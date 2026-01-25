100均のこれおすすめ！「しっかり設置できて洗いやすい！」お悩み解消ホルダー

キッチンのシンク周りはできるだけすっきり保ちたいものの、スポンジの置き場に悩みますよね。直置きだと水切れが悪くなり、カゴタイプだと汚れが溜まりやすい点が気になります…。そんな悩みを解消してくれるホルダーをセリアで発見しました。粘着式でしっかり取り付けられて、ホルダー部分の洗浄も楽ちんです！

商品情報

商品名：粘着式ステンレススポンジホルダー

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：

【本体】縦5×横7×幅4.2cm

【シート】縦6×横6cm

耐荷重（約）：0.3kg

販売ショップ：セリア

JANコード：4968583265024

セリアの『粘着式ステンレススポンジホルダー』に変えたら楽になった！

キッチンのシンク周りは、できるだけすっきり保ちたい場所ですが、スポンジの置き場にはいつも悩んでいました。直置きだと水切れが悪くなり、カゴタイプだと汚れが溜まりやすい点が気になります…。

そんなときに見つけたのが、セリアの『粘着式ステンレススポンジホルダー』。設置しやすくお手入れがしやすい、粘着式のスポンジホルダーです。

この手の商品は吸盤タイプが多いイメージなので、しっかり取り付けられる粘着式なのもいいなと思って購入してみました！

まず注目したのは、粘着シートの大きさ。シートのサイズは縦6×横6cmと面積が広く、しっかり固定できそうな印象があります。

本体サイズは縦5×横7×幅4.2cmで、シンクの壁面に付けても圧迫感が出にくいサイズ感です。

素材はステンレス製で見た目もシンプル。キッチンに置いても生活感が出にくい点は魅力です。

まず、取り付けたい場所の汚れや水分、油分をきれいに拭き取り、しっかり乾かします。

本体から吸着シートを取り外し、接着面についている保護シートをはがします。

吸着シートを貼りたい場所に強く押し付け、中心から外側へ向かってこすりながら空気を抜き、しっかり密着させます。

本体を上からフック部分にはめ込みます。吸着シートを取り付けてから30分以上経ってから、収納物を置くようにしてください。

取り外してしっかり洗えるから衛生面も安心！

実際にシンクの壁面に取り付けてみると、粘着シートがピタッと密着し、ぐらつきは全くありませんでした。設置後にスポンジを置いても、ホルダーが動くことはなく、安定感があります。

スポンジを置いてみると、少し余裕のあるサイズ設計のおかげで、スポンジがシンクの壁や底にピタッとくっつきません。

水切れがよく、使用後も気持ちよく置いておけます。カゴタイプと違い、スポンジ全体が囲われないため、乾きやすさも実感できました。

ホルダー部分は取り外しができる仕様になっており、汚れが気になったときも簡単に外して洗えます。

スポンジホルダー自体のお手入れが楽だと、清潔な状態を保ちやすいのは嬉しいポイントです。

シンク周りをすっきりさせたい人や、スポンジの置き場に悩んでいる人には取り入れやすいアイテムだと感じました！シンプルな構造ながら、使い勝手の良さがしっかり考えられているスポンジホルダーです。

気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。