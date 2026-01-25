他所で買ったら千円越えも…セレショに売ってそうな100均ヘアクリップ

今回ご紹介するのはダイソーで購入したバンスクリップ。セレクトショップに売っていそうな、可愛いダイカットデザインのバンスクリップなのですが、なんと220円（税込）で購入できるんです！他所で買ったら千円越えはするアイテムなので、コスパ◎ですよ。実際に使ってみたので、ぜひ参考にしてみてくださいね♪

商品情報

商品名：ダイカットバンスクリップ 花

価格：￥220（税込）

種類：タチアオイ／すずらん／チューリップ／クレマチス

サイズ（チューリップ 約）：縦9cm×幅5.4×奥行4cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4968988702391

可愛いと思ったけど1,400円近くして購入に踏み切れなかったお花デザインのダイカットバンスクリップ…。なんと先日ダイソーでそっくりな商品が、220円（税込）で売られていたのを発見しました！

その名も『ダイカットバンスクリップ 花』。種類は今回購入したチューリップのほかに、タチアオイ、すずらん、クレマチスがありました。

ぱっと見は大きく見えますが、クリップ部分は小さめです。

ヘアスタイルが華やかに！ダイソーの可愛いバンスクリップ

サイズ感的にはハーフアップ向き。またヘアゴムなどでまとめた上から、ヘアアクセサリーとして留めるという使い方がおすすめです。

220円（税込）とは思えないデザイン性で、ヘアスタイルが一気に華やかになりますね。

今回は『ダイソーのダイカットバンスクリップ 花』をご紹介しました。お花デザインのほかにも犬や動物、パンなど、ユニークなデザインのバンスクリップが並んでいましたよ！

ひとつ220円（税込）とお安いので、デザイン違いで集めやすいのもポイントです。ぜひチェックしてみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。