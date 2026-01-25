日本国民に愛されている国技・相撲。しかし、土俵の裏側でどんなことが起きているのか、力士たちがどんな生活を送っているのかを知っている人は、少ないのではないだろうか。

ここでは、相撲界の裏話と感動秘話を綴った朝日新聞記者・抜井規泰氏の著書『白鵬はなぜ嫌われなければならなかったのか だれも知らない角界不思議話』（講談社+α新書）より一部を抜粋。力士の「ちょんまげ」の秘密について紹介する。（全2回の1回目／2回目に続く）



伸びる速さには個人差がある「ちょんまげ」

力士を横から見たまげの形がこの記号に似ていることから、「ちょんまげ」の名がついた。横綱から下っ端まで、普段は全員ちょんまげ姿で暮らしている。十両以上の関取に出世すると、本場所中は後頭部などを膨らませてまげの毛先をイチョウの葉のように広げた「大銀杏(おおいちょう)」を結う。

角界に飛び込む新弟子の多くは短髪だ。そこから髪を伸ばし、あごの下で髪を結べるようになると、ちょんまげが結えるようになる。

伸びる速さには、個人差がある。人気関取の遠藤（現北陣親方）は遅かった。2013年2月に入門し、初めてちょんまげを結ったのは翌14年5月の夏場所。大銀杏が結えるようになったのは、さらに1年後の15年夏場所。入門から2年以上かかった。

毛の量、太さも、人それぞれ。猫っ毛の元横綱白鵬は、すべて束ねてもボールペン1本ほどの太さしかなかった。一方で、そうめん2束くらいになる力士もいる。

薄毛や切れ毛…まげが結えない力士の対処法

「まげが結えなくなった力士は引退」--。広く知られている話で、一度や二度は聞いたことがあるのではないだろうか。だが、実はこれは完全にデマだ。

脱毛症のため、スキンヘッドで土俵を務め続けた力士もいた。

薄毛でまげが結えなくなる力士も、意外に多い。無免許運転で事故を起こした不祥事で18年に引退したエジプト出身力士の大砂嵐は、薄毛で大銀杏を結えなかった。

そんな場合の対処法が、ちゃんとある。引退した力士が切り落としたまげの先っぽを使うのだ。

力士のまげは髪全体を束ねて後頭部で「元結(もとゆい)」という紙のひもで縛り、折り返して、先端部分を頭頂部に載せている。薄毛が進むと、頭頂部に載せる髪が足らなくなる。

そこで、油で固めた長さ10センチほどの「つけまげ」を地毛と一緒に元結で縛りつけ、地毛になじませて頭の上に載せ、関取の象徴であるイチョウの葉のように広がった形を作るのだ。

エストニア出身の元大関把瑠都も大銀杏が結えなかった。把瑠都は薄毛ではなく、くしを通すと極細の金髪が引きちぎれてしまい、大銀杏を結える長さまで髪を伸ばせなかったのだ。やはり、つけまげを使っていた。

髪が多過ぎてまげを結えない力士の対処法は

一方で、髪が多過ぎてまげを結えない力士もいる。この場合は頭頂部を丸くそり上げて毛量を減らしている。「中ぞり」といい、実は多くの力士がまげをほどくとカッパのようになる。

元大関琴奨菊（現秀ノ山親方）の中ぞりは、盛大だった。紅茶のカップを載せる「ソーサー」という皿がある。あのソーサーくらいの大きさだった。

中ぞりが嫌で、かたくなに拒む力士もいる。九重部屋の千代鳳(ちよおおとり)のまげは極太だった。そういえば、師匠の故九重親方（元横綱千代の富士）がこう笑っていた。

「あいつのは、タクアンを載せてるみたいだな」

「まげが結えなくなった力士は引退」のデマの起点は？

まげが結えなくなったら引退--というデマは、どこから生まれたのか。諸説あるのだが、春日野部屋の創始者である横綱栃木山の引退がデマの起点といわれている。ちなみに、薄毛だった。

大正時代の人気横綱だった栃木山は、1925（大正14）年春場所で幕内優勝を果たしながら、翌夏場所で引退してしまった（当時は年2場所制）。ところが、引退後もべらぼうに強かった。

同年秋に行われた第1回全日本力士選士権に年寄として出場すると、2人の現役横綱を倒して優勝。先輩親方たちから「年寄が勝ってどうするんだ」と叱られてしまったという逸話も残っている。だが、薄毛だった。

腕力の強さでは、春日野部屋にこんな話も伝わっている。

東京・両国の春日野部屋の稽古場には、師匠が座る座布団の前にケヤキで作られた巨大な箱火鉢がすえられている。一度持ち上げようとしたことがあるが、私が力を振り絞ってもビクともしなかった。ある日の稽古後の掃除の際、栃木山の春日野親方が弟子にこう言ったという。

「おう、ここも掃け」

そう言うと、座布団に座ったまま、この巨大火鉢を持ち上げたそうだ。「バケモノだよな」と現春日野親方（元関脇栃乃和歌）。でも薄毛だった。

引退後も怪力を誇った栃木山は、なぜ土俵を下りたのか。「まげが結えなくなったから」というデマが流れ、広く信じられるようになったらしい。

