¤¥ë¤â¤·¤Ê¤¤¤Ç¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢ÄÞ¤ò¤á¤Ã¤Á¤ãÄ¹¤¯¤·¤Æ¡¢È±¤ÎÌÓ¤â¿¿¤ÃÀÖ¤ËÀ÷¤á¤Æ¡¢¸½¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¤¢¤È¿·´´Àþ¤Î»þ´Ö¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢·ÈÂÓ¤ÎÅÅ¸»¼«ÂÎ¤òÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤â¤½¤â¿·´´Àþ¤Ë¾è¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤¤¤í¤¤¤íÄñ¹³¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ë¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¥ä¥ó¥Þ¥¬¤ÎÉ½»æ¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤ë¤â¡Ö¤Ê¤ó¤Ç»ä¤¬¡×¤ÈÂç·ö²Þ
¡½¡½¤½¤³¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢ÀÄ°æ¤µ¤ó¤Î¿¿ÌÌÌÜ¤µ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÀÄ°æ¡¡¡ÖÄ«¡¢µ¯¤¤é¤ì¤¿¤é¹Ô¤³¤¦¤«¤Ê¡×¤ÈÌÜ³Ð¤Þ¤·¤ò¤«¤±¤º¤Ë¿²¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µ¯¤¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤·¤Ö¤·¤Ö»£±Æ¸½¾ì¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¥°¥é¥Ó¥¢¤Î3²óÌÜ¤Î»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¡Ö¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¤ÎÉ½»æ¤ÎÏÃ¤¬¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¤¿¤À»ä¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï3²ó¤Þ¤Ç¤·¤«¤·¤Ê¤¤¡ª¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë4²óÌÜ¤À¤·É½»æ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤âÌóÂ«¤È°ã¤¦¤«¤é¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤ï¤¶¤ï¤¶»ä¤¬É½»æ¤ò¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¡£Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£ÃÇ¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢Åìµþ¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤Î¿Í¤È¤¹¤´¤¯·ö²Þ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½»¨»ï¤ÎÉ½»æ¤¬·ù¤ÇÃÇ¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÀÄ°æ¡¡ËÜÅö¤Ë·ù¤Ç¡£¤¿¤À¡Ö»£±Æ¤Ï¥°¥¢¥à¤À¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¡¢³¤³°Î¹¹Ô¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡Ö¤¦¡¼¤ó¡¢¥°¥¢¥à¤À¤Ã¤¿¤é¹Ô¤¯¤ï¡×¤È¡¢¥ä¥ó¥Þ¥¬¤ÎÉ½»æ¤ËOK¤ò½Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤éÂæÉ÷¤ÇÈô¹Ôµ¡¤¬Èô¤Ð¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥°¥¢¥à¤¸¤ã¤Ê¤¯²Æì¤Ç¤Î»£±Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç»ä¡¢¤Ø¤½¶Ê¤²¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£²Æì¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ï¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È2¿Í¤Ç²Æì¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ö¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ï¸½¾ì¤ËÎ©¤Á²ñ¤¦¤ÎNG¡×¤È°ÕÌ£¤Î¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
¡Ò¡ÖÂÎ±Õ¤ò¤«¤±¤¿»ä¤Î¼Ì¿¿¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ë¿Í¤â¤¤¤Æ¡Ä¡×¡Èµ¬³Ê³°¥Ü¥Ç¥£¡É¤Ç¿Íµ¤¤Î¥°¥é¥É¥ë¡Ê27¡Ë¤¬ÌÀ¤«¤¹¡¢ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿¡ÖÀ²Ã³²¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡×¤ÎÁÔÀä¤ÊÆâÍÆ¡Ó¤ØÂ³¤¯
¡ÊÆÁ½Å Î¶ÆÁ¡Ë