¤¢¤Î¥À¥¤¥Ï¥Ä¤¬¥¬¥Á¤ÇÂ¤¤Ã¤¿¡È·Ú¥Ç¥³¥È¥é¡É¤¬À¨¤Þ¤¸¤¤¡ª¥¬¥ÁÀª¤âð÷¤¯Ç¼ÆÀ¤ÎÂ¤·Á¡ÄÎ¢¤Ë¤ÏåÌÌ©¤Ê¡È·×»»¡É¤â
·Ú¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤¬ËÜµ¤¤Ç¥Ç¥³¥È¥é¤òºî¤Ã¤¿¤é¡©
¡¡2026Ç¯1·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2026¡ÊTAS2026¡Ë¡×¤Ç¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¹©¶È¤¬½ÐÅ¸¤·¤¿°ìÂæ¤Î·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Íè¾ì¼Ô¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¥¤¥¼¥Ã¥È¥È¥é¥Ã¥¯¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥Ç¥³¥È¥é¡É¤ÎÍÍ¼°¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡Ö¥Ï¥¤¥¼¥Ã¥È ¥È¥é¥Ã¥¯ PTO ¥À¥ó¥× ÂçÈ¯Ì¿¡Ê¥À¥¤¥Ï¥Ä¥á¥¤¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤³¤ì¤Ï¡ÄËÜ³ÊÇÉ¤À!!¡ÛºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Î¥Ç¥³¥È¥é¤Ç¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡Ë
¡¡¥á¡¼¥«¡¼¼«¤é¤¬¥Ç¥³¥È¥é¤òÀ½ºî¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÄÁ¤·¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¡¢¤½¤Î´°À®ÅÙ¤Î¹â¤µ¤ÏËÜÊª¤Î¥Ç¥³¥È¥é¥Þ¥Ë¥¢¤ä¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¶Ã¤¤ò¤â¤Ã¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¥³¥È¥é¤Ï¾¼ÏÂ¤Î¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹»þ´ü¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÉáµÚ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ä¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬¼Ö¤Ç¸ÄÀ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥«¥¹¥¿¥àÊ¸²½¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÈþÎï¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬±Ç²è¶È³¦¤Ë¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢1975Ç¯¤Ë¥Ç¥³¥È¥é¤È¥È¥é¥Ã¥¯¾è¤ê¤ò¥á¥¤¥ó¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿±Ç²è¡Ø¥È¥é¥Ã¥¯ÌîÏº¡¦¸æ°Õ¸«ÌµÍÑ¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢Æ±ºî¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ç¥³¥È¥é¤ÎÂ¸ºß¤ÏÀ¤´Ö¤Ë¹¤¯ÃÎ¤ìÅÏ¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¥³¥È¥é¤È¤¤¤¨¤Ð¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ð¤«¤ê¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÄ¹¤¤Îò»Ë¤ÈÊ¸²½¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î²áÄø¤Ç²ÍÁõÉÊ¤ä¥«¥¹¥¿¥àÊýË¡¤¬ÀöÎý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÂçÈ¯Ì¿¡×¤Ï¤½¤Î¥Ç¥³¥È¥é¤ÎÊ¸Ë¡¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥â¥Î¤ò¼êËÜ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜÊª¤Î¥Ç¥³¥È¥é¤Ë°ú¤±¤ò¼è¤é¤Ê¤¤Ä¶ËÜ³ÊÇÉ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÇÂ¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥³¥È¥é¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¤¢¡¢¤³¤ìËÜµ¤¤À¡×¤ÈÓ¹¤ë½ÐÍè
¡¡±¿Å¾ÀÊ¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥Ö¤È¥À¥ó¥×ÉôÊ¬¤Î¥Ù¡¼¥¹¥«¥é¡¼¤ÏÌÀ¤ë¤¤ÀÄ¤ÇÅÉÁõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¿§¤âÃ±¿§¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ç¥³¥È¥é¤Ç¤è¤¯¸«¤é¤ì¤ë¥Õ¥ì¡¼¥¯¡Ê¥é¥á¡ËÅÉÁõ¤Ç»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ö¶á¤Ç¤ß¤ë¤È¥¥é¥¥é¤È¸÷¤ëÌµ¿ô¤ÎÎ³»Ò¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥³¥È¥é»ÅÍÍ¤Î¥Ï¥¤¥¼¥Ã¥È¡ÖÂçÈ¯Ì¿¡×¤Î¥ê¥¢¥Ó¥å¡¼¡£¥À¥ó¥×¥¢¥Ã¥×¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÆ°ÎÏ¤Ç²ÔÆ¯¤µ¤»¤ëPTO¤Ç¹Ô¤¨¤ë¡ÊÉÛÎ±Àî »Ê»£±Æ¡Ë
¥Õ¥ì¡¼¥¯ÅÉÁõ¤ÏÎ³»Ò¤òÉ½ÌÌ¤Ë¶ÑÅù¤ËÅÉ¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¯¡¢ÅÉÁõºî¶È¼«ÂÎ¤ò3¡Á4²ó°Ê¾å·«¤êÊÖ¤·¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤Ë»Å¾å¤²¤Ç¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Î¥¯¥ê¥¢ÅÉÁõ¤ò½Å¤Í¤Þ¤¹¡£Èó¾ï¤Ë¼ê´Ö¤ÈÈñÍÑ¤Î³Ý¤«¤ëÅÉÁõÊýË¡¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÜÍè¤ÏÍø±×ÄÉµá¤Î¾¦¶È¼Ö¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¼êË¡¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤ò´º¤¨¤Æ¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¤ä¤ë¤Î¤¬¥Ç¥³¥È¥é¤ÎÀ¨¤ß¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥¥ã¥Ö¤Î¾åÉô¤Ë¤Ï²¦´§¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥È¥¥ã¥ê¥¢¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤È¥É¥¢¤ÎÁë¤Î¾åÉô¤Ë¤Ï¥Ð¥¤¥¶¡¼¤¬¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÉô¤ÎÉ½ÌÌ¤Ï±ß¤Î¿Þ·Á¤¬ÊÂ¤ó¤ÀÆÈÆÃ¤ÊÌÏÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤â¥Ç¥³¥È¥é¤Ç¤ÏÄêÈÖ¤Î¡Ö¥¦¥í¥³¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡±ß¸Ì¾õ¤Î±úÆÌ¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬Ï¢Â³¤·¤Æ¹ï¤Þ¤ì¤¿ÌÏÍÍ¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹²ÍÁõÉÊ¤¬Â¿¤¤¥Ç¥³¥È¥é¤Ç¤ÏÄêÈÖ¤Ç¡¢¥×¥ì¥¹¤ä¥Ð¥Õ¤Ê¤É¤Ç±ß¸Ì¤ò°ì¤Ä¤º¤ÄÆþ¤ì¤Æ²Ã¹©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Õ¥í¥ó¥È¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤ÏÄÌ¾ï¤è¤ê¤âÂç¤¤¤½ÄÄ¹¤ÇÌÌÀÑ¤¬Âç¤¤¯¡¢¥á¥Ã¥»Å¾å¤²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¥Ç¥³¥È¥é¤Î¥¥ã¥Ç¥é¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¡Ê¥¢¥á¼Ö¤Î¥¥ã¥Ç¥é¥Ã¥¯¤ËÍ³Íè¡Ë¤ò°Õ¼±¤·¤¿ÆÃÃíÉÊ¤Ç¡¢º¸±¦¤Ë¤Ï¹ÔÅô¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÊ¸»úÆþ¤ê¤ÎÅÅ¾þ¥Ñ¡¼¥Ä¤âÁõÃå¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ç¥³¥È¥é¤Î¥¥ã¥Ç¥é¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤ÏÁ°ÊýÂç¤¤¯¤»¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤âÂ¿¤¯¡¢¥é¥Ã¥»¥ë·¿¤ä½®·Á¤È¤¤¤Ã¤¿°Û¤Ê¤ë·Á¾õ¤Î¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤âÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖÂçÈ¯Ì¿¡×¤Ç¤Ï·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î¸µ¤ÎÀ£Ë¡¤òÄ¶¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´º¤¨¤Æ¤³¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤Ï´°Á´¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¼Ö¤Ç¤¢¤ê¸øÆ»¤òÁö¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÆ»¸òË¡¤ò½å¼é¤¹¤ë»ÑÀª¤Ï¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤Îââ»ý¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ç¥³¥È¥é¥Þ¥Ë¥¢¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬¹Í¤¨¤¿ËÜ³ÊÇÉ
¡¡¤³¤Î¡ÖÂçÈ¯Ì¿¡×¤ÎÀ½ºî¤òÃ´Åö¤·¤¿¤Î¤Ï¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¿ä¿Ê¼¼¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÊÆ»³ÃÎÎÉ»á¤Ç¡¢¤¸¤Ä¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ë¥Ç¥³¥È¥é¤Ë¶½Ì£¤ò¤º¤Ã¤È»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡Ö¡Ø¥«¥ß¥ª¥ó¡Ù¡Ê·ÝÊ¸¼ÒÈ¯¹Ô¤ÎÏ·ÊÞ¥Ç¥³¥È¥éÀìÌç·î´©»ï¡Ë¤â30Ç¯¤°¤é¤¤ÆÉ¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥Þ¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¤â¶Ú¶âÆþ¤ê¤ÎÊý¤Ç¤·¤¿¡£¡ÖÂçÈ¯Ì¿¡×¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¡¢¤½¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬À¸¿è¤Î¥Ç¥³¥È¥é¥Þ¥Ë¥¢¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÍýÍ³¤À¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ÖÉôÊ¬¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿Âç¤¤Ê¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¡¢¾åÉô¤Î¥·¡¼¥È¥¥ã¥ê¥¢¡£¥¦¥í¥³¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¤Ç¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ð¥¤¥¶¡¼¤ÏÁ°¸å¤òÃ»¤¯¤·¤Æ¡¢É¸½à¤ÎÁ´Ä¹¤ò±Û¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë²Ã¹©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÊÉÛÎ±Àî »Ê»£±Æ¡Ë
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ÇÀ©ºî¤¹¤ë°Ê¾å¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¡Ö¸Ä¿Í¤Î¹¥¤ß¡×°Ê¾å¤ÎÍýÍ³¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ç¥³¥È¥é¤È¤¤¤¦É½¸½ÊýË¡¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖÂçÈ¯Ì¿¡×¤Ë¤Ï¥À¥¤¥Ï¥Ä¤È¤¤¤¦²ñ¼Ò¤ÎÎò»Ë¤È¡¢¤½¤ì¸«¤¿¿Í¡¹¤òÌÌÇò¤¯¤µ¤»¤ëÍÍ¡¹¤Ê°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Õ¥í¥ó¥È¥Ð¥¤¥¶¡¼ÉôÊ¬¤Ë¤Ï¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢Êë¤é¤·¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥À¥¤¥Ï¥ÄÁÏ¶È°ÊÍè¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþ¤ì¡¢¥¥ã¥Ç¥é¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤Î¹ÔÅô¤Ë¤ÏËÜ¼Ò¤Î¤¢¤ëÂçºåÉÜÃÓÅÄ»Ô¤È¡¢¥Ï¥¤¥¼¥Ã¥È¤òÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤ë¹©¾ì¤Î¤¢¤ëÂçÊ¬¸©ÃæÄÅ»Ô¤ÎÃÏÌ¾¤Ë°ø¤ó¤À¤â¤Î¡£
¡¡²ÙÂæ¤Î¥À¥ó¥×ÉôÊ¬¤Ë¤Ï¥À¥¤¥Ï¥Ä¤¬²áµî¤ËÀ¸»º¤·¤¿µÛÆþ¥¬¥¹È¯Æ°µ¡¤ä¥ß¥¼¥Ã¥È¤Î¼ê½ñ¤¥¢¡¼¥È¤¬Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥À¥ó¥×¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤ÈÎòÂå¥ß¥¼¥Ã¥È¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Ñ¥Í¥ë¤È¡¢¤½¤ì¤ò»È¤Ã¤¿ÎØÅê¤²¤Þ¤Ç½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì°Ê³°¤Ë¤â¡ÖÂçÈ¯Ì¿¡×¤ÎºÙÉô¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤ä¤½¤³¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤äÊ¸»ú¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¥Ç¥³¥È¥é¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤È¥À¥¤¥Ï¥Ä¤ÎÎò»Ë¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤Ï¡Ö¤¿¤ÀÇÉ¼ê¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿¡×¤È¤¤¤¦Ã±½ã¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖÂçÈ¯Ì¿¡×¤Ïº£¸å¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÅ¸¼¨¤ò¹Ô¤Ê¤¦Í½Äê¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÌÜ¤Ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤â¤·¡¢Ä¾ÀÜ¸«¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö¥®¥ó¥®¥ó¥®¥é¥®¥é¡×¤ÊÁ´ÂÎ¤À¤±¤ò¸«¤ÆËþÂ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÙÉô¤Î¸«»ö¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤È¡¢¤½¤³¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥À¥¤¥Ï¥Ä¤ÎÎò»Ë¤âÆÉ¤ß¼è¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£