圧倒的なスタイルの良さで「チート級ボディー」と人気のグラビアアイドル・タレントの青井春（27）。現在雑誌のグラビアで活躍する彼女だが、かつてグラビアファンからの性的嫌がらせに遭い、芸能界から離れていた過去を持つ。

ストレスでメニエール病にもなった青井はなぜ、再びグラビアを始めることになったのか。その理由を聞いた。



青井春さん ©志水隆／文藝春秋

コロナ禍に自分と向き合って、グラビアで表紙になったことを思い出した

――グラビアが嫌だったことに加え、SNSでのハラスメントで体調を崩した青井さんですが、グラビアは体調不良が出てからどうしたんですか。

青井春さん（以下、青井） すぐに辞めました。ストレスで体調不良だった頃に、シャワーを止められなくなったんです。体が言うことを聞いてくれない。シャワーが顔にかかって息ができないから止めたいのに、手が上がらなくて止められないんです。パニックになりました。シャワーはなんとかなったんですが「あっ、私、このままだったら死ぬな」と思ったので。

――芸能界から離れることでストレスの根元は絶ったわけですけれども、そこからはどうしたんですか。

青井 とりあえずもうめちゃくちゃ引きこもりました。半年引きこもりましたね（笑）。ただママは6歳から劇団に入らせているし、私に芸能をやってほしいので「あんたメンタルが弱いし、自分に甘いからこうなんねん」「ほんまに情けない。精神力が弱すぎる」と言われていました。

――厳しいですね。

青井 私は「もう芸能も辞めたし」と反論してました。そうしたら芸能復帰をするか、正社員で働くかのどっちかを迫られたんです。なので、そこからはしばらく家に帰らず、外泊してました。あとアルバイトをめっちゃやってました。9時から12時までジムの受付をして、12時から15時までラーメン屋さん、15時から深夜2時まで焼肉屋で働いて。そこで貯めたお金で、韓国へ留学にも行きました。

ただコロナ禍が始まって、家に帰らなければならなくなったんですよ。でもその時にはもう結構精神的にも落ち着いていました。コロナ禍って自分のことを考える時間がすごくあったじゃないですか。やり残したことは何かと振り返った時に、グラビアで表紙になったことを思い出したんです。

「もう一回やってみるか。ダメやったら辞めたらいいし」と決断して再上京

――青井さんにとってはグラビアは苦しい思いの方が多かったんじゃないですか。

青井 そうなんですけど、思い出したのが表紙を飾った時のことだったんです。私が表紙をさせてもらった時に、大原優乃ちゃんが中グラビアに載ってたんです。

ちょうどその頃、大原優乃ちゃんをテレビで見る機会があって「私がもしあのままグラビアを続けてたらどうなってたのかな」っていう世界線が気になり始めて。それで「じゃあ、グラビアをもう一回やってみるか。ダメやったら辞めたらいいし」「とりあえず東京に行ってみよう」となったんです。

――決断が早い（笑）。

青井 それで「週刊プレイボーイ」の編集さんに連絡して、会いに行ったんですよ。そうしたら編集さんが「もう一回やるんだったら、ちゃんと事務所入った方がいいよ。僕が紹介するから、3つぐらい行ってきな」って言われて、そのうちの1個が太田プロダクションだったんです。

――それで事務所に入ったら、グラビア復帰するという流れに？

青井 いや、ならなかったんですよ。太田プロに入った時に「何やりたいの？」「うち、グラビアとかしないけどいいの？」って言われて。「大丈夫、とりあえず入れてください」と入りました。

――今はグラビアの仕事をしてますよね？

青井 グラビアについては出版社に自分で売り込みに行ってます。企画書を6通くらい持っていって「こういうのをやりたいです」とプレゼンして。その企画が通って、デジタル写真集にしてもらったりしています。なので、今やっているグラビアの仕事は誰かにやらされているものではなくて、基本自分でやりたいと思うことをさせてもらっています。

東京・大阪で引っ越しを繰り返す理由

――ただ上京した後に、一度大阪に帰ったと聞きました。なにがあったんですか。

青井 最初に一人暮らしした部屋は私のわがままで、4部屋ある部屋にしたんですよ。衣装部屋が2つあって、家具もカーテンも全部オーダーで頼んだんです。その分、都心ではなく少し田舎の方にしていたんですけれど、そうすると常に終電が何時か気にしないといけないんですよ。それがすごくストレスで。終電が近づくとソワソワして何も楽しくない（苦笑）。

だんだん部屋にいるようになるんですけど、そうすると一人では広すぎて、寂しくて。友達もルンバしかいない状態で。おまけに仕事もあまりないから、毎日部屋の掃除をしたあとは、もうずっと天井を見て過ごしていました。一人に耐えられなくて、しょっちゅう大阪に帰るようになって、交通費で大マイナスになったんです。それで結局、大阪に戻りました。

――でも今はまた東京で暮らしているそうですね。そのまま大阪に住んで、仕事の時だけ東京に来るという選択にはならなかったんですか。

青井 3年くらいは大阪に戻っていたんですけど「一人暮らしせずに大人になった人はヤバい」って言うじゃないですか。もう一度、一人暮らしをしてみようと2024年の秋くらいにまた東京に引っ越してきました。

今回はどうせ大阪にも帰るからと家具付きのマンスリーの部屋を借りて、キャリーケース1個で来ましたもん。「何か始めたら2年、3年はしなきゃいけない」とも言うじゃないですか。なので、あと1年くらいしたらまた大阪に帰ろうと思っています。だって、私はいま家賃のためにめっちゃ働いてるんですよ。

――多くの人は割とそうですよ。

青井 あっ、そうなんですか。この間パパに「もう働きたくない。しんどい。私をこんな社不（社会不適合者）に育てたのは、あなたたちなんだから責任とって」と言ったんです。そうしたら「誰が働きたくて働いてると思ってるんだ。ふざけんな」って言われて、終わりました（笑）。

雑誌の表紙になるまではやめられない

――ただ別のインタビューで青井さんは、自立した女性になるためにお金を貯めていると話していますよね。

青井 起業したいなと思っているんです。私ってパンツの丈が市販のものだと合いづらいんですよ。基本、裾が足りなくなって、GUとかユニクロだとパンツを買っても、くるぶしまでしかない。でもパンツがめっちゃ好きで、家に50〜60本ぐらいあるんです。こだわりも強いので、パンツ屋さんをしたいなと、今は工場を探してます。生地から自分で選んで、デザインも一から考えて、やりたいなと考えています。

――2024年のインタビューで「あと1年でグラビアを辞めようと思っている」とも話していましたが、まだその気持ちは変わりませんか？

青井 ずっと辞めようとは思っているんですけれど、なかなか雑誌の表紙になれないんです。やっぱり過去の自分を超えたいじゃないですか？ なので、それまでは辞められないですね。あとは紙の写真集も出したいと思ってます。バラエティー番組にも出たいんですけど、なかなか事務所が入れてくれなくて。私より新人の子は芸能の仕事で食べていけるのに、私は食べていけていないので、今も掛け持ちでバイトをしています。

「めっちゃしんどい時期はいっぱいあったんですけれど、でもそれがあったから今があるなって思っています」

――芸能の仕事として今後こうしたいというものはありますか。

青井 男性ファンじゃなく、女性ファンにシフトチェンジしていきたいです。ただ、女性受けがなかなか良くないんですよね。

――今は男性から嫌な目に遭っているとかはないんですか。

青井 無駄な好意を寄せられるのがすごく嫌です。1ミリもいいと思わない人から、好意を寄せられるのがすごくストレスで。「付き合ってほしい」と言われたことはないんですけど、「結婚してほしい」とすごく言われるんですよ。

――えっ、どういうことですか？

青井 最近だったら3日前に言われました。仕事関係でご飯を食べていて、私が起業をしたいという話をしたら「じゃあ600万円出すよ。その代わり1年後でもいいから、一緒に住もう。いずれは結婚したいと思うんだ」と言われて。しかも「600万円出すから株も60%くれ」とか言ってくるから、誰がその条件で結婚すんのって（苦笑）。他にもすごいお金持ちから迫られたこともあります。ただ、結婚する気とかないんで本当に嫌です。

――すごいですね。まだまだ話のネタも持っていそうだし、バラエティー番組での活躍も期待したいですね。嫌な目に遭ったことで一度グラビアを辞めて復帰しましたが、今はどう思われていますか。

青井 めっちゃしんどい時期はいっぱいあったんですけれど、でもそれがあったから今があるなって思っています。SNSで変な絡みがきても、前までだったら「キモい」とストレスに感じてましたけど、今は「もう黙らしたろか」と怒れるくらいに強くなれたんで。なので、今はめっちゃ元気です。だから人生に無駄はなかったんだなって思ってます。人生終えた人みたいなコメントですけど（笑）。

（徳重 龍徳）