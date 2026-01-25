¡ÚÆÈ¼«¡ÛÆüËÜ¤ÎÂÐÃæ¹ñ³°¸ò¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤é¡¢ËÌµþ¤Ë½¸¤Þ¤êÂÐ±þµÄÏÀ¤Ø
ÆüÃæ´Ø·¸¤¬°²½¤¹¤ëÃæ¡¢ÆüËÜ¤ÎÂÐÃæ¹ñ³°¸ò¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤é¤¬26Æü¤«¤éËÌµþ¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢º£¸å¤ÎÂÐ±þºö¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
26Æü¤«¤éËÌµþ¤ÎÆüËÜÂç»È´Û¤Ç³«¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¡ÖºßÃæ¹ñ¸ø´ÛÄ¹²ñµÄ¡×¤Ç¡¢¶â¿ùÃóÃæ¹ñÂç»È¤ÈÃæ¹ñ¹ñÆâ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÁíÎÎ»ö´Û¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë²Ã¤¨¡¢³°Ì³¾Ê¤ÎÃæ¹ñ¡¦¥â¥ó¥´¥ë°ì²ÝÄ¹¤é¡¢ÆüËÜ¤ÎÂÐÃæ¹ñ³°¸ò¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¤Þ¤¹¡£
²ñµÄ¤Ï3Æü´Ö¤Ç¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤¬°²½¤¹¤ëÃæ¡¢¸½¾õÊ¬ÀÏ¤ä´Ø·¸²þÁ±¤Ë¸þ¤±¤¿ÂÐ±þºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎµÄÏÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñ¤¬¿Í»ö¤ÎÆ±°Õ¤Ë±þ¤¸¤Ê¤¤¤¿¤á1¤«·î°Ê¾å¡¢¶õÀÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë½Å·ÄÁíÎÎ»ö¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶¨µÄ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£ÆüËÜÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢¡Ö11·î¤ËÃæ¹ñ¡¦¿¼圳¤Ç³«¤«¤ì¤ëAPEC¡Ê¡á¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ·ÐºÑ¶¨ÎÏ²ñµÄ¡Ë¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢ÆüÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼Â¸½¤µ¤»¤ë¤«¤âÂç¤¤ÊµÄÂê¤À¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£