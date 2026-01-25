〈「ちょんまげが結えなくなった力士は引退」は本当…？ 日本人が意外と知らない“ちょんまげ”の秘密「薄毛でまげが結えなくなる力士は…」〉から続く

日本国民に愛されている国技・相撲。しかし、土俵の裏側でどんなことが起きているのか、力士たちがどんな生活を送っているのかを知っている人は、少ないのではないだろうか。

【変わりすぎ！！】ちょんまげ頭のお相撲さん→ツーブロックの“イケオジ”に大変身した元横綱・白鵬を見る（写真多数）

ここでは、相撲界の裏話と感動秘話を綴った朝日新聞記者・抜井規泰氏の著書『白鵬はなぜ嫌われなければならなかったのか だれも知らない角界不思議話』（講談社+α新書）より一部を抜粋。力士の「ちょんまげ」の秘密について紹介する。（全2回の2回目／1回目から続く）



写真は元横綱・白鵬 ©文藝春秋

◆◆◆

「1週間くらい洗わない」力士が髪を洗わない理由

力士の髪は「すき油」という固形のびんつけ油で整えている。これが力士の独特の香りの元だ。バニラに近いだろうか。すれ違うと、お菓子屋さんのような甘い香りが漂う。

力士用の「オーミすき油」はインターネットの通販でも買えるが、香料を加えた油のかたまりなので、いったん髪に塗ると、洗い落とすのは一苦労だ。ベテラン親方は「ママレモンで洗っていましたよ」と教えてくれた。

だから、力士は髪を洗わない。稽古で砂まみれになっても、水やお湯で流すだけだ。特に本場所中に白星が続くと、験(げん)を担いで1週間くらい洗わないことなど、ざらだ。

「頭皮には最悪ですよね」力士のヘアケア事情

まげは毎日結い直し、入念にくしを通して髪の汚れはすき取っているが、そのままでは臭ってくる。これを「すき油」の香りでごまかす。

かゆくなったら、つまようじなどで地肌を突っついてしのぐ。ちなみに、江戸時代の女性はかゆくなると簪(かんざし)を使った。

「頭皮には最悪ですよね」

2012年の九州場所前。関脇だった、のちの大関豪栄道（現武隈親方）が、ぼそりとつぶやいたことがある。豪栄道も若いころは中ぞりをしていたという。苦笑いしながら、「やばいですよ。いま必要ないんですから」。

額から後頭部に抜けていく衝撃…初まげのご祝儀「コンパチ」とは？

力士の象徴である、まげ。新弟子が初めて結うと、親方や関取たちから、ご祝儀と「コンパチ」をもらうのが角界の習わしだ。

角界でコンパチというのは、デコピンのこと。「すごいよ」と繰り返し聞かされたので、興味本位でやってもらったことがある。

大鵬親方（元横綱）の弟子で、引退後は相撲協会の裏方である「世話人」を務めていた故友鵬(ゆうほう)さん。沖縄の宮古島出身で、浅黒く日焼けした友鵬さんの中指は、男性の親指ほどの太さがあった。

「やめときなよ」という周囲の忠告を聞かず、高校球児のように、「バッチ来い！」と言った自分がバカだった。

「ドシッ！」

すさまじい衝撃が、額から後頭部に抜けていった。思わずうずくまり、左手で額、右手で後頭部を押さえた。一瞬、頭をヤリで突き刺されたのかと思った。

この「コンパチ」は、パチンコをひっくり返して生まれた相撲隠語らしい。

「うちでは、コンパチなんて野蛮なこと、やんないっすよ〜」

「コンパチって、何ですか？」と尋ねる若い衆に…

八角部屋の人気関取だった隠岐の海（現君ヶ濱親方）がそう語ったことがある。実にウソっぽい話しぶりだったのだが、本当にコンパチを知らない部屋の若い衆がいた。

部屋では、八角理事長（元横綱北勝海）の師匠で相撲解説者だった故北の富士さん（元横綱）に、和服の着付けなどを手伝う付け人をつけていた。この付け人が知らなかった。

「コンパチって、何ですか？」と尋ねる若い衆に、「それだけは教えられないなあ」と北の富士さん。若い衆が「なんですか。教えてくださいよ」とせがむので、堅く約束させた。

「いいか。北の富士からもらったなんて言うなよ。よし、目をつぶれ」

コンパチをもらった彼は、せがんだ自分を悔いたそうだ。「だから言ったろ。……誰にも言うなよ」と北の富士さん。やられた付け人は「暴力反対」とうめいたとか。

（抜井 規泰／Webオリジナル（外部転載））